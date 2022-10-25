Enkazdan podyuma: David Coulthard

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Belki bu kazanın yüce bir mesaj olduğunu düşünüp hayatınızı değiştirmeye çalışırsınız ya da hayatın değerini anlayıp ömrünüz boyunca kendinizi ve sevdiklerinizi içinde en ufak risk bulunan her şeyden korumaya çalışırsınız. Ancak McLaren pilotu David Coulthard belki de yıllarını bir hız makinesinin içinde geçirmesinin verdiği alışkanlıkla bir uçak enkazından kurtulduktan sadece beş gün sonra İspanya’da podyumdaydı.

2000 sezonu McLaren için nasıl başladı?

98 ve 99’da Fin pilot Mika Hakkinen’le pilotlar şampiyonluğuna ulaşan McLaren Mercedes, 2000 sezonuna ilk üç yarışta pole pozisyonunu alarak başlasa da üç galibiyeti de Michael Schumacher’in Ferrari’sine kaptırdı.

Galibiyete ulaşamadan geçen ilk üç yarışın ardından McLaren, sezonun dördüncü yarışı olan İngiltere’de ikinci pilotu David Coulthard’la zafere ulaşarak sezonun ilk galibiyetini aldı. McLaren’ın ve kendisinin evinde gelen zaferin ardından Coulthard gözünü sezonun beşinci yarışı olan İspanya’ya çevirdi.

Michael Schumacher, Ferrari F1-2000, David Coulthard, McLaren MP4/15 Mercedes Fotoğraf: Motorsport Images

Kaza ve kurtuluş

David Coulthard, İspanya yarışından beş gün önce arkadaşı olan iş adamı David Murray’den kiraladığı jetle Farnborough’dan Fransa’nın Nice şehrine gitmek üzere kız arkadaşı model Heidi Wichlinski ve kişisel antrenörü Andy Matthews’la birlikte havalandı. Lyon şehrinin yakınlarında uçuş devam etmekteyken uçağın sol motorunda bir arıza yaşandı. Arızanın ardından acil iniş talep eden pilot David Saunders ve yardımcı pilot Dan Worley, şimdiki adıyla Lyon-Saint Exupery havaalanına doğru iniş için hazırlıklarına başladı.

İnişe kısa bir süre kala uçağın yaklaşma için fazla alçakta olduğunu belirten yardımcı pilot Worley, kaptanı uyardı. Kaptan David Saunders durumu düzeltmeye çalışsa da ani bir şekilde sola doğru yatan uçak kanadını yere sürttükten sonra düştü ve yangın başladı. İki pilotun da hayatını kaybettiği kazadan mucizevi bir şekilde Coulthard, kız arkadaşı ve antrenörü kazadan hafif yaralarla ayrıldı. Kaza hakkında basına verdiği bir demeçte Coulthard, pilotları kurtarmak için enkaza tekrar baktığını ancak yapabilecek çok bir şeyi olmadığını söyledi.

David Coulthard, McLaren Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Travmanın ardından piste dönüş

David Coulthard, ölümden dönerek geldiği İspanya’da sıralama turlarının ardından pole pozisyonunu alan Michael Schumacher’den sadece 0.4 saniye geride dördüncü sırada yer aldı. Startta ikinci sıradan kalkan Mika Hakkinen daha iyi bir çıkış yapsa da Schumacher liderliğini korumayı başardı. 24. turda pite gelen Schumacher bir talihsizlik yaşadı. Yakıt ikmalini gerçekleştiren Ferrari görevlisi Nigel Stepney’nin (Bu isim sizlere Spygate sürecinden tanıdık gelebilir.) ayak bileğini ezen Schumi buna rağmen liderliğini korumayı başardı. İkinci pit stopunda yine bir yakıt ikmali problemi yaşayan Schumacher zaman kaybetti ve Coulthard için bir geçiş fırsatı doğdu.

İlk atağında Schumacher kapıyı kapatsa da ikinci denemesinde ilk virajda Coulthard, Schumacher’i geçmeyi başardı. Lastiğinde bir basınç sorunu da yaşayan Schumacher pole pozisyonundan başladığı yarışı ancak beşinci sırada tamamlayabildi. Sezona istediği gibi başlayamayan McLaren, son iki sezonun dünya şampiyonu Hakkinen ve büyük bir trajedinin ardından piste geri dönen Coulthard’la birlikte İspanya’da duble yaptı.

İnsana hayatı sorgulatacak travmatik bir deneyimin üzerinden sadece birkaç gün geçtikten sonra Coulthard podyumda dubleyi kutluyordu.

Kazaya dair gelen sorulara “Hayatım ve sahip olduklarım konusunda ne kadar şanslı olduğumu fark ettim. Grand Prix pilotları gerçek dünyada yaşamıyorlar. Bu kaza ailemin ve arkadaşlarımın öneminin farkına varmamı sağladı.” şeklinde cevap verdi.

Yarışın ardından Coulthard, detaylı bir sağlık kontrolü için Londra’ya döndü ve yarış sırasında ne kadar acı çekmek zorunda kaldığı da bu kontrollerden sonra ortaya çıktı. David’in durumuna dair takımın yaptığı açıklamada sağ göğüs duvarının ezildiği ve sağ sekiz, dokuz ve onuncu kaburgalarının çatlak olduğu belirtildi.

Coulthard birçok insanın belki travmasını uzun yıllar atlatamayacağı bir kazanın ardından performansını kaldığı yerden devam ettirerek bir Formula 1 pilotunun mental gücünün ne kadar yüksek seviyede olabileceğinin en büyük örneklerinden birini göstermiş oldu.

Yazı: Kerem Çetli

David Coulthard, McLaren MP4-15 Fotoğraf: Motorsport Images