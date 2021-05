En hızlı turunda trafikte kalan Alonso: "İlk turda agresif olmak gerekiyor"

Alpine, geçen yıl gerilerde kaldığı Barselona'da, bu yıl oldukça iyi bir performans sergiledi ve iki araçla birden son bölüme kaldı.

Ancak Fernando Alonso, bir kez daha takım arkadaşı Esteban Ocon kadar hızlı değildi ve seansı 10. sırada bitirdi.

İspanyol pilotun konumu pek de ideal değil. Çünkü kirli taraftan başlayacak ve arkasındaki isimler, yarışa istedikleri lastiklerle başlayabilecek.

Alonso, "Üçüncü bölüme kaldığım ve ilk ona döndüğüm için mutluyum. Çok fazla olayın olmadığı bir seanstı. Hedefimiz üçüncü bölüme kalmaktı. Bildiğimiz üzere orta grup çok yakındı ve üçüncü bölüme kalmak ve takım açısından baktığımızda, iki araçla birden bunu yapmak bizim için önemli bir başarıydı."

"Üçüncü bölümdeki son turumda herkes dışarıdaydı, biraz karışıklık vardı ve trafikle beraber biraz dağınık geçti. Fakat yarın neler olacağını göreceğiz."

"Bence iyi bir başlangıç yapmalı, iyi bir ilk tur çıkarmalı ve yarınki yarışta mevcut pozisyonlarımızı pekiştirerek, bazı puanlar almaya çalışmalıyız." dedi.

Ferrari, geçen haftaki Portekiz yarışın bazı lastik sorunlarıyla boğuşmuştu.

Bundan faydalanıp faydalanamayacakları sorusuna Alonso, "Göreceğiz. Bence her zaman bazı fırsatlar vardır. Yarışlar çok uzun sürüyor ve her şey olabilir. Fakat gerçekçi olmak gerekirse burada geçiş yapmak için çok fazla yer olmadığını düşünüyorum. Yani, çok zor olacak."

"İlk iki-üç turun ardından pozisyonlar pekiştiği zaman, geçiş yapmanın inanılmaz zor olacağını düşünüyorum. Bu yüzden iyi bir başlangıç yapmamız, ilk turda agresif olmamız lazım. Sormasında nerede olacağımızı göreceğiz."

"Yarın kirli taraftan başlıyoruz ve başlangıçta en iyilerden biri olan Stroll, temiz taraftan, yani 11. sıradan başlıyor. Yani ilk turda ve ilk virajda bazı hamleler olacak. Mevcut pozisyonlarımızı pekiştirmeye çalışmamız gerekecek. Fakat tekrar ilk onda bitirmeye çalışacağız."

"Dediğim gibi burada çok az geçiş olacağını düşünüyorum. Fakat her zaman bazı fırsatlar vardır. Yarışlar uzun sürer ve her şey olabilir. Antrenmanlardaki uzun sürüş performansımıza baktığımızda kötü değildi. Bence iyi bir tempomuz vardı ama yarış her zaman farklıdır ve hangi stratejinin en iyisi olduğunu görmemiz lazım." cevabını verdi.

Fernando Alonso, Alpine A521 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images