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Formula 1 / Türkiye GP Haberler

Ericsson: "Verstappen artık şampiyon olabilecek seviyede"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Eski Formula 1 pilotu Marcus Ericsson, Max Verstappen'in artık şampiyonluk için mücadele edecek seviyede olduğunu ve bunu bu yıl başarabileceğini söyledi.

Ericsson: "Verstappen artık şampiyon olabilecek seviyede"

Max Verstappen, bu sezon Lewis Hamilton ile kıyasıya bir rekabet içerisinde ve bitime altı yarış kala aralarında sadece altı puan var.

Formula 1'de, şampiyonluğun son yarışa kaldığı son yıl 2016 yılıydı ve o yıl Nico Rosberg, Hamilton'ın önünde şampiyonluğunu ilan etmişti.

Verstappen, yıllar sonra Hamilton'a meydan okuyan ilk isim olurken, kimileri onun bu yılın en iyi pilotu olduğunu düşünüyor.

Bu isimlerden biri de eski F1 pilotu Marcus Ericsson. F1'den ayrıldıktan sonra IndyCar'a geçen İsveçli sürücü, Verstappen ve Hamilton arasındaki mücadelenin çok keyifli olduğuna dikkat çekerken, Verstappen'in şampiyon olmasını umut ettiğini söyledi.

Ericsson, Ziggo Sport'a verdiği demeçte, "Gerçekten Max'in mutlu sona ulaşmasını umuyorum."

"Spor için çok iyi ve aynı zamanda çok güçlü de sürüyor. Aslında giderek daha iyi performans sergiliyor ve artık bir dünya şampiyonu olabilecek seviyeye ulaştı."

"Sürüş tarzına ve sürekli mümkün olan en yüksek sonuçları almasına baktığımızda, işte tam da böyle yaparak dünya şampiyonu oluyorsunuz."

"Bunu başarabileceğini mümkün olan her şekilde gösteriyor." dedi.

Türkiye GP'yi izlediğini söyleyen Ericsson, Mercedes'in strateji ekibinin hatalı davrandığını ve bunun da kendisini şaşırttığını söyledi.

"Mercedes'in pit stop yaptığını görünce şaşırdım. Açıkçası lastikler kötü durumdaydı ama bu lastiklerin dayanacağını düşünmüştüm. Onların stratejik anlamda daha iyisini yapabileceğine inanıyorum."

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