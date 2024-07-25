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Formula 1 Belçika GP

Ericsson: "Sargeant ve Vowles artık birbiriyle konuşmuyor"

Marcus Ericsson'a göre Williams patronu James Vowles ile Logan Sargeant arasındaki bağlar tamamen koptu.

Ezel Tan
Güncel:
Logan Sargeant, Williams Racing

Logan Sargeant, Williams Racing

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

James Vowles yönetimindeki Williams, son sıralardan kurtulmasının ardından yeniden griddeki sürücüler için cazip bir takım haline geldi..

Bunda Vowles'un yürüttüğü çalışmalar ve gelecek için planladığı projelerin de büyük payı var.

Alex Albon bu kapsamda takımla uzun vadeli yeni bir anlaşma imzalarken, yakında ikinci pilotun da açıklanması bekleniyor.

Koltuk için düşünülen isimler Carlos Sainz ve Valtteri Bottas.

Bu, Logan Sargeant ile kesin olarak yolların ayrılacağı anlamına gelirken, Amerikalı sürücünün sezon ortasında takımdan gönderilebileceği konuşuluyor.

Eski F1 pilotu Marcus Ericsson'a göre Sargeant ve Vowles artık birbirleriyle konuşmuyorlar.

ViaPlay F1 Pod'a konuşan Ericsson, "Sargeant'ı tanıyan bazı Amerikalı arkadaşlarım bana onun bu takımda olmaktan hiç keyif almadığını söylediler."

"İçinde bulunduğu durumun çok zor olduğunu düşünüyor ve görünüşe bakılırsa Vowles ile artık birbirleriyle konuşmuyorlar."

"Neredeyse hiç selamlaşmıyorlar. Aralarındaki bağ tamamen kopmuş vaziyette." dedi.

Marcus Ericsson, Andretti Global Honda

Marcus Ericsson, Andretti Global Honda

Fotoğraf: Michael L. Levitt / Motorsport Images

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