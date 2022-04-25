Emilia Romagna GP'de en hızlı pit stopu McLaren yaptı

Imola'daki yarışta takımlar toplamda 25 pit stop yaptılar. En uzun pit stop 23. turda Valtteri Bottas'ın yaptığı ve 11.84 saniye süren pit stoptu.

Yarıştaki pit stoplar:

Takım Pilot Zaman Tur Puan 1. McLaren L. Norris 2.27 19 25 2 Red Bull S. Perez 2.29 50 18 3 Red Bull M. Verstappen 2.34 51 15 4 Red Bull M. Verstappen 2.36 19 5 McLaren D. Ricciardo 2.44 30 12 6 Ferrari C. Leclerc 2.48 49 10 7. Aston Martin S. Vettel 2.52 17 8 8 McLaren D. Ricciardo 2.66 16 9. AlphaTauri P. Gasly 2.78 17 6 10. Williams A. Albon 2.85 17 4 11. Williams N. Latifi 2.89 18 2 12 Red Bull S. Perez 3.08 18 13. AlphaTauri Y. Tsunoda 3.17 18 1 14. Mercedes G. Russell 3.56 18 15. McLaren D. Ricciardo 3.60 2 16. Haas M. Schumacher 3.64 18 17 Alpine E. Ocon 3.70 18 18. Haas M. Schumacher 3.71 52 19. Ferrari C. Leclerc 3.73 19 20. Aston Martin L. Stroll 4.67 18 21. Mercedes L. Hamilton 4.81 18 22. Haas K. Magnussen 4.93 18 23 Alfa Romeo G. Zhou 5.29 18 24. Ferrari C. Leclerc 8.88 53 25 Alfa Romeo V. Bottas 11.84 18

Dördüncü yarışın ardından pit stop şampiyonasında McLaren'ın 148 puanla üstünlüğü bulunuyor. Red Bull 94 puanla ikinci ve Ferrari 58 puanla üçüncü sırada.

Bu yıl şimdiye kadar sadece Haas puan alamadı.

Pit stop şampiyonası puan durumu:

Takım Puan 1. McLaren 148 2 Red Bull 94 3. Ferrari 58 4.Williams 42 5 Alpine 26 6. Aston Martin 12 7. Mercedes 12 8. AlphaTauri 11 9 Alfa Romeo 1 10. Haas 0

Sezonun en hızlı 10 pit stopuna bakıldığında ise Red Bull ve McLaren 2.27 saniye ile zirveyi paylaşıyor.

En hızlı 10 pit stop: