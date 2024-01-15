En çok hangi yarışlar arasında mesafe olacak?

Formula 1, Dünya Şampiyonası olmak için yıl boyunca beş kıtada pek çok ülkeye gidiyor.

Bahreyn'de başlayan yarışlar, çok da uzak olmayan Abu Dabi'de sona eriyor fakat bu süreçte 20 ülkede 24 yarış düzenleniyor.

En çok hangi yarışlar arasında mesafe olduğunu merak ediyor olabilirsiniz.

RacingNews365 de takvimdeki yarışların bir listesini çıkardı ve bunları en düşük mesafeden en yüksek mesafeye doğru sıraladı. Her biri, uçuş seyahat süresini hesaba katmadan normal rota mesafesini kapsıyor.

Şaşırtıcı olmayan şekilde en az mesafe Belçika ile Hollanda'daki yarışlar arasındayken, Avusturya ve Büyük Britanya arasındaki mesafe şaşırtıcı şekilde beklenenden daha büyük.

En büyük fark ise Singapur ve Teksas arasında; tam 15 bin 860 kilometre.

Yarışlar arasındaki en büyük mesafeler: