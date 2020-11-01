Emilia-Romagna GP: Takım arkadaşları mücadelesi
Emilia-Romagna GP sonrası takım arkadaşlarının birbirlerine karşı sıralamalarda ne durumda olduklarını sizler için derledik.
Aşağıdaki tablolar oluşturulurken grid cezaları gibi durumlar dikkate alınmadan, doğrudan pilotların sonuçları hesaba katıldı. Teknik sorun nedeniyle geride kalınma olduysa bunlardan bahsedildi.
Mercedes
|
Lewis Hamilton
|
9-4
|
Valtteri Bottas
|2
(+0,012 en Q3)
|Avusturya
|1
|1
|Steiermark (yağmur)
|4
(+1,428 en Q3)
|1
|Macaristan
|2
(+0,107 en Q3)
|1
|Britanya
|
2
(+0,313 en Q3)
|2
(+0,063 en Q3)
|70. Yıl Dönümü
|
1
|1
|İspanya
|
2
|1
|Belçika
|
2
(+0,511 en Q3)
|1
|İtalya
|
2
|1
|Toskana
|
2
(+0,059 en Q3)
|1
|Rusya
|
3
(+0,652 en Q3)
|2
(+0,256 en Q3)
|Eifel
|
1
|1
|Portekiz
|
2
(+0,102 en Q3)
|
2
(+0,097 en Q3)
|Émilie-Romagne
|
1
Ferrari
|
Charles Leclerc
|
11-2
|
Sebastian Vettel
|7
|Avusturya
|11
(+0,165 en Q2)
|11
(+0,083 en Q2)
|Steiermark (yağmur)
|10
|6
(+0,043 en Q3)
|Macaristan
|5
|4
|Britanya
|10
(+0,912 en Q3)
|8
|70. Yıl Dönümü
|12
(+0,369 en Q2)
|9
|İspanya
|11
(+0,215 en Q2)
|13
|Belçika
|
14
(+0,265 en Q2)
|13
|İtalya
|
17
|5
|Toskana
|
14
(+0,534 en Q2)
|11
|Rusya
|
15
|4
|Eifel
|
11
|4
|Portekiz
|
15
(+0,552 en Q2)
|7
|Émilie-Romagne
|
14
(+0,368 en Q2)
Red Bull
|
Max Verstappen
|
13-0
|
Alexander Albon
|3
|Avusturya
|5
(+0,391 en Q3)
|2
|Steiermark (yağmur)
|7
(+0,522 en Q3)
|7
|Macaristan
|13
(+0,739 en Q2)
|3
|Britanya
|
12
(+0,401 en Q2)
|4
|70. Yıl Dönümü
|
9
|3
|İspanya
|
6
|3
|Belçika
|
5
(+0,486 en Q3)
|5
|İtalya
|
9
|3
|Toskana
|
4
(+0,445 en Q3)
|2
|Rusya
|
10
|3
|Eifel
|
5
|3
|Portekiz
|
6
(+0,533 en Q3)
|3
|Émilie-Romagne
|
6
(+0'396 en Q3)
McLaren
|
Carlos Sainz
|
7-6
|
Lando Norris
|8
(+0,345 en Q3)
|Avusturya
|4
|3
|Steiermark (yağmur)
|6
(+0,254 en Q3)
|9
(+0,061 en Q3)
|Macaristan
|8
|7
(+0,183 en Q3)
|Britanya
|5
|13
(+0,198 en Q2)
|70. Yıl Dönümü
|10
|7
|İspanya
|8
(+0,040 en Q3)
|7
|Belçika
|
10
(+0,219 en Q3)
|3
|İtalya
|
6
|9
|Toskana
|
11
(+0,118 en Q2)
|6
|Rusya
|
8
|10
(+0,251 en Q3)
|Eifel
|
8
|7
|Portekiz
|
8
(+0,005 en Q3)
|
10
(+0,097 en Q3)
|Émilie-Romagne
|
9
Renault
|
Daniel Ricciardo
|
12-1
|
Esteban Ocon
|10
|Avusturya
|14
(+0,620 en Q2)
|9
(+0,270 en Q3)
|Steiermark (yağmur)
|5
|11
|Macaristan
|
14
(+0,081 en Q2)
|8
|Britanya
|
9
|5
|70. Yıl Dönümü
|
11
|13
|İspanya
|
15
|4
|Belçika
|
6
(+0,335 en Q3)
|7
|İtalya
|
12
|8
|Toskana
|
10
(pas de temps en Q3, +0,054 en Q2)
|5
|Rusya
|
7
|6
|Eifel
|7
(+0,019 en Q3)
|10
|Portekiz
|
11
(+0,133 en Q2)
|5
|Émilie-Romagne
|
12
AlphaTauri
|
Pierre Gasly
|
11-2
|
Daniil Kvyat
|12
|Avusturya
|13
(+0,126 en Q2)
|8
|Steiermark (yağmur)
|14
(+0,973 en Q2)
|10
|Macaristan
|17
(+0,437 en Q1)
|11
|Britanya
|14
(+0,243 en Q2)
|7
|70. Yıl Dönümü
|16
(+0,728 en Q1)
|10
|İspanya
