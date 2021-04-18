Emilia-Romagna'da günün pilotu Norris oldu!

Dün gerçekleştirilen sıralama turlarında üçüncü en iyi zamanı yapan, ancak pist limitlerini aştığı için tur zamanı silinen Lando Norris, Imola'daki yarışta da harika bir performans ortaya koydu.

Başlangıçta Daniel Ricciardo'nun arkasında vakit kaybetse de, sonrasında ön bölüme yaklaşmayı başaran Norris, kırmızı bayrak sonrası Ferrari sürücüsü Charles'i de geride bırakarak damalı bayrağı üçüncü sırada görmeyi başardı.

Norris, yarışın son bölümünde sorun yaşamasına ve yumuşak lastiklerinin aşınmasına rağmen Ferrari pilotlarının önünde kaldı ve Lewis Hamilton'a karşı son turlara kadar yerini savunmayı başardı.

Sonuç olarak Norris, ortaya koyduğu güçlü performans sonrası bu yılki ilk podyumunu almış oldu.

Bu performansın ardından taraftarlar tarafından günün pilotu seçildi. İlk yarışta da Sergio Perez günün pilotu seçilmişti.

Bu yıl günün pilotu olanlar:

Grand Prix Pilot Bahreyn GP Sergio Pérez (Red Bull) Emilia Romagna GP Lando Norris (McLaren)