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Formula 1 Emilia Romagna GP

Emilia Romagna GP'si yağışlı geçebilir

Formula 1 bu sezon Avrupa'daki ilk yarışı olan Emilia Romagna Grand Prix'sinde yarışın kuru ve iyi şartlarda gerçekleşeceği tahmin ediliyor. Yarışa öncesinde güneşli bir hava bekleniyor ancak öğleden sonra az da olsa sağanak yağış ihtimali var.

Burhan Güneydaş
Matt Kew's first time on F1 grid Imola 2022

Fotoğraf: Autosport Graphics

Cuma günü hava sıcaklığının 23-24 derece olması beklenirken hava durumu parçalı bulutlu olarak gözüküyor. Yağış ihtimali ise düşük olarak görülüyor ve antrenmanların kuru zeminde gerçekleştirileceği ön görülüyor.

Cumartesi günü ise hava çoğunlukla güneşli olacak ve tahmini hava sıcaklığı ise 20 derece olacak.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes testing at Imola

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes testing at Imola

Fotoğraf: Davide Cavazza

Pazar gününe parçalı bulutlu hava hakim olacak ve yarış esnasında beklenen hava sıcaklığı 23 derece olacak. Yapılan tahminlere göre öğleden sonra, özellikle de yarış zamanı sağanak yağış ihtimali var.

Kaynaklara göre Cuma ve Cumartesi günü yağış ihtimalinin %20'nin altında olacağı belirtilirken, Pazar günü için ise yapılan tahminler %40'lık yağış ihtimalini gösteriyor.

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