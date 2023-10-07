En alttaki 4 F1 takımı, 20 milyon dolarlık yatırım desteği aldı

Diğer takımlara da, uzlaşmaya varma çabasıyla daha küçük ekstra harcama limitleri verildi.

Bu sezon, FIA'nın mali düzenlemeleri gündeme geldikçe yatırım harcamaları da konuşulmaya başlandı.

Williams gibi tesislerine yatırım yapma konusunda geride kalan takımlar, altyapılarını geliştirmelerinin ve nihayetinde önde gelenlerle rekabet etmelerinin imkansız olacağından şikayet ettiler.

Son aylarda çeşitli seçenekler tartışıldı. En büyük zorluk, tüm takımlara aynı ekstra limitin verilmesinin performans farkını kapatmayacağıydı, çünkü büyük oyuncular her zaman ekstra ödeneği harcayacak ve nihayetinde araçlarını daha hızlı hale getirecek bir yer bulacaklardı.

FIA ve takımlar sonunda, sahayı üç "bölüme" ayıran ve 2020, 2021 ve 2022 dünya şampiyonası sonuçlarının sıralamayı belirlemek için kullanıldığı bir harcama lig tablosunda karar kıldılar.

Bu düzenleme, sıralamanın en altındaki takımlara daha fazla tünel süresi tanıyan aero test kısıtlamalarına benziyor ancak 10 takımın tamamı için eşel mobil yerine üç aşama söz konusu.

Mali düzenlemelerde her yıl için belirtilen maksimum CapEx rakamı aslında o sezon ve önceki üç sezonun toplamıdır.

Orijinal CapEx rakamı 2024 sezonu için takım başına 45 milyon dolardı ve bu rakam 2021, 2022, 2023 ve 2024 yıllarının toplamı için maksimum harcamayı temsil ediyordu.

Red Bull, Mercedes ve Ferrari gibi en üst "ligdeki" takımlar için bu rakam şimdi 51 milyon dolara yükseldi ve başlangıçta planlanana kıyasla fazladan 6 milyon dolar yatırım yapmalarını sağladı, ancak kaynaklar FIA'nın büyük takımlara fazladan ödenek vermek istemediğini belirtiyor.

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43, Kevin Magnussen, Haas VF-23, Alex Albon, Williams FW45, sürüyü kovalıyor Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Orta gruptaki takımlar McLaren, Alpine ve Aston Martin için izin verilen toplam harcama 13 milyon dolar artarak 58 milyon dolara yükseldi.

En alt gruptaki dört takım AlphaTauri, Alfa Romeo/Sauber, Haas ve Williams için izin verilen harcama 20 milyon dolar artarak 65 milyon dolara yükseldi.

Bu, üç büyük oyuncuya kıyasla harcamalarda 14 milyon dolarlık net bir kazanç anlamına geliyor ve altyapı ve performans açığını kapatmaları için gerçek bir fırsat yaratıyor.

2025, 2026, 2027 ve 2028 sezonları için dört yıllık rakamlar en üst grup için 42 milyon dolara, orta grup için 49 milyon dolara ve en alt grup için 56 milyon dolara düşüyor.

2029 yılına gelindiğinde tüm takımlar, o yıl ve ondan önceki üç yıl için toplam 36 milyon dolar alan herkesle eşit seviyeye geri dönüyor.

Ekstra harcama ödeneği için yoğun çaba sarf eden Williams takım patronu James Vowles, yeni düzenlemeleri destekledikleri için rakiplerine teşekkür etti.

Vowles, "Benim açımdan bazı iyi haberler var. Tüm takımlarla iyi bir çalışma sonucunda 20 milyon dolar civarında bir muafiyeti lehimize çevirmeyi başardık. Yani Şubat ayından bu yana bir anlaşma ve iyi görüşmeler yapılıyordu."

"Şu anda harcayacağımız CapEx var, belki umduğum 100 milyon dolar değil ama doğru yönde atılmış iyi bir adım."

"Altı ay sonra masada bir anlaşma var, yani öndeki takımlar arkadaki takımlar kadar alamayacak. Hepimiz daha fazla fayda sağlıyoruz ve bu da tesislerle belli bir ölçüde uyumlu." dedi.

Andrea Stella, Takım Müdürü, McLaren, Takım Müdürleri Basın Toplantısında Fotoğraf tarafından: FIA Havuzu

McLaren'in takım patronu Andrea Stella da Woking tesisinde devam eden iyileştirmelerde takıma yardımcı olacak ekstra harcama ödeneğini destekledi.

Stella, "Her şeyden önce, takımların ve süreci yöneten kurumların bir anlaşmaya varmayı başardığı olumlu bir süreç olduğunu belirtmek isterim."

"Bizim için bu sevindirici bir haber, ekstra ödeneği kullanacağız. Bu yüzden bunun bizim için iyi bir şey olduğunu düşünüyorum." dedi.

Ferrari Takım Patronu Fred Vasseur ise değişiklik konusunda daha şüpheciydi.

Vasseur, "Ben pek ikna olmuş değilim. Öncelikle, mühendislerinize daha fazlasını isteyip istemediklerini sorarsanız, her zaman evet, daha fazlasını istiyoruz diyeceklerdir. Bu sonu olmayan bir süreç."

"Ve bence bütçe sınırı kurallarını değiştirmek için kapıyı birkaç kez açtık ve bu çok tehlikeli." dedi.