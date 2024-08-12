En zengin F1 takım patronu kim?
Forbes'e göre Toto Wolff en zengin takım patronu; hem de açık ara farkla.
Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG, Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Forbes, Formula 1 patronlarının başkanlarının kişisel servetlerine ilişkin yeni bir rapor yayınladı. Buna göre en zengin takım patronu Mercedes'in başında yer alan Toto Wolff oldu.
Forbes'a göre Toto Wolff'un Mercedes takımındaki hisselerinin değerinin artması sayesinde kişisel serveti 2024 yılında 600 milyon dolar arttı.
Wolff'un toplam kişisel servetinin şu anda 1,6 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor ve bu da onu Formula 1 takım patronları arasında en zengin yapıyor.
İkinci sırada Red Bull Racing'in takım patronu Christian Horner yer alıyor. Servetinin Wolff'a kıyasla çok daha düşük şekilde 50 milyon dolar civarında olduğu tamhin ediliyor.
Üçüncü sırayı Williams'ın takım patronu James Vowles ve Sauber'de "takım temsilcisi' olarak görev yapan Alessandro Alunni Bravi paylaşıyor. Her ikisinin de servetinin 5 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor.
Ferrari takım patronu Frederic Vasseur'ün serveti ise iddiaya göre 3 milyon dolar.
McLaren takımının başkanı Andrea Stella'nın servetinin 1,5 milyon dolar olduğu tahmin edilirken, Aston Martin'in patronu Mike Krack'in serveti 1 milyon dolar.
Haas patronu Ayao Komatsu, RB takım patron Laurent Mekies ve Alpine'in genç takım patronu Oliver Oakes'in servetinin seviyesi ise bilinmiyor.
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