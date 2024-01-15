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En çok hangi yarışlar arasında mesafe olacak?

Takımlar, 2024 sezonunda yarışlar arasında yine çok fazla mesafe kat etmek zorunda kalacaklar.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
Yayın tarihi
Sparks under Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43

Formula 1, Dünya Şampiyonası olmak için yıl boyunca beş kıtada pek çok ülkeye gidiyor.

Bahreyn'de başlayan yarışlar, çok da uzak olmayan Abu Dabi'de sona eriyor fakat bu süreçte 20 ülkede 24 yarış düzenleniyor.

En çok hangi yarışlar arasında mesafe olduğunu merak ediyor olabilirsiniz.

RacingNews365 de takvimdeki yarışların bir listesini çıkardı ve bunları en düşük mesafeden en yüksek mesafeye doğru sıraladı. Her biri, uçuş seyahat süresini hesaba katmadan normal rota mesafesini kapsıyor.

Şaşırtıcı olmayan şekilde en az mesafe Belçika ile Hollanda'daki yarışlar arasındayken, Avusturya ve Büyük Britanya arasındaki mesafe şaşırtıcı şekilde beklenenden daha büyük.

En büyük fark ise Singapur ve Teksas arasında; tam 15 bin 860 kilometre.

Yarışlar arasındaki en büyük mesafeler:

Başlangıç noktası Varış noktası Mesafe (km)
Belçika Hollanda 238
Katar Abu Dabi 337
İmola Monako 349
Hollanda Monza 828
Macaristan Belçika 1.018
ispanya Avusturya 1.174
Teksas Meksika 1.203
Avusturya Büyük Britanya 1.256
Bahreyn Suudi Arabistan 1.259
Japonya Çin 1.484
Silverstone Macaristan 1.533
Monza Azerbaycan 3.316
Kanada İspanya 5.898
Monako Kanada 6.128
Azerbaycan Singapur 6.955
Meksika Brezilya 7.439
Avustralya Japonya 8.141
Miami İmola 8.818
Brezilya Las Vegas 9.979
Suudi Arabistan Avustralya 12.831
Las Vegas Katar 13.037
Çin Miami 13.263
Singapur Teksas 15.860
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