|12
(+0,392 en Q2)
|12
(+0,015 en Q2)
|Belçika
|11
|10
|İtalya
|11
(+0,260 en Q2)
|
16
(+0,197 en Q1)
|Toskana
|12
|
9
|Rusya
|12
(+0,110 en Q2)
|
12
|Eifel
|13
(+0,072 en Q2)
|
9
|Portekiz
|
13
(+0,361 en Q2)
|
4
|Émilie-Romagne
|
8
(+0,194 en Q3)
Racing Point
|
Sergio Pérez
|
8-2
|
Lance Stroll
|6
|Avusturya
|9
(+0,161 en Q3)
|17
(+1,920 en Q3)
|Steiermark (yağmur)
|13
|4
(+0,168 en Q3)
|Macaristan
|3
|4
|İspanya
|5
(+0,107 en Q3)
|8
|Belçika
|
9
(+0,071 en Q3)
|4
|İtalya
|
8
|6
|Toskana
|
7
(+0,045 en Q3)
|4
|Rusya
|
13
|5
|Portekiz
|
12
(+0,497 en Q2)
|11
|Émilie-Romagne
|
15
(+0,433 en Q2)
|
Nico Hülkenberg
|
1-1
|
Lance Stroll
|13
(+0,065 en Q2, pneus tendres)
|Britanya
|6
|3
|70. Yıl Dönümü
|6
(+0,346 en Q3)
|
Sergio Pérez
|
1-0
|
Nico Hülkenberg
|9
|Eifel
|20
(+0,901 en Q1)
Alfa Romeo
|
Kimi Räikkönen
|
7-6
|
Antonio Giovinazzi
|19
(+0,049 en Q1)
|Avusturya
|18
|16
|Steiermark (yağmur)
|19
(+0,559 en Q1)
|20
(+0,108 en Q1)
|Macaristan
|19
|18
(+0,202 en Q1)
|Britanya
|17
|20
(+0,060 en Q1)
|70. Yıl Dönümü
|19
|14
|İspanya
|20
(+0,900 en Q1)
|16
|Belçika
|
18
(+0,207 en Q1)
|14
|İtalya
|
18
|13
|Toskana
|
17
(+0,161 en Q1)
|20
(+0,673 en Q1)
|Rusya
|
17
|19
(+0,385 en Q1)
|Eifel
|
14
|16
|Portekiz
|
17
(+0,122 en Q1)
|18
|Émilie-Romagne
|
20
(+0,255 en Q1)
Haas
|
Kevin Magnussen
|
6-7
|
Romain Grosjean
|16
(+0,070 en Q1)
|Avusturya
|15
|15
|Steiermark (yağmur)
|-
(pas de temps en Q1, problème)
|16
|Macaristan
|18
(+0,255 en Q1)
|16
|Britanya
|19
(+0,485 en Q1)
|17
(+0,717 en Q1)
|70. Yıl Dönümü
|14
|16
|İspanya
|17
(+0,181 en Q1)
|
20
(+0,476 en Q1)
|Belçika
|17
|
15
|İtalya
|16
(+0,270 en Q1)
|
20
(+0,279 en Q1)
|Toskana
|15
|
18
(+0,089 en Q1)
|Rusya
|16
|
15
|Eifel
|16
(+0,321 en Q1)
|
19
(+0,144 en Q1)
|Portekiz
|18
|
17
(+0,021 en Q1)
|Émilie-Romagne
|16
Williams
|
George Russell
|
13-0
|
Nicholas Latifi
|17
|Avusturya
|20
(+0,590 en Q1)
|12
|Steiermark (yağmur)
|18
(+1,388 en Q1)
|12
|Macaristan
|
15
(+0,846 en Q2)
|15
|Britanya
|
20
|15
|70. Yıl Dönümü
|
18
|18
|İspanya
|
19
(+0,433 en Q1)
|15
|Belçika
|
19
(+0,508 en Q1)
|19
|İtalya
|
20
|18
|Toskane
|
19
(+0,088 en Q1)
|14
|Rusya
|
19
|17
|Eifel
|
18
|14
|Portekiz
|
20
(+0,846 en Q1)
|13
|Émilie-Romagne
|
19
(+0,227 en Q1)
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Etkinlik
|Emilia-Romagna GP
|Alt-etkinlik
|QU
|Lokasyon
|Imola
|Pilotlar
|Alexander Albon , Antonio Giovinazzi , Carlos Sainz Jr. , Charles Leclerc , Daniel Ricciardo , Daniil Kvyat , Esteban Ocon , George Russell , Kevin Magnussen , Kimi Raikkonen , Lance Stroll , Lando Norris , Lewis Hamilton , Max Verstappen , Nicholas Latifi , Nico Hulkenberg , Pierre Gasly , Romain Grosjean , Sebastian Vettel , Sergio Perez , Valtteri Bottas
|Takımlar
|Ferrari , Haas F1 Team , McLaren , Mercedes , Red Bull Racing , Renault F1 Team , AlphaTauri , Williams , Alfa Romeo , Racing Point
|Editör
|Fabien Gaillard