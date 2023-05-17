Emilia-Romagna GP'si %99 ihtimalle tamamen iptal edildi

Formula 1 normalde bu hafta sonu Emilia-Romagna GP'si ile Avrupa sezonunu açmaya hazırlanıyordu, birçok takımın ilk büyük güncellemelerini getireceği yarış taraftarlar tarafından da sabırsızlıkla beklenmekteydi.

Ancak ay başından beri devam eden ve Salı günü itibariyle şiddetlenen yağmurlar, Imola pistinin bulunduğu bölgeyi sular altında bıraktı.

Kırmızı alarm veren ve bölgenin tahliyesi için harekete geçen İtalyan hükümetinin isteği yarışı ertelemekten yana oldu, F1 yönetimi de organizatörlerle yaptığı toplantının ardından şartların elverişsiz olduğuna kanaat getirerek iptal kararı verdi.

Birçok kişinin aklına gelen ilk soru "yarış ertelendi mi yoksa iptal mi edildi" şeklindeydi, bazı dedikodular da yarışın 4-6 Ağustos tarihlerinde yapılabileceği yöündeydi.

Bu konu hakkında kısa bir demeç veren baş organizatör Angelo Sticchi Damiani, yarışın bu sene gerçekleşme olasılığının yüksek olmadığını söyledi.

TuttoSport'a konuşan Damiani, "Yarış iptal edildi. Yıl boyunca devam edecek değişken hava koşulları Formula 1 araçlarının Imola'da piste çıkmasına izin vermeyecek ve %99 ihtimalle bu yıl yarış düzenlenmeyecek." ifadelerini kullandı.