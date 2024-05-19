2024 Emilia-Romagna GP: Son anda atağa kalkan Norris kovaladı ancak Verstappen kazandı!

Sezonun Avrupa ayağı, Imola pistinde gerçekleştirilen Emilia-Romagna GP ile başlamış oldu. Büyük güncellemelerin getirildiği Imola'da sıralamalarda Red Bull, McLaren ve Ferrari arasında yakın mücadele olmuştu.

Red Bull'un özellikle Cuma günü yaşadığı sorunların ardından yarışta nasıl olacağı merak konusuydu. Verstappen, pole pozisyonundan başladığı yarışın startında yerini korumasının ardından çok rahat bir yarış çıkarıyordu ancak son bölümde lastiklerinin bitmesiyle tempo kaybetti ve 7 sn geriden gelen Norris'in baskısı altına girdi. Ancak turların bitmesiyle Verstappen yerini koruyarak yarışı 0.7 sn ile kazandı ve bu sezonki 5. yarış zaferini, kariyerinin 59. yarış zaferini aldı.

Miami'de ilk yarış zaferini alan Lando Norris'in, antrenmandaki uzun sürüş tempolarına bakarak güçlü olması bekleniyordu. Yarışa ikinci sıradan başlayan Norris, iyi bir kalkışla atak yapacak gibi duruyordu ancak ilk virajda atak yapamadı. Norris, ilk bölümünde Verstappen'in temposuna ayak uyduramadı ancak yarışın son bölümünde 7 saniyelik farkı kapatarak galibiyet için zorlamaya başladı. Ancak 63 turluk yarış bitmeden atak yapacak kadar yaklaşamadı ve ikinci sırada yarışı noktaladı.

Imola'da podyumu tamamlayan isim, kendi evinde yarışan Ferrari'den Leclerc oldu. Leclerc bir ara ikincilik için Norris'i zorlayacak gibi görünüyordu ancak pist dışına çıkarak zaman kaybetti ve sonrasında Norris'in temposuna ayak uyduramadı.

Güçlü bir yarış çıkaran McLaren, pit stoplarda Oscar Piastri'ye bir sıra kazandırdı ve Avustralyalı pilot 4. olmayı başardı. Tam tersi Ferrari'de Carlos Sainz, pit stopta geçilmesinin ardından Piastri'nin gerisinde 5. oldu.

Mercedes pilotları Lewis Hamilton ve George Russell yarışı 6 ve 7. sıralarda tamamladılar. Russell normalde öndeydi ancak ikinci kez pite gelince bir sıra kaybetti.

Geç bir pit stopla pozisyonlar kazanan Sergio Perez, 11. sıradan başladığı yarışı 8. sırada tamamlarken onu kendisi gibi geç pit stop yapan Aston Martin pilotu Lance Stroll takip etti.

Imola'da son puanın sahibi RB'den Yuki Tsunoda olurken onu Haas pilotları Nico Hulkenberg ve Kevin Magnussen takip ettiler.

Kendi evinde yarışan RB'nin Avustralyalı pilotu Daniel Ricciardo 13. olurken onun arkasında yarışı tamamlayan son isimler Esteban Ocon, Guanyu Zhou, Pierre Gasly, Logan Sargeant, Valtteri Bottas ve Fernando Alonso oldular.

Yarışta hiç kaza olmazken, yarışa erken veda eden tek isim Alex Albon oldu.

Yarışın en hızlı turunu Russell atarken, günün pilotu Norris seçildi.

Sezonun sıradaki yarışı olan Monako GP, önümüzdeki hafta sonu gerçekleştirilecek.

Yarış raporu

Hafta sonu öncesinde Pazar günü için yağmur tahminleri olsa da Imola'da güneşli bir hava hakimdi. Hafta sonunun geneli gibi hava sıcaklığı 25, pist sıcaklığı 45 derece civarındaydı.

İlk 3 sırada 3 farklı takımın olduğu yarışa Red Bull'dan Max Verstappen ilk sıradan başlarken onun arkasında sırasıyla Lando Norris, Charles Leclerc, Carlos Sainz vardı.

Yarışın başında 11. sıradaki Perez, 17. sıradaki Zhou, 19. sıradaki Sargeant'ta sert, 15. sıradan başlayan Gasly ve pit yolundan başlayan Alonso'da yumuşak, diğer pilotlarda ise orta lastikler vardı. Pit yolunun uzun olması nedeniyle normal şartlarda tek pit stoplu bir yarış olması bekleniyordu.

5 kırmızı ışığın yanıp sönmesiyle Emilia-Romagna GP başladı. Yarışa pole pozisyonundan başlayan Verstappen, iyi bir kalkışla startın ardından liderliğini korurken sorunsuz bir start oldu ve kaza yaşanmadı. Startla birlikte ilk 6 sırada herhangi bir değişiklik olmazken Tsunoda iki sıra kaybederek 9. sıraya geriledi. İlk turda sıralama Verstappen, Norris, Leclerc, Sainz, Piastri, Russell, Hamilton, Hulkenberg, Tsunoda, Perez, Ricciardo, Ocon, Stroll, Albon, Gasly, Magnussen, Bottas, Zhou ve Alonso şeklinde oldu.

2. turda DRS'nin açılmasıyla birlikte pilotlar birbirlerini DRS aralığında takip etmeye çalıştı. İlk turların ardından pilotlar arasında pek bir kopma olmadı.

İlk turlarda pilotlar birbirlerini atak fırsatı bulmadan takip ettiler ve 5. tura geldiğimizde herhangi bir geçiş olmadı. Bu bölümde Verstappen ile ikinci sıradaki Norris arasındaki fark 1.8 saniyeydi.

Yarışa yumuşak lastiklerle başlayan Alonso, oldukça erken diyebileceğimiz bir anda, 8. turda pite gelerek sert lastiklere geçiş yaptı. 9. turda Albon, Gasly ve Bottas pite gelen diğer isimler oldular. Albon, pitten çıktıktan sonra sorun yaşadı ve yavaşlayarak pite döndü. Albon orta lastikleri takıp yeniden piste çıktı ancak 11. turda 1 tur geriye düşmüş oldu. Tekrar görüntülerinde sağ ön lastiğin iyi bir şekilde takılmadığı görüldü.

10. tura geldiğimizde pist üstünde henüz hiç geçiş olmazken lider Verstappen ile ikinci sıradaki Norris arasındaki fark 2.5 saniye oldu. Norris'i 1.7 sn geride Leclerc, onun 1.9 sn gerisinde Sainz takip ederken Piastri 0.6 sn civarında farkla Sainz'ı takip ediyordu. Bu bölümde en yakın mücadele Sainz ve Piastri arasındaydı.

12. turda Ricciardo pite geldi. Sert lastiklere geçen Ricciardo, kendisinden önce pite gelenlerin önünde 16. sırada geri döndü.

13. turda, 9. sıradaki Tsunoda pite geldi ve Ricciardo'nun önünde 15. sırada geri döndü. Pirelli'nin yarış öncesindeki tahminlerine göre orta lastiklerle başlayanların 21. turdan itibaren pite girmesi bekleniyordu ancak beklentinin aksine 10. turdan itibaren pitler başladı.

14. turda Hulkenberg pite geldi ve pitten çıktıktan sonra, Tsunoda'nın gerisine düştü. RB pilotu böylece startta kaybettiği iki sıradan birisini pit stopta kazanmış oldu.

15. tura gelindiğinde lider Verstappen ile ikinci sıradaki Norris arasındaki fark 4.8 saniyeye çıkarken Leclerc McLaren pilotunu 1.3 sn farkla takip ediyordu. McLaren'ın yarış temposu beklendiği kadar güçlü değildi ve Norris, farkın açılmasına engel olamadı. Bu bölümde ilk 10 Verstappen, Norris, Leclerc, Sainz, Piastri, Russell, Hamilton, Perez, Stroll ve Ocon şeklindeydi.

17. turdayken Albon'un pitten çıkışta güvenli bir şekilde olmayan sürüş yaptığı gerekçesiyle inceleme altına alındı.

18. tura geldiğimizde, pite gelenler haricinde yarışta hiç atak olmadı. O tur içerisinde Perez, Rivazza 1'de pist dışına çıksa da kaza yapmadan dönmeyi başardı ve zaman kaybetmesine rağmen pozisyon kaybetmedi.

20. turda lider Verstappen, Norris önünde farkı 6 saniyeye yaklaştırırken Leclerc Norris'in 1.8 sn gerisindeydi. Sainz, arkasındaki Piastri'ye savunma yaparken Leclerc'le fark 4 saniyeye çıktı. Piastri ise 0.5 sn farkla takibi sürdürse de hiç atak fırsatı bulamadı.

22. turda Russell 6. sıradan pite girdi ve Magnussen'in önünde 11. sırada dönüş yaptı. Bu bölümde lider Verstappen, iki defa pist sınırı ihlali almıştı.

23. turda McLaren, ikinci sıradaki Norris'i pite aldı. Norris, kritik bir şekilde Perez'in gerisinde 7. sırada yarışa döndü. Aynı tur içerisinde Albon'a güvensiz sürüş nedeniyle dur-kalk cezası verildi.

Yarışın ilk geçişi, 23. tur içerisinde pitten çıkan Russell'ın yeni lastiklerle Ocon'u geçmesiyle geldi.

24. turda McLaren, Piastri'yi pite alırken o tur içerisinde Verstappen'e pist sınırlarını 3. kez ihlal etmesi nedeniyle siyah beyaz bayrak gösterildi. O tur içerisinde Norris, Perez'i geçerek 5. sıraya yükseldi.

25. turda yarış lideri Verstappen pite gelirken Ferrari pilotları ilk iki sıraya yükseldiler. Verstappen, Norris'in 4.8 sn önünde 5. sırada yarışa dönerken Ferrari pilotları ilk iki sıraya yükseldiler.

Ferrari çok beklemeden Leclerc'i pite aldı. Leclerc pitten çıkışta henüz pite gelmeyen Perez'in arkasında, Piastri'nin ise 1.5 sn önünde 6. sıradaydı.

27. turda önce Leclerc, ardından Piastri Perez'i geçerek 5 ve 6. sıraları aldılar.28. turda Sainz ve Hamilton'ın pite gelmesiyle Verstappen yeniden yarış liderliğine yükselmiş oldu. Bu bölümde Norris ile aralarındaki fark 5.5 saniyeydi. Sainz, pit stoplara kadar Piastri'ye direnmişti ancak geç pit stopla Piastri'ye geçilmekle kalmadı, yaklaşık 5 sn fark yedi.

29. turda Tsunoda ve Hulkenberg, henüz pite gelmeyen Sargeant'ı geçerek 12 ve 13. sıralara yükseldiler.

30. turda lider Verstappen ile Norris arasındaki fark 6.3 saniyeyken Leclerc Norris'in 3.3 sn gerisindeydi. Piastri bu bölümde Leclerc'in arkasına geldi ve onu DRS ile baskı altına almaya başladı. O tur içerisinde Sainz, henüz pite gelmeyen Perez'i geçerek 5. sıraya yükseldi ancak Piastri ile fark 6.5 sn olmuştu.

Pite girmeyen Perez'in kan kaybı devam etti. 31. turda Russell, kendisini geçerek 6. sıraya yükseldi.

Sargeant, sert lastiklerle attığı 31 turun ardından 32. turda pite geldi ve 19. sırada yarışa döndü. Bu bölümde henüz hiç kimse yarış dışı kalmamıştı ve cezası dahil toplam 4 kez pite gelen Albon, iki tur geride son sıradaydı.

33. turda Tsunoda, henüz pite gelmeyen Zhou'yu geçerek 12. sıraya yükseldi. Zhou bir tur sonra pite geldi.

35. tura geldiğimizde, lider Verstappen'le Norris arasındaki fark 6.5 sn civarında sabitlenmiş durumdaydı. Norris'in 3 sn civarında gerisinde Leclerc varken 4. sıradaki Piastri, Leclerc'in DRS aralığının dışındaydı. Bu bölümde pite gelmeyen isimler 7. sıradaki Perez, 9. sıradaki Stroll, 10. sıradaki Magnussen'di. Perez'de sert lastikler vardı ancak diğer iki isimde orta lastikler vardı.

36. turda Hamilton, henüz pite gelmeyen Perez'e atak denemesinde bulundu ancak Perez, eski lastiklerine rağmen yerini korumayı başardı. Ancak Hamilton 37. turda geçerek 7. sırayı ele geçirdi.

Pite gelmeyen Perez, Stroll ve Magnussen 38. turda aynı anda pite geldiler. Perez 11. sırada, Stroll, 13. sırada, Magnussen ise 17. sırada yarışa geri döndü. Tüm pitlerin tamamlanmasıyla birlikte ilk 10 Verstappen, Norris, Leclerc, Piastri, Sainz, Russell, Hamilton, Tsunoda, Hulkenberg ve Ricciardo şeklinde oldu. Perez, Ricciardo'nun 0.3 sn arkasındaydı ve çok geçmeden geçerek 10. sıraya yükseldi ve puan potasına girdi.

Perez, 40. turda Hulkenberg'i geçerek 9. sıraya yükseldi.

41. turda Alonso pite geldi 34 turluk lastiklerini değiştirdi. Aston Martin pilotu 19. sırada yarışa geri döndü.

Ön tarafta Leclerc, birkaç tur hızlı tur atarak Norris'le farkı kapattı. İkili arasında fark 3 saniye civarındaydı ancak 42. turda fark 1 saniyenin altına düştü!

Perez, 42. tur içerisinde Tsunoda'yı geçerek 8. sıraya yükseldi. Aynı turda Magnussen Zhou'yu zorlarken Norris tur bindirmek için bu grubu yakaladı. Norris hızlıca tur bindirdi ancak bu bölümde Leclerc yakın takibi sürdürdü.

Norris'i 1 sn civarında farkla takip eden Leclerc, 47. turda şikanı kaçırarak zaman kaybetti ancak sorunsuz bir şekilde yarışa devam etmeyi başardı. Ancak bu olayın ardından fark yeniden 2.5 sn civarına yaklaştı.

Pite çok geç giren Perez'in art arda yaptığı geçişlerle 8. sıraya yükselmesinin ardından bir diğer geç pit yapan Stroll'ün geçişleri başladı. Stroll, 50. tura geldiğimizde 10. sıraya kadar gelerek puan alabileceği pozisyona yükseldi. Stroll, 51. turda Tsunoda'yı geçerek normal şartlarda ulaşabileceği maksimum pozisyonu kazanmış oldu.

Norris, Leclerc baskısını kovuşturduktan sonra rahatlarken lider Verstappen'le farkı 4.7 sn'ye kadar düşürdü. 51. turda ikili arasındaki fark 4.7 saniyeydi.

Geç pit yapan son isim Magnussen, diğer iki pilotun aksine 17. sıraya kadar gerilemişti. Magnussen, geçişlerle 53. turda 13. sıraya kadar yükseldi.

Normalde tek pit stoplu bir yarış bekleniyordu ancak Russell, 53. turda pite geldi. Bu pit stop, Russell'a sadece bir sıra kaybettirdi.

Son 10 tura girerken, lastiklerinin çalışmadığından şikayet eden lider Verstappen'le Norris arasındaki fark 3.6 saniyeye düştü! Verstappen ile Norris'in turları arasında yaