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Formula 1 / Emilia Romagna GP Haberler

Emilia Romagna GP'de en hızlı pit stopu McLaren yaptı

2022 Emilia Romagna Grand Prix'sinde en hızlı pit stop McLaren takımından geldi.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Emilia Romagna GP'de en hızlı pit stopu McLaren yaptı
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Bu sezon üçüncü kez, yarışın en hızlı pit stopu McLaren mekanikerlerinden geldi. İkinci ekip, yarışın 19. turunda Lando Norris'in lastiklerini 2.27 saniyede değişti.

Bu, Red Bull Racing tarafından Melbourne'deki en hızlı pit stopunun tekrarı olduğu anlamına geliyor çünkü o yarışta Red Bull, Max Versappen2in lastiklerini 2.27 saniyede değişmişti.

Imola'daki en hızlı ikinci pit stop, Sergio Perez'in lastiklerini 50. turda 2.29 saniyede değiştiren Red Bull'dan geldi.

Imola'daki yarışta takımlar toplamda 25 pit stop yaptılar. En uzun pit stop 23. turda Valtteri Bottas'ın yaptığı ve 11.84 saniye süren pit stoptu.

Yarıştaki pit stoplar:

Takım Pilot Zaman Tur Puan
1. McLaren L. Norris 2.27 19 25
2 Red Bull S. Perez 2.29 50 18
3 Red Bull M. Verstappen 2.34 51 15
4 Red Bull M. Verstappen 2.36 19  
5 McLaren D. Ricciardo 2.44 30 12
6 Ferrari C. Leclerc 2.48 49 10
7. Aston Martin S. Vettel 2.52 17 8
8 McLaren D. Ricciardo 2.66 16  
9. AlphaTauri P. Gasly 2.78 17 6
10. Williams A. Albon 2.85 17 4
11. Williams N. Latifi 2.89 18 2
12 Red Bull S. Perez 3.08 18  
13. AlphaTauri Y. Tsunoda 3.17 18 1
14. Mercedes G. Russell 3.56 18  
15. McLaren D. Ricciardo 3.60 2  
16. Haas M. Schumacher 3.64 18  
17 Alpine E. Ocon 3.70 18  
18. Haas M. Schumacher 3.71 52  
19. Ferrari C. Leclerc 3.73 19  
20. Aston Martin L. Stroll 4.67 18  
21. Mercedes L. Hamilton 4.81 18  
22. Haas K. Magnussen 4.93 18  
23 Alfa Romeo G. Zhou 5.29 18  
24. Ferrari C. Leclerc 8.88 53  
25 Alfa Romeo V. Bottas 11.84 18  
 

 

Dördüncü yarışın ardından pit stop şampiyonasında McLaren'ın 148 puanla üstünlüğü bulunuyor. Red Bull 94 puanla ikinci ve Ferrari 58 puanla üçüncü sırada.

Bu yıl şimdiye kadar sadece Haas puan alamadı.

Pit stop şampiyonası puan durumu:

Takım Puan
1. McLaren 148
2 Red Bull 94
3. Ferrari 58
4.Williams 42
5 Alpine 26
6. Aston Martin 12
7. Mercedes 12
8. AlphaTauri 11
9 Alfa Romeo 1
10. Haas 0

 

Sezonun en hızlı 10 pit stopuna bakıldığında ise Red Bull ve McLaren 2.27 saniye ile zirveyi paylaşıyor.

En hızlı 10 pit stop:

Takım Pilot Grand Prix Zaman
1 Red Bull S. Perez Avustralya 2.27
2. McLaren L. Norris Emilia-Romagna 2.27
3 Red Bull S. Perez Emilia-Romagna 2.29
4 McLaren D. Ricciardo Bahreyn 2.31
5. Ferrari C. Sainz Bahreyn 2.33
6 Red Bull M. Verstappen Emilia-Romagna 2.34
7 Red Bull M. Verstappen Emilia-Romagna 2.35
8. Ferrari C. Sainz Bahreyn 2.40
9 McLaren D. Ricciardo Suudi Arabistan 2.41
10 McLaren L. Norris Avustralya 2.42
 
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