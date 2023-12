Epp: "Miami GP seyircisi F1 sprint formatına daha açık"

2022'deki ilk Miami GP'sinden sonra göreve getirilen ve daha önce Amerikalı Chip Ganassi Racing çalışan Tyler Epp, F1 ile olan 10 yıllık anlaşmanın üçüncü yarışına hazırlanırken etkinliği geliştirme ihtiyacının da bu hamlenin yapılmasında kilit rol oynadığını söylüyor.

Miami ve Çin 2024 yılında altı yarışlık sprint yarışı listesine katılırken, Bakü ve Spa-Francorchamps standart formata geri dönecek. Avusturya, Birleşik Devletler, Brezilya ve Katar GP'leri sprint yarışlarını koruyacak.

Motorsport.com'a yaptığı açıklamada Epp, "Tom'un [yarışın yönetici ortağı ve Miami Dolphins NFL takımının ve Hard Rock Stadyumunun CEO'su Tom Garfinkel] çok açık bir şekilde belirttiği gibi, yıldan yıla gelişmemiz gerekiyor, her sezon aynı etkinlik olamayız. Stephen [Ross, Dolphins'in sahibi] ve Tom'un en başından beri belirlediği gibi, işi harika yarışlar ve taraftarlar için kaliteli bir deneyim üzerine kurmaya devam edeceğiz."

"Dolayısıyla bu yarış, F1 ile olan ilişkimiz ve ortaklığımızın bir birleşimiydi. Yarışı yapabilmemiz amacıyla bizimle görüştükleri için onlara teşekkür ediyorum. Ekibimizde Katharina Nowak [kıdemli iş operasyonları direktörü] adında genç bir bayan var ve F1'deki ekiple anlaşmayı gerçekten o sağladı."

"Tüm övgüleri hak ediyorlar ve biz de heyecanlıyız. Çünkü bunun yarışımızı farklılaştırmanın bir yolu olduğunu ve hayran kitlemize F1'i izlemek için başka bir yol sunduğunu düşünüyoruz. Son iki yılda yüzde bazında yerli izleyicimiz ldukça fazla bir, bu nedenle bazı 'yeni' F1 hayranlarımız olduğunu düşünüyorum, hepsi yeni değil, ve muhtemelen geleneksel olmayan formata bazı bağnazlardan biraz daha açıklar."

"Geleneksel taraftarların da harika bir deneyim yaşamalarını sağlamak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Ancak yeni taraftarlar da cumartesi günü farklı bir deneyim yaşayabilirler." dedi.

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Bu yıl, Birleşik Devletler Grand Prix organizatörü Bobby Epstein, COTA'daki sprint yarışı hafta sonunda bilet satışlarının artmadığını bildirdi. Ancak Epp, Miami'nin yarış izleyicileri gözünde farklı bir yere sahip olması nedeniyle endişelenmediğini söyledi.

Epp, "Her zaman tüm iş birimlerimizde yükseliş görmek isteriz ancak kararımızın amacı bu değildi. Amacımız taraftar kitlesine, buraya gelen insanlara daha fazla şey sunmak. Yarışa gelen insan sayısının peşinde değiliz, buraya gelen herkese en iyi deneyimi sunmak için doğru sayının peşindeyiz."

"Ama bunu bilet satmak için yaptığımızı sanmıyorum. Bobby işini benden çok daha iyi biliyor, buna kesinlikle saygı duyuyorum ama bence bizim onunkinden farklı bir stratejimiz var. Austin harika bir iş çıkardı ama onların önceliğinin bir parçası da kitleler. Silverstone gibi, değil mi? Büyük katılımlarla ilgili."

"Bizim yaklaşımımız bu olmadı. Ancak bu büyümeye devam etmeyeceğimiz veya tribünlere daha fazla insan çekmeyeceğimiz anlamına gelmiyor. Genel giriş bileti alan kişilerin harika bir deneyim yaşaması için çok çaba sarf ediyoruz." dedi.

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Sergio Perez, Red Bull Racing RB19, leads the field at the start