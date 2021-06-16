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Formula 1 Haberler

Ericsson, F1 yıllarında “rekabet hissini” kaybetmiş

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IndyCar’daki ilk zaferini kazanan Marcus Ericsson, F1’deki yıllarında "rekabet ve kazanma hissini" kaybettiğini söyledi ancak İsveçli sürücü, şu anda motivasyonunun oldukça yüksek olduğunu belirtti.

Ericsson, F1 yıllarında “rekabet hissini” kaybetmiş

Ericsson, Formula 1’de 2014’ten 2018’e kadar 5 sezon geçirdi. Daha önce, Caterham ve Sauber-Alfa Romeo’da yarışan Ericsson, serideki zamanı boyunca çoğunlukla gridin gerisinde yarıştı.

Ericsson, 2018 yılının sonunda Formula 1’den ayrıldı ve ABD’ye taşınarak IndyCar’da kariyerine yeni bir başlangıç yaptı. Çaylak sezonunu Schmidt Peterson Motorsports’da yarışarak geçirdikten sonra ikinci senesinde Chip Ganassi Racing takımına geçti ve 9 kez ilk 10’da finiş gördü.

30 yaşındaki sürücü, geçtiğimiz hafta Belle Isle’de serideki ilk galibiyetini kazandı. Ericsson bunun için oldukça uzun bir süre beklemişti çünkü en son GP2’de yarışırken 2013’te podyuma çıkmıştı.

Ericsson, “Bence işi bu olan herkes için 8 yıl boyunca galibiyet kazanmamak zor olmalı.”

“Benim işim galibiyetler kazanmak ve bunu 8 yıldır yapamadım. Tabii ki bu kötü bir durum.”

“Motor sporların basamaklarını tırmanırken neredeyse her sene galibiyetler kazanırdım. Bu alışık olduğunuz ve hedeflediğiniz şeydir.”

“2014’te yaptığım gibi en üst seviyeye yani F1’e ulaştığımda ise kazanmak için yeterli kaynaklara sahip olmayan küçük takımlarda yer aldım. Bu noktada bir pilot olarak rekabet etme ve kazanmak için mücadele etme hissini biraz kaybediyorsunuz.”

Ericsson, Detroit’deki hafta sonunda F1’deki durumunun nasıl onun kazanma isteğini tükettiğini fark etmesini sağladığını söyledi.

“IndyCar’da yarışana kadar bir hafta sonuna kazanma ve herkesi yenme mantalitesiyle başlamayı unutmuştum.” 

“Mental olarak güçlü olmalısınız, kendinize ve yeteneğinize güvenmelisiniz. Bunu yapmayı başardım ve daha iyi bir şekilde geri döndüm.”

“Bu benim güçlü yönlerimden biri çünkü iyi bir mentaliteye sahibim. Ancak kesinlikle bu, zor bir durumdu.”

“Bunu yapabileceğimi herkese gösterdim. Bence bu ilerlememe yardım edecek.”

Race winner Marcus Ericsson, Chip Ganassi Racing Honda

Race winner Marcus Ericsson, Chip Ganassi Racing Honda
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Fotoğraf: Michael L. Levitt / Motorsport Images

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