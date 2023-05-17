Önceki / Montoya: "De Vries'e biraz daha zaman tanınmalı"
Formula 1 / Emilia Romagna GP Haberler

Emilia-Romagna GP'si %99 ihtimalle tamamen iptal edildi

Emilia Romagna GP'sinin organizatörlerine göre bu yıl yarışın farklı bir zamana ertelenme ihtimali çok düşük.

Altay Gök
Ekleyen:
Emilia Romagna GP F1 branding

Formula 1 normalde bu hafta sonu Emilia-Romagna GP'si ile Avrupa sezonunu açmaya hazırlanıyordu, birçok takımın ilk büyük güncellemelerini getireceği yarış taraftarlar tarafından da sabırsızlıkla beklenmekteydi.

Ancak ay başından beri devam eden ve Salı günü itibariyle şiddetlenen yağmurlar, Imola pistinin bulunduğu bölgeyi sular altında bıraktı.

Kırmızı alarm veren ve bölgenin tahliyesi için harekete geçen İtalyan hükümetinin isteği yarışı ertelemekten yana oldu, F1 yönetimi de organizatörlerle yaptığı toplantının ardından şartların elverişsiz olduğuna kanaat getirerek iptal kararı verdi.

Birçok kişinin aklına gelen ilk soru "yarış ertelendi mi yoksa iptal mi edildi" şeklindeydi, bazı dedikodular da yarışın 4-6 Ağustos tarihlerinde yapılabileceği yöündeydi.

Bu konu hakkında kısa bir demeç veren baş organizatör Angelo Sticchi Damiani, yarışın bu sene gerçekleşme olasılığının yüksek olmadığını söyledi.

TuttoSport'a konuşan Damiani, "Yarış iptal edildi. Yıl boyunca devam edecek değişken hava koşulları Formula 1 araçlarının Imola'da piste çıkmasına izin vermeyecek ve %99 ihtimalle bu yıl yarış düzenlenmeyecek." ifadelerini kullandı.

paylaşım
yorumlar

Montoya: "De Vries'e biraz daha zaman tanınmalı"
Altay Gök Daha fazlası
Altay Gök
Latvala: "Rovanpera'nın bu hafta sonu farklı bir seviyede olacağını biliyordum"

Latvala: "Rovanpera'nın bu hafta sonu farklı bir seviyede olacağını biliyordum"

WRC
Portekiz Rallisi

Latvala: "Rovanpera'nın bu hafta sonu farklı bir seviyede olacağını biliyordum" Latvala: "Rovanpera'nın bu hafta sonu farklı bir seviyede olacağını biliyordum"

Pirelli, iptal öncesi Imola'da yeni ıslak zemin lastiklerini ilk kez kullanacaktı

Pirelli, iptal öncesi Imola'da yeni ıslak zemin lastiklerini ilk kez kullanacaktı

Formula 1
Emilia Romagna GP

Pirelli, iptal öncesi Imola'da yeni ıslak zemin lastiklerini ilk kez kullanacaktı Pirelli, iptal öncesi Imola'da yeni ıslak zemin lastiklerini ilk kez kullanacaktı

Resmi: 2023 Emilia Romagna GP'si iptal edildi!

Resmi: 2023 Emilia Romagna GP'si iptal edildi!

Formula 1
Emilia Romagna GP

Resmi: 2023 Emilia Romagna GP'si iptal edildi! Resmi: 2023 Emilia Romagna GP'si iptal edildi!

Son Haberler

Yeşil Bursa Rallisi, bu hafta sonu 47. kez start alacak

Yeşil Bursa Rallisi, bu hafta sonu 47. kez start alacak

TRŞ Türkiye Ralli Şampiyonası
Bursa Rallisi

Yeşil Bursa Rallisi, bu hafta sonu 47. kez start alacak Yeşil Bursa Rallisi, bu hafta sonu 47. kez start alacak

Bagnaia: "Sprint yarışları, geride kalmamamda yardımcı oldu"

Bagnaia: "Sprint yarışları, geride kalmamamda yardımcı oldu"

MGP MotoGP
Fransa GP

Bagnaia: "Sprint yarışları, geride kalmamamda yardımcı oldu" Bagnaia: "Sprint yarışları, geride kalmamamda yardımcı oldu"

Peugeot, Le Mans'a dönüşünde performanstan ziyade dayanıklılığa odaklanacak

Peugeot, Le Mans'a dönüşünde performanstan ziyade dayanıklılığa odaklanacak

WEC WEC

Peugeot, Le Mans'a dönüşünde performanstan ziyade dayanıklılığa odaklanacak Peugeot, Le Mans'a dönüşünde performanstan ziyade dayanıklılığa odaklanacak

Espargaro: "Aprilia, Ducati'yi MotoGP'de yenme iddiasını kanıtlamalı"

Espargaro: "Aprilia, Ducati'yi MotoGP'de yenme iddiasını kanıtlamalı"

MGP MotoGP
Fransa GP

Espargaro: "Aprilia, Ducati'yi MotoGP'de yenme iddiasını kanıtlamalı" Espargaro: "Aprilia, Ducati'yi MotoGP'de yenme iddiasını kanıtlamalı"

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.