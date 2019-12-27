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Formula 1 / Son dakika

Ericsson: "Önceliğim Formula 1 değil, IndyCar"

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Ericsson: "Önceliğim Formula 1 değil, IndyCar"
Ekleyen:
, Journalist
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
27 Ara 2019 08:13

Marcus Ericsson, Formula 1'den ayrı geçirdiği bir yılın ardından artık önceliğinin IndyCar olduğunu söyledi.

2014 yılında Formula 1'e giren ve toplamda 18 puan toplayan Marcus Ericsson, Kimi Raikkonen ve Antonio Giovinazzi'nin Sauber'e katılmasıyla yedek pilot durumuna düştü.

Ericsson, Formula 1'deki yedek pilotluk görevini, IndyCar yarış koltuğuyla birleştirdi.

Bazı yarışlarda padokta yer alan Ericsson, yeni sezonda önceliğinin IndyCar olduğunu dile getirdi.

"Bir F1 pistindeyseniz ve diğerlerinin nasıl yarıştığını görmek zorunda kalırsanız, bu canınızı yakar. Belçika hafta sonunda Kimi ve takım, onun aracı kullanıp kullanamayacağından emin değillerdi. Sonunda kullandı ve bu durum benim için harika değildi. Ama durum bu, böyle gidiyor."

"IndyCar'a bakarsak, genel olarak elde ettiğim sonuçlardan pek de memnun değilim ve daha fazlasını umuyordum. Ama Detroit'teki podyum gibi olumlu anlar da vardı. Podyumlar söz konusu olduğunda rekabetçi olmayan araçlarla Formula 1'de beş yıl geçirdim. Detroit'te ikinci olana kadar bunu başarmanın nasıl bir şey olduğunu neredeyse unutmuştum. Bu yüzden podyum harika hissettirdi."

"Sauber ve Alfa Romeo ile oldukça uzun süredir devam eden bir ilişkim var ve gelecekte bunu devam ettireceğimize eminim. Ama tam olarak IndyCar serisine konsantre olabilmek istediğimi takıma açık şekilde söyledim. Benim önceliğim bu, F1 değil." 

“Her şeyden önce yarış kazanmak istiyorum. Bu seviyede olan bir yarışı kazanmayalı uzun zaman oldu. Hedefim tam olarak bu. Şimdi dünyanın en iyilerinden biri olan üst düzey bir takım adına sürüyorum."

"Üst sıralarda savaşmamı bekliyorlar. Buradayım çünkü podyumlar ve zaferler istiyorum."

"İlginç olacak. Takım arkadaşım Felix (Rosenqvist) süper yetenekli ve çaylak şampiyonasını kazandı ve iyi sonuçlar elde etti. İlginç olacak, ama kesinlikle savaşı kazanmayı umuyorum." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1 , IndyCar
Pilotlar Marcus Ericsson
Takımlar Alfa Romeo
Editör Roy Rijsdijk

Yarış merkezi

Avustralya GP

Avustralya GP

12 Mar - 15 Mar
Son sonuçlar Puan Durumu

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