Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler fashion Giorgio Piola jobs

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler fashion Giorgio Piola jobs
Önceki / McLaren: "Sıralama performansımızı geliştirmeliyiz"
Formula 1 Haberler

Ericsson: "Tsunoda bir çocuk gibi davranıyor"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Eski Formula 1 pilotu Marcus Ericsson, Japon pilot Yuki Tsunoda'nın ilk yarışlardaki tavrının "çocukça" olduğunu söyledi.

Ericsson: "Tsunoda bir çocuk gibi davranıyor"

AlphaTauri pilotu Yuki Tsunoda, Bahreyn'de gösterdiği performansla taraftarların büyük beğenisini toplamıştı. Ancak o yarıştan sonra her şey Japon pilot için kötüye gitmeye başladı.

Japon pilot, alt kategorilerde olduğu gibi sık sık takım radyosundan küfür ediyor ve şikayetlerde bulunuyor.

Buna ek olarak İspanya GP sıralama turlarında Pierre Gasly'nin arkasında kalmasının ardından iki aracın aynı olmadığını iddia etmişti.

Daha sonra aldığı tepkiler nedeniyle özür dilemek zorunda kaldı ve daha dikkatli olacağını söyledi.

Japon pilot hakkında açıklamalarda bulunan eski F1 pilotu Marcus Ericsson, 2000'li yıllarda doğan ilk F1 pilotu olan Tsunoda'yı "çocukça" davranmakla suçladı.

Genç pilotun takım radyosundan ettiği küfürlere atıfta bulunan İsveçli pilot, "Bu, birinci veya ikinci kez yaptığında elbette eğlenceliydi. Fakat artık bunu yapmaya devam etmesi biraz fazla oluyor."

"Küfür etmek, şikayette bulunmak ve şekeri verilmeyen bir çocuk gibi davranmak yerine hem kendisine hem de aracından en iyisini nasıl çıkarabileceğini anlamaya odaklanması gerekiyor."

"Hızlı bir pilot, bu ortada. Fakat en büyük düşmanı yine kendisi gibi görünüyor." dedi.

Yarışın ardından Tsunoda'nın takım arkadaşı Gasly'e Japon pilotun "iki araç aynı değil" yorumları soruldu.

Fransız pilotun cevabı ise şöyle oldu: "Yuki, bildiğiniz üzere cumartesi günü zorlu bir sıralama turları geçirdi ve oldukça duygusaldı."

"Yani duygularını kontrol etmekten biraz yoksun görünüyor, ama aynı zamanda genç bir isim ve bu alanda bir şeyler öğrenerek ilerleme kaydedeceğine inanıyorum."

Pierre Gasly, AlphaTauri, takes a knee on the grid

Pierre Gasly, AlphaTauri, takes a knee on the grid

Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar
McLaren: "Sıralama performansımızı geliştirmeliyiz"

Önceki haber

McLaren: "Sıralama performansımızı geliştirmeliyiz"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Leclerc: "Vettel'in ayrılığından sonra takımın ruh hali biraz değişti"

3s
2
Formula 1

Ericsson: "Tsunoda bir çocuk gibi davranıyor"

31 dk
3
Formula 1

Cristiano Ronaldo, Maranello'ya giderek Sainz ve Leclerc'i ziyaret etti

3s
4
Formula 1

Binotto, Sky muhabirinin eleştirisinden rahatsız oldu

17s
5
Formula 1

McLaren: "Sıralama performansımızı geliştirmeliyiz"

1s
Son Haberler
Ericsson: "Tsunoda bir çocuk gibi davranıyor"
F1

Ericsson: "Tsunoda bir çocuk gibi davranıyor"

31dk
McLaren: "Sıralama performansımızı geliştirmeliyiz"
F1

McLaren: "Sıralama performansımızı geliştirmeliyiz"

1s
Albers: "İspanya GP'nin TV rejisi çok kötüydü"
F1

Albers: "İspanya GP'nin TV rejisi çok kötüydü"

1s
Budkowski: "Alonso'nun bu kadar zorlanmasını beklemiyordum"
F1

Budkowski: "Alonso'nun bu kadar zorlanmasını beklemiyordum"

2s
Leclerc: "Vettel'in ayrılığından sonra takımın ruh hali biraz değişti"
F1

Leclerc: "Vettel'in ayrılığından sonra takımın ruh hali biraz değişti"

3s
Son Videolar
İpanya GP grid pozisyonları 01:01
Formula 1
9 May 2021

İpanya GP grid pozisyonları

F1 padoğu, gizli oy talebi hakkında ne düşünüyor? 03:51
Formula 1
6 May 2021

F1 padoğu, gizli oy talebi hakkında ne düşünüyor?

Grand Prix Greats – 2021 Portekiz GP en iyi fotoğraflar 02:22
Formula 1
4 May 2021

Grand Prix Greats – 2021 Portekiz GP en iyi fotoğraflar

F1: Hamilton bu sene 2. zaferini aldı 00:45
Formula 1
3 May 2021

F1: Hamilton bu sene 2. zaferini aldı

Portekiz Grand Prix'si için başlangıç gridi 01:01
Formula 1
1 May 2021

Portekiz Grand Prix'si için başlangıç gridi

Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Albers: "İspanya GP'nin TV rejisi çok kötüydü" Monako GP
Formula 1

Albers: "İspanya GP'nin TV rejisi çok kötüydü"

Budkowski: "Alonso'nun bu kadar zorlanmasını beklemiyordum"
Formula 1

Budkowski: "Alonso'nun bu kadar zorlanmasını beklemiyordum"

Leclerc: "Vettel'in ayrılığından sonra takımın ruh hali biraz değişti" Monako GP
Formula 1

Leclerc: "Vettel'in ayrılığından sonra takımın ruh hali biraz değişti"

Çok Okunanlar Bugün

Leclerc: "Vettel'in ayrılığından sonra takımın ruh hali biraz değişti"
Formula 1 Formula 1

Leclerc: "Vettel'in ayrılığından sonra takımın ruh hali biraz değişti"

Ericsson: "Tsunoda bir çocuk gibi davranıyor"
Formula 1 Formula 1

Ericsson: "Tsunoda bir çocuk gibi davranıyor"

Cristiano Ronaldo, Maranello'ya giderek Sainz ve Leclerc'i ziyaret etti
Formula 1 Formula 1

Cristiano Ronaldo, Maranello'ya giderek Sainz ve Leclerc'i ziyaret etti

Binotto, Sky muhabirinin eleştirisinden rahatsız oldu
Formula 1 Formula 1

Binotto, Sky muhabirinin eleştirisinden rahatsız oldu

McLaren: "Sıralama performansımızı geliştirmeliyiz"
Formula 1 Formula 1

McLaren: "Sıralama performansımızı geliştirmeliyiz"

Budkowski: "Alonso'nun bu kadar zorlanmasını beklemiyordum"
Formula 1 Formula 1

Budkowski: "Alonso'nun bu kadar zorlanmasını beklemiyordum"

Wolff, Hamilton'ın en az 2 sene daha takımda kalacağını düşünüyor
Formula 1 Formula 1

Wolff, Hamilton'ın en az 2 sene daha takımda kalacağını düşünüyor

F1, Türkiye ve Azerbaycan'ın yarış tarihlerini takas mı edecek?
Formula 1 Formula 1

F1, Türkiye ve Azerbaycan'ın yarış tarihlerini takas mı edecek?

Son Haberler

Ericsson: "Tsunoda bir çocuk gibi davranıyor"
Formula 1 Formula 1

Ericsson: "Tsunoda bir çocuk gibi davranıyor"

McLaren: "Sıralama performansımızı geliştirmeliyiz"
Formula 1 Formula 1

McLaren: "Sıralama performansımızı geliştirmeliyiz"

Albers: "İspanya GP'nin TV rejisi çok kötüydü"
Formula 1 Formula 1

Albers: "İspanya GP'nin TV rejisi çok kötüydü"

Budkowski: "Alonso'nun bu kadar zorlanmasını beklemiyordum"
Formula 1 Formula 1

Budkowski: "Alonso'nun bu kadar zorlanmasını beklemiyordum"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.