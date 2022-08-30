Epstein, ABDli bir pilotun yarış kazandığını görmek istiyor

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Netflix'in Formula 1 belgeseli ‘Drive to Survive’ 2019'da ilk kez ekrana geldiğinden beri Formula 1, Amerika Birleşik Devletleri'nde ciddi bir başarı yakaladı ve bu durum 2022 sezonunda F1'in tarihinde ilk kez Miami'yi ziyaret ederek ülkede çok daha büyük bir ilgiye sahip olmasını sağladı, öyle ki 2023'te Las Vegas'ın takvime girmesiyle birlikte ABD’de düzenlenen yarış sayısı üçe yükselecek.

Yarış sayısının artmasının ardından sıradaki adım büyük ihtimalle Amerikan bir pilotun gride gelmesi olacak, nitekim ülke uzun bir süredir sporda temsil edilmiyor. F1 CEO’su Stefano Domenicali tarafından dile getirilen bu isteği yerine getirmeye en yakın takım ise Williams.

Takım sene başında akademisini Amerikan bir sürücüyle güçlendirdi: Logan Sargeant. Alt serilerde Oscar Piastri ile rekabet eden Sargeant, şu anda Formula 1'den önceki son basamak olan Formula 2'de oldukça etkileyici bir performans sergiliyor; kendisi bu sezon iki yarış kazandı ve şampiyonayı üçüncü sırada götürüyor.

Logan Sargeant, Ekim ayında COTA'da Williams ile ilk antrenman seansına katılacak ve kariyerinde ilk kez bir yarış hafta sonunda yer alacak; COTA yöneticisi Bobby Epstein de Formula 1'de bir Amerikan yarış galibine ihtiyaç olduğunu düşünmekte.

RACER'a konuşan Epstein, "[Sargeant'ın piste çıktığını görmek] oldukça harika ancak Pazar günleri piste çıkması daha iyi olacak. ”

“Hedefim kesinlikle bunu görmek. Haas'ın ABDli bir yarış takımı olması güzel ancak galibiyet getiren bir ABDli sürücüye sahip olmakla kıyaslanamaz."

"Amerikalıların, F1'de kendi ülkelerinden birini görmekten o kadarda gurur duyacaklarını düşünmüyorum ancak F1'de galibiyet getiren bir sürücü varsa fazlasıyla destek olacaklarını düşünüyorum. Bu iki durumun arasında fark var."

"Asıl soru, galibiyet getiren bir Amerikalı sürücüye sahip olmak ne kadar heyecan verici olurdu? Bence bu kesinlikle ezber bozan bir durum olur. Netflix’ten daha büyük etki yaratır." dedi.

Bir diğer seçenek ise Colton Herta. 2021'de Michael Andretti'nin Sauber'i satın almaya çalışmasıyla birlikte F1'de yarışmaya çok yaklaşan Herta'nın hayalleri, anlaşmanın iptal olmasıyla birlikte suya düşmüştü.

Herta şimdi McLaren tarafından bir geliştirme anlaşmasına imza attı ve yakın zamanda 2021 aracı MCL35M'yi test etti.

Ancak, Herta gibi Amerikalı yetenekleri yakından takip eden Epstein, kendi ülkesini temsil edebilecek bir yarış galibi çıkacağına inanıyor mu?

Epstein, "Onları izliyoruz ve bildiğiniz gibi harika bir sürücüye sahip olmanın yanı sıra şampiyon olmak için harika bir araca ihtiyaçları da var."

"Herta'nın durumunda, ya McLaren'in daha rekabetçi olmasını ya da şu anda Ferrari, Red Bull ya da Mercedes koltuğuna oturmalarını ve bu sayede de gücün arada sırada yer değiştirmesini ummalısınız.” dedi.

Çeviri: Asya Kalpar