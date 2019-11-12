"En iyi takımlar 2021'i domine edecek"

Formula 1'i daha heyecanlı hale getirmek amacıyla hem teknik hem de finansal değişiklikler kabul edildi ve şimdi yarışların daha öngörülemez hale gelmesi hedefleniyor.

Bütçe sınırı nedeniyle takımların artık daha benzer rakamlar harcaması bekleniyor, ancak Ferrari patronu Mattia Binotto, bunun 2021'e herhangi bir etkisi olmayacağını söyledi.

"En iyi takımların, yeni araçları geliştirmek için gerekli olan kaynak miktarından ötürü, performans anlamında avantajlı olacağını düşünüyorum. Sonrasında umarım küçük takımlar sıçrama yapabilirler. Ancak kurallardaki bu devamsızlık zor bir konu. Bugün nasıl olacağını anlamak çok zor. Bence en iyi takımlar, yine en iyi takımlar olacak. Ama en en iyi takımlar hâlâ var. En iyi teknik bigilere sahipler, kaynakları, bütçeleri var ve bu yüzden -durumun- çok fazla değişmeyeceğinden eminim."

Red Bull takım patronu Christian Horner da bu görüşü paylaşıyor.

"Grubun birbirini yakalaması zaman alıyor. Bunu şimdiki şasi ve güç ünitelerinde daha da fazla görmeye başlıyoruz. Neredeyse dört veya beş yıllık bir sürenin ardından olan bir şey bu."

"Daha fazla kaynağa sahip olan takımların, 2021'e girerken bundan faydalanabileceğini ortaya koyan bazı tartışmalar var."

"Kaçınılmaz olarak büyük bir kural değişiği olduğu zamanda bazıları doğruları, bazıları yanlışları yapıyor. Siz de arka grup yerine, önde olduğunuzdan emin olmak istiyorsunuz."

Formula 1'de 2021 sezonuyla birlikte takımlar yıllık 175 milyon dolarlık bir bütçe sınırına sahip olacaklar. Bu rakamın içerisinde pilot maaşları, pazarlama harcamaları ve motorlarla ilgili harcamalar yer almıyor ve takımlar sadece 2021 yılıyla birlikte bu harcamalara uymak zorunda olacak.

Renault gibi büyük bir üreticinin bile bu rakama erişmek için harcadığı parayı arttırması gerektiğini açıklamasının ardından, gridin tamamen benzer harcama seviyelerinde olma şansı pek yüksek görünmüyor.

Renault F1'in patronu Cyril Abiteboul'a göre büyük takımlarla aradaki harcama farkın yarı yarıya azalacağını düşünüyor.

Motorsport.com'a konuşan Abiteboul, "Eğer bütçe sınırı hakkında konuşursak, pist üstündeki etkilerini görmek yıllar alacak. Benim için bütçe sınırının kabul edilmesi önemliydi, ancak aynı zamanda gelişim düzeyindeki kısıtlamalar da önemliydi. Aerodinamik anlamda daha kısıtlayıcı kurallar, standart parçalar ve daha kuralcı tasarımlar olmalıydı."

"Bunların hepsi bütçe sınırının etkisini arttırmak için alınan önlemlerdi. Bu konuda henüz her şeyin yapılmadığını söylemem gerekiyor ancak bütçe farkının %50 oranında azalacağını düşünüyorum. Bunu ispatlayacak rakamlarım elbette yok, ancak bu benim kendi şahsi hislerim."

"2021'de bir adım atacağımızı düşünüyorum ardından 2022 ve 2023'te de bütçe sınırı konusunda başka adımlar daha atacağız. Fakat Formula 1'deki değişimin vakit alacağını da kabul etmek gerekiyor."