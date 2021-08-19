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Formula 1 / Belçika GP Haberler

Endonezya, takvime girebilmek için F1'le görüşüyor

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Endonezya, Formula 1'e ev sahipliği yapmak için spor yönetimiyle görüşürken, pistin Grade 1 lisansını alabilecek durumda olduğunu açıkladılar.

Endonezya, takvime girebilmek için F1'le görüşüyor

Endonezya, gelecekte yarışlara ev sahipliği yapacak bir pist inşa edilmesi için çalışmalara başlamıştı ve bu kapsamda Alman tasarımcı Hermann Tilke ile anlaştı.

Bali yakınlarındaki Lombok Adası'nda bulunan bulunan Mandalikq Cadde Pisti'nin büyük bir bölümü halka açık yollardan oluşuyor.

Pist yönetimi, MotoGP ile çok yıllık bir kontrat imzaladı ve buradaki ilk yarışın 2022 yılında yapılması planlanıyor.

MotoGP'ye ev sahipliği yapmak için FIM'in Grade A lisansını alması gereken pistin, aynı zamanda F1'e ev sahipliği yapmak için gereken FIA'nın Grade 1 lisansını alabilecek özelliklere sahip olduğu açıklandı. Hatta F1'le ilk görüşme de yapıldı.

Pitpass'e konuşan Mandalika Grand Prix Association CEO'su Ricky Baheramsjah, "Pistimiz, F1'e ev sahipliği yapmak için gereken FIA ​​Grade A lisansını alabilir. Ayrıca Formula 1 ile Lombok hakkında görüştük."

"MotoGP için ihtiyaç duyduğumuz çakıl bölgelerinden hoşlanmıyorlar fakat bu küçük bir sorun çünkü çakılın hemen altı asfalt, yani kaydırılabilir."

"Birkaç tesise daha ihtiyaç duyabiliriz çünkü MotoGP'nin scooter kullanan taraftarlardan Bentley kullananlara kadar çok geniş bir pazarı var. Yani daha fazla beş yıldızlı otel ve tesis gerekiyor. Ayrıca MotoGP'nin bilet fiyatları da F1'e göre nispeten daha uygun."

"Yani Lombok gibi bir yer Formula 1 için zorlayıcı olabilir. Fakat F1, Mandalika'yı biraz daha geliştirdikten sonra burayı keşfetmek isterse harika fırsatlar ortaya çıkabilir. Şimdilik sadece belirlediğimiz yarışlara odaklanıyoruz." dedi.

MotoGP, 2022'de Endonezya'ya dönmeden önce, bu yıl bu cadde pistinde test yapabileceklerini açıklamıştı.

 

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