Ericsson: "Tsunoda bir çocuk gibi davranıyor"

AlphaTauri pilotu Yuki Tsunoda, Bahreyn'de gösterdiği performansla taraftarların büyük beğenisini toplamıştı. Ancak o yarıştan sonra her şey Japon pilot için kötüye gitmeye başladı.

Japon pilot, alt kategorilerde olduğu gibi sık sık takım radyosundan küfür ediyor ve şikayetlerde bulunuyor.

Buna ek olarak İspanya GP sıralama turlarında Pierre Gasly'nin arkasında kalmasının ardından iki aracın aynı olmadığını iddia etmişti.

Daha sonra aldığı tepkiler nedeniyle özür dilemek zorunda kaldı ve daha dikkatli olacağını söyledi.

Japon pilot hakkında açıklamalarda bulunan eski F1 pilotu Marcus Ericsson, 2000'li yıllarda doğan ilk F1 pilotu olan Tsunoda'yı "çocukça" davranmakla suçladı.

Genç pilotun takım radyosundan ettiği küfürlere atıfta bulunan İsveçli pilot, "Bu, birinci veya ikinci kez yaptığında elbette eğlenceliydi. Fakat artık bunu yapmaya devam etmesi biraz fazla oluyor."

"Küfür etmek, şikayette bulunmak ve şekeri verilmeyen bir çocuk gibi davranmak yerine hem kendisine hem de aracından en iyisini nasıl çıkarabileceğini anlamaya odaklanması gerekiyor."

"Hızlı bir pilot, bu ortada. Fakat en büyük düşmanı yine kendisi gibi görünüyor." dedi.

Yarışın ardından Tsunoda'nın takım arkadaşı Gasly'e Japon pilotun "iki araç aynı değil" yorumları soruldu.

Fransız pilotun cevabı ise şöyle oldu: "Yuki, bildiğiniz üzere cumartesi günü zorlu bir sıralama turları geçirdi ve oldukça duygusaldı."

"Yani duygularını kontrol etmekten biraz yoksun görünüyor, ama aynı zamanda genç bir isim ve bu alanda bir şeyler öğrenerek ilerleme kaydedeceğine inanıyorum."

Pierre Gasly, AlphaTauri, takes a knee on the grid Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images