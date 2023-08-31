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Formula 1 / İtalya GP Yorum

En çok hangi F1 takımının ön kanadı esniyor?

Elbette başlıkta yer alan soruya %100 net bir yanıt veremeyiz ama ön kanat kamerasındaki görüntülere bakarak bazı yorumlarda bulunabiliriz.

Can Çarpıcı
Ekleyen:
George Russell, Mercedes F1 W14, Alex Albon, Williams FW45, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, Charles Leclerc, Ferrari SF-23, the remainder of the field at the start

Formula 1'de 2021'de çokça konuşulan esnek kanat konusu yeniden gündemde. Bazı takımların ön kanatlarda esnekliğin sınırlarını aştığını ve illegal tasarımlarla yarıştığını düşünen FIA, bu konuda adım atıyor. 

Hollanda GP hafta sonu öncesinde takımlara bu konuda bir direktif yollandı ve İtalya Grand Prix'sinin ardından esnek kanatlara sınırlamalar gelecek. 

Konunun teknik detaylarına ulaşmak için haberimize göz atabilirsiniz, biz bu içerikte konuya farklı bir noktadan bakacağız. 

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Bu içerikte Hollanda Grand Prix'sinde takımların ön kanat kameralarından alınmış görüntülere bakarak, hangi ön kanadın daha çok hareket ettiğine bakacağız. 

İnceleyeceğimiz takımlar Red Bull, Mercedes, Ferrari, Aston Martin ve McLaren olacak. 

Mercedes

İlk olarak W14 ile başlayacağız çünkü Alman ekibin ön kanadı, muhtemelen en çok esneyen ön kanat konumunda.

Mercedes'in ön kanadındaki esnemeler, aslında sezonun başında da dikkat çekmişti ve bu konu biraz da olsa gündeme gelmişti. 

Sosyal medyada yer alan karşılaştırma videolarında da görülebildiği gibi W14'ün kanadı düzlükte geriye doğru esniyor ve frenlemede yukarı çıkıyor. En üstteki planyanın frenlemede en az 1cm kadar yukarı çıktığını görebiliyoruz. 

Oldukça ciddi bir esneme var ve tüm planyalar esniyor. Mercedes'in bu direktiften etkilenmeyeceğini düşünmek gerçekçi olmaz. 

Mercedes W14 nose and front wing detail

Mercedes W14 nose and front wing detail

Fotoğraf: Erik Junius

Red Bull

Bu sezon şu ana kadar gerçekleştirilen tüm yarışlarda damalı bayrağı ilk sırada gören RB19'un ön kanadının da Mercedes'e yakın bir derecede esnediğini söylememiz gerek.

Özellikle de RB19'un üst planyası daha büyük olduğundan, frenlemede oldukça dramatik duruyor ama iki takım az çok benzerler.  

Özellikle de RB19 kirli havaya girdiğinde ön kanat çok bükülüyor. Red Bull'un da bu direktiften etkileneceğini söyleyebiliriz. Ancak muhtemelen Mercedes kadar olmayacaktır. 

Ferrari

Ferrari bu konuda nispeten daha temiz. Hem esneme hem de bükülme konusunda Ferrari oldukça temiz görünüyor ve bu direktiften daha az etkilenecektir.

Ferrari SF-23 front wing detail

Ferrari SF-23 front wing detail

Fotoğraf: Giorgio Piola

Aston Martin

Aston Martin sezona oldukça esneyen ve bükülen bir ön kanatla başlamıştı. Netice olarak da FIA, Azerbaycan GP'de takıma bir mektup yollamış ve takımın ön kanadında düzenlemeler yapmasını istemişti. 

Bu noktadan sonra Aston Martin ön kanadının daha az esnediğini ve büküldüğünü gördük. İngiliz markanın performansı da azaldı ve birçok kişi, bu performans düşüşünü FIA'dan gelen bu mektuba bağlamıştı. 

Yani, yeni direktif aslında Aston Martin için pek bir şey değiştirmeyecek. Zira onlar bu durumla birkaç ay önce uğraşmışlardı. 

McLaren

McLaren'da da esneme mevcut ama Red Bull ya da Mercedes seviyesinde olduğu söylenemez. Yine de Ferrari kadar da az değil. 

En çok kim etkilenir? 

Bu 5 takım arasında en çok etkilenecekten en az etkilenecek takıma doğru bir sıralama yapacak olsaydım şöyle derdim:

1. Mercedes

2. Red Bull

3. McLaren

4. Ferrari

5. Aston Martin

 

Peki sizin düşünceniz ne?

Lewis Hamilton, Mercedes W14

Lewis Hamilton, Mercedes W14

Fotoğraf: Erik Junius

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