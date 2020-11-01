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Formula 1 / Emilia-Romagna GP / İstatistikler

Emilia-Romagna GP: Takım arkadaşları mücadelesi

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Emilia-Romagna GP: Takım arkadaşları mücadelesi
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik

Emilia-Romagna GP sonrası takım arkadaşlarının birbirlerine karşı sıralamalarda ne durumda olduklarını sizler için derledik.

Aşağıdaki tablolar oluşturulurken grid cezaları gibi durumlar dikkate alınmadan, doğrudan pilotların sonuçları hesaba katıldı. Teknik sorun nedeniyle geride kalınma olduysa bunlardan bahsedildi.

Mercedes 

 

 Lewis Hamilton

9-4

 

 Valtteri Bottas
2
(+0,012 en Q3)		 Austria Avusturya 1
1 Austria Steiermark (yağmur) 4
(+1,428 en Q3)
1 Hungary Macaristan 2
(+0,107 en Q3)
1 United Kingdom Britanya

2

(+0,313 en Q3)
2
(+0,063 en Q3)		 United Kingdom 70. Yıl Dönümü

1
1 Spain İspanya

2
(+0,059 en Q3)
1 Belgium Belçika

2

(+0,511 en Q3)
1 Italy İtalya

2
(+0,069 en Q3)
1 Italy Toskana

2

(+0,059 en Q3)
1 Russian Federation Rusya

3

(+0,652 en Q3)
2
(+0,256 en Q3)		 Germany Eifel

1
1 Portugal Portekiz

2

(+0,102 en Q3)

2

(+0,097 en Q3)

 Italy Émilie-Romagne

1

 

Ferrari 

 

 Charles Leclerc

11-2

 

 Sebastian Vettel
7 Austria Avusturya 11
(+0,165 en Q2)
11
(+0,083 en Q2)		 Austria Steiermark (yağmur) 10
6
(+0,043 en Q3)		 Hungary Macaristan 5
4 United Kingdom Britanya 10
(+0,912 en Q3)
8 United Kingdom 70. Yıl Dönümü 12
(+0,369 en Q2)
9 Spain İspanya 11
(+0,215 en Q2)
13 Belgium Belçika

14

(+0,265 en Q2)
13 Italy İtalya

17
(+0,708 en Q1)
5 Italy Toskana

14

(+0,534 en Q2)
11 Russian Federation Rusya

15
(+0,370 en Q2, accident en Q2)
4 Germany Eifel

11
(+0,498 en Q2)
4 Portugal Portekiz

15

(+0,552 en Q2)
7 Italy Émilie-Romagne

14

(+0,368 en Q2)

 

Red Bull 

 

 Max Verstappen

13-0

 

Thailand Alexander Albon
3 Austria Avusturya 5
(+0,391 en Q3)
2 Austria Steiermark (yağmur) 7
(+0,522 en Q3)
7 Hungary Macaristan 13
(+0,739 en Q2)
3 United Kingdom Britanya

12

(+0,401 en Q2)
4 United Kingdom 70. Yıl Dönümü

9
(+0,493 en Q2)
3 Spain İspanya

6
(+0,737 en Q3)
3 Belgium Belçika

5

(+0,486 en Q3)
5 Italy İtalya

9
(+0,295 en Q3)
3 Italy Toskana

4

(+0,445 en Q3)
2 Russian Federation Rusya

10
(+1,141 en Q3)
3 Germany Eifel

5
(+0,485 en Q3)
3 Portugal Portekiz

6

(+0,533 en Q3)
3 Italy Émilie-Romagne

6

(+0'396 en Q3)

 

McLaren 

 

 Carlos Sainz

7-6

 

 Lando Norris
8
(+0,345 en Q3)		 Austria Avusturya 4
3 Austria Steiermark (yağmur) 6
(+0,254 en Q3)
9
(+0,061 en Q3)		 Hungary Macaristan 8
7
(+0,183 en Q3)		 United Kingdom Britanya 5
13
(+0,198 en Q2)		 United Kingdom 70. Yıl Dönümü 10
7 Spain İspanya 8
(+0,040 en Q3)
7 Belgium Belçika

10

(+0,219 en Q3)
3 Italy İtalya

6
(+0,125 en Q3)
9 Italy Toskana

11

(+0,118 en Q2)
6 Russian Federation Rusya

8
(+0,297 en Q3)
10
(+0,251 en Q3)		 Germany Eifel

8
7 Portugal Portekiz

8

(+0,005 en Q3)

10

(+0,097 en Q3)

 Italy Émilie-Romagne

9

 

Renault 

 

 Daniel Ricciardo

12-1

 

 Esteban Ocon
10 Austria Avusturya 14
(+0,620 en Q2)
9
(+0,270 en Q3)		 Austria Steiermark (yağmur) 5
11 Hungary Macaristan

14

(+0,081 en Q2)
8 United Kingdom Britanya

9
(+0,200 en Q3)
5 United Kingdom 70. Yıl Dönümü

11
(+0,375 en Q2)
13 Spain İspanya

15
(+0,369 en Q2)
4 Belgium Belçika

6

(+0,335 en Q3)
7 Italy İtalya

12
(+0,203 en Q2)
8 Italy Toskana

10

(pas de temps en Q3, +0,054 en Q2)
5 Russian Federation Rusya

7
(+0,260 en Q3)
6 Germany Eifel 7
(+0,019 en Q3)
10 Portugal Portekiz

11

(+0,133 en Q2)
5 Italy Émilie-Romagne

12
(+0,248 en Q2)

 

AlphaTauri 

 

 Pierre Gasly

11-2

 

Russian Federation Daniil Kvyat
12 Austria Avusturya 13
(+0,126 en Q2)
8 Austria Steiermark (yağmur) 14
(+0,973 en Q2)
10 Hungary Macaristan 17
(+0,437 en Q1)
11 United Kingdom Britanya 14
(+0,243 en Q2)
7 United Kingdom 70. Yıl Dönümü 16
(+0,728 en Q1)
10 Spain İspanya 12
(+0,392 en Q2)
12
(+0,015 en Q2)		 Belgium Belçika 11
10 Italy İtalya 11
(+0,260 en Q2)

16

(+0,197 en Q1)

 Italy Toskana 12

9

 Russian Federation Rusya 12
(+0,110 en Q2)

12

 Germany Eifel 13
(+0,072 en Q2)

9

 Portugal Portekiz

13

(+0,361 en Q2)

4

 Italy Émilie-Romagne

8

(+0,194 en Q3)

 

Racing Point 

 

 Sergio Pérez

8-2

 

 Lance Stroll
6 Austria Avusturya 9
(+0,161 en Q3)
17
(+1,920 en Q3)		 Austria Steiermark (yağmur) 13
4
(+0,168 en Q3)		 Hungary Macaristan 3
4 Spain İspanya 5
(+0,107 en Q3)
8 Belgium Belçika

9

(+0,071 en Q3)
4 Italy İtalya

8
(+0,329 en Q3)
6 Italy Toskana

7

(+0,045 en Q3)
4 Russian Federation Rusya

13
(+0,326 en Q2 / problème en Q2)
5 Portugal Portekiz

12

(+0,497 en Q2)
11 Italy Émilie-Romagne

15

(+0,433 en Q2)

 

Nico Hülkenberg

1-1

 

 Lance Stroll
13
(+0,065 en Q2, pneus tendres)		 United Kingdom Britanya 6
3 United Kingdom 70. Yıl Dönümü 6
(+0,346 en Q3)

 

 Sergio Pérez

1-0

 

Nico Hülkenberg
9 Germany Eifel 20
(+0,901 en Q1)

Alfa Romeo 

 

 Kimi Räikkönen

7-6

 

Italy Antonio Giovinazzi
19
(+0,049 en Q1)		 Austria Avusturya 18
16 Austria Steiermark (yağmur) 19
(+0,559 en Q1)
20
(+0,108 en Q1)		 Hungary Macaristan 19
18
(+0,202 en Q1)		 United Kingdom Britanya 17
20
(+0,060 en Q1)		 United Kingdom 70. Yıl Dönümü 19
14 Spain İspanya 20
(+0,900 en Q1)
16 Belgium Belçika

18

(+0,207 en Q1)
14 Italy İtalya

18
(+0,196 en Q1)
13 Italy Toskana

17

(+0,161 en Q1)
20
(+0,673 en Q1)		 Russian Federation Rusya

17
19
(+0,385 en Q1)		 Germany Eifel

14
16 Portugal Portekiz

17

(+0,122 en Q1)
18 Italy Émilie-Romagne

20

(+0,255 en Q1)

 

Haas 

 

 Kevin Magnussen

6-7

 

 Romain Grosjean
16
(+0,070 en Q1)		 Austria Avusturya 15
15 Austria Steiermark (yağmur) -
(pas de temps en Q1, problème)
16 Hungary Macaristan 18
(+0,255 en Q1)
16 United Kingdom Britanya 19
(+0,485 en Q1)
17
(+0,717 en Q1)		 United Kingdom 70. Yıl Dönümü 14
16 Spain İspanya 17
(+0,181 en Q1)

20

(+0,476 en Q1)

 Belgium Belçika 17

15

 Italy İtalya 16
(+0,270 en Q1)

20

(+0,279 en Q1)

 Italy Toskana 15

18

(+0,089 en Q1)

 Russian Federation Rusya 16

15

 Germany Eifel 16
(+0,321 en Q1)

19

(+0,144 en Q1)

 Portugal Portekiz 18

17

(+0,021 en Q1)

 Italy Émilie-Romagne 16

 

Williams 

 

United Kingdom George Russell

13-0

 

 Nicholas Latifi
17 Austria Avusturya 20
(+0,590 en Q1)
12 Austria Steiermark (yağmur) 18
(+1,388 en Q1)
12 Hungary Macaristan

15

(+0,846 en Q2)
15 United Kingdom Britanya

20
(+0,973 en Q1)
15 United Kingdom 70. Yıl Dönümü

18
(+0,673 en Q1)
18 Spain İspanya

19

(+0,433 en Q1)
15 Belgium Belçika

19

(+0,508 en Q1)
19 Italy İtalya

20
(+0,130 en Q1)
18 Italy Toskane

19

(+0,088 en Q1)
14 Russian Federation Rusya

19
(+1,046 en Q1)
17 Germany Eifel

18
(+0,248 en Q1)
14 Portugal Portekiz

20

(+0,846 en Q1)
13 Italy Émilie-Romagne

19

(+0,227 en Q1)

 

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Emilia-Romagna GP
Alt-etkinlik QU
Lokasyon Imola
Pilotlar Alexander Albon , Antonio Giovinazzi , Carlos Sainz Jr. , Charles Leclerc , Daniel Ricciardo , Daniil Kvyat , Esteban Ocon , George Russell , Kevin Magnussen , Kimi Raikkonen , Lance Stroll , Lando Norris , Lewis Hamilton , Max Verstappen , Nicholas Latifi , Nico Hulkenberg , Pierre Gasly , Romain Grosjean , Sebastian Vettel , Sergio Perez , Valtteri Bottas
Takımlar Ferrari , Haas F1 Team , McLaren , Mercedes , Red Bull Racing , Renault F1 Team , AlphaTauri , Williams , Alfa Romeo , Racing Point
Editör Fabien Gaillard

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