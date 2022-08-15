Ericsson: "Leclerc büyük hayal kırıklığı içinde"

Haberi dinle

Mayıs ayında dünyaca ünlü Indy 500'ü kazanan eski Formula 1 pilotu Ericsson, F1'deki son sezonunda -2018 sezonu- Charles Leclerc'in takım arkadaşlığını yaptı.

Henüz o sezon ne kadar iyi olabileceğini yavaş yavaş gösteren Leclerc, 5 sezon sonra bir şampiyonluk adayı olarak karşımızda -ancak belli sebeplerden ötürü şampiyonluk şansı her geçen gün daha da azalmakta.

Bu konuda kendini Leclerc'in yerine koyan Ericsson, Monakolu pilotun Ferrari'nin hataları nedeniyle hayal kırıklığına uğradığını söyledi.

Sky F1'e konuşan Ericsson, "[Leclerc'in] hayal kırıklığına uğradığını düşünüyorum. Yıl boyunca çok hızlıydı, ancak birçok sorun yaşadı."

"Paul Ricard'da olanların nedenlerinden biri de bu, çünkü o sadece kazanmak ve yeniden şampiyonluk savaşının bir parçası olmak istiyor, ancak durum böyle değil."

“Bu da zorlamasına ve zaman zaman çok sert hareketlerde bulunmasına sebep oluyor, pek ideal bir davranış değil. Charles için zor bir durum, çünkü bence bu yıl gerçekten şampiyonluk için savaşma fırsatına sahip olduğunu hissediyor -ancak kontrolü dışında olan birkaç şey yüzünden bu fırsatı kaçırmakta." dedi.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Fotoğraf: Foto Colombo Images

Sezona çok iyi başlayan ve son yılların en iyi başlangıçlarından birisine imza atan Ferrari, ilk 3 yarışta 2 pole pozisyonu ve iki galibiyet elde etmiş, böylece her iki şampiyonada da ciddi bir avantaj yakalamıştı.

Ancak sonrasında takım içindeki neredeyse her parça hatalı çalışmaya başladı, bu da yaz arasına girilirken Red Bull'un her iki şampiyonada da farkı 80-100 puan bandına getirmesini sağladı.

İşlerin bu kadar ters gitmesine şaşırdığını gizlemeyen Ericsson, [Ferrari] bütün yıl çok hızlıydı, yine de şampiyonada 80 puan geri düşmeyi ve sürekli olarak berbat görünmeyi başardı."

"Strateji yönünden hata yapmazlarsa dayanıklılık sorunu yaşıyorlar veya Charles kaza yapıyor. Bu kadar iyi bir arabaya sahip olmalarına rağmen bundan faydalanamıyorlarmış gibi görünüyorlar."

"Macaristan'da çok iyi bir fırsat yakalamışlardı, nitekim Red Bull sıralama turlarında krizi fırsata çevirememişti ve yarışa gerilerden başlayacaktı."

"Takım bu altın fırsata rağmen geride kalmayı başardı ve yarışı Max [Verstappen] kazandı. Her yarış aynı şeyin yaşanması beni fazlasıyla şaşırtıyor."

Son olarak Ferrari'nin toparlanacağını düşünmediğini itiraf eden Ericsson, "Pilotlar açısından en büyük sorun, bu yıl birkaç kez gördüğümüz gibi, Carlos [Sainz] ve Charles'ın pit duvarının aldığı kararlara şüpheyle yaklaşması."

"Bir pilotun takımına güvenmesi lazım, ancak Ferrari ve sürücüleri arasında biraz güven eksikliği var gibi görünüyor, bu sezon geneli için hiç de iyi değil."

"Sezonun ilk yarısında o kadar çok puan kaybettiler ki, sezonun ikinci yarısında bunu geri alma şansları var mı bilmiyorum." dedi.