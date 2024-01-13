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Epp, tüm ABD yarışlarının 'olağanüstü' geçen Las Vegas GP'den yararlanacağını söylüyor

Miami Grand Prix'sinin başkanı, kasım ayında Las Vegas Strip'te yapılan açılış yarışının başarısının, tüm Amerikan Formula 1 yarışları için 'herkes için bir yükseliş' anlamına geldiğini söylüyor.

Charles Bradley
Editör Charles Bradley
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Esteban Ocon, Alpine A523

Kırık bir rögar kapağının yanlışlıkla taraftarların gecikmeli bir antrenman öncesinde tribünlerden çıkarılmasına yol açtığı korkunç bir başlangıca rağmen, çok övülen Las Vegas Grand Prix'si 2023  sezonunun en heyecan verici yarışlarından biri oldu ve yarışın üzerinde asılı kalan tüm kara eleştiri bulutlarını dağıttı.

Miami GP şefi Tyler Epp Autosport'a verdiği demeçte Vegas yarışının başarısından hem organizatör arkadaşı hem de F1'in kendisi için memnun olduğunu ve ayrıca burada güçlü bir etkinliğin genel olarak ABD'deki F1 manzarasına yardımcı olduğuna inandığını söyledi.

Epp, "Bence öyle. Bu konu hakkında çok konuşuyoruz; tüm Amerikalı F1 hayranlarını aynı kefeye koymak her zaman tehlikelidir ama hepimiz rekabeti ve dramayı seviyoruz."

"Tanrım, Vegas'taki yarışta ikisi de vardı! Geçen mayıs ayındaki yarışımızda da biraz vardı. Bence kendi topraklarımızda ne zaman harika yarışlar düzenlesek, ABD'li F1 hayranlarının gelişmesine yardımcı oluyoruz." dedi.

Epp, yarışın kamuya açık yollarda yapılmasının büyük bir girişim olduğunu, bunun da yerel halkın sıkıntı yaşamasına neden olduğunu ancak karşılığını muhteşem bir yarış ve şehir için güçlü bir ekonomik destekle aldıklarını belirtti.

Lance Stroll, Aston Martin AMR23

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Lance Stroll, Aston Martin AMR23

Epp, "Renee [Wilm, Las Vegas GP CEO'su] ve ekibinin çabaları hakkında ne söylesem azdır. Bu çok büyük bir başarıydı. Organizatör camiasının birbirini savunduğunu düşünüyorum, hatalar yapıldığında ve hikayeler anlatıldığında bunun nasıl bir şey olduğunu biliyoruz. Bu yüzden yaptıkları iş olağanüstüydü."

"Bizim için, bir Amerikalı organizatör olarak, herkes için bir yükseliş dalgasına inanıyoruz ve bunun başarılı olmasını istedik."

"Biz oradaydık, elimizden gelen her türlü desteği veriyorduk ama bence Renee ve ekibi spora yatırım yapmak için ellerinden gelen her şeyi yaptılar ve cumartesi gecesi geldiğinde bu kesinlikle gözler önündeydi." dedi.

Vegas'taki yarışın dünyaca ünlü Strip'te düzenlenmesinin yarattığı aksamaya rağmen gelirleri artan çevredeki kumarhaneler ve oteller tarafından da büyük bir mali başarı olarak değerlendirildi.

Nevada Oyun Kontrol Kurulu, dört günlük etkinliğin ay boyunca Strip kumarhaneleri için yaklaşık 821 milyon dolar oyun geliri elde edilmesine yardımcı olduğunu ve bunun bir önceki yıla göre ",6'lık bir artış olduğunu bildirdi.

MGM Resorts International'ın mali işler müdürü, etkinliğin otel gelirleri açısından tarihindeki en yüksek hasılatlı hafta sonunu oluşturduğunu ve odaların bir önceki yıla göre 3,7 daha yüksek fiyatlara satıldığını söyledi.

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