Emilia Romagna GP'si yağışlı geçebilir

Cuma günü hava sıcaklığının 23-24 derece olması beklenirken hava durumu parçalı bulutlu olarak gözüküyor. Yağış ihtimali ise düşük olarak görülüyor ve antrenmanların kuru zeminde gerçekleştirileceği ön görülüyor.

Cumartesi günü ise hava çoğunlukla güneşli olacak ve tahmini hava sıcaklığı ise 20 derece olacak.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes testing at Imola Fotoğraf: Davide Cavazza

Pazar gününe parçalı bulutlu hava hakim olacak ve yarış esnasında beklenen hava sıcaklığı 23 derece olacak. Yapılan tahminlere göre öğleden sonra, özellikle de yarış zamanı sağanak yağış ihtimali var.

Kaynaklara göre Cuma ve Cumartesi günü yağış ihtimalinin %20'nin altında olacağı belirtilirken, Pazar günü için ise yapılan tahminler %40'lık yağış ihtimalini gösteriyor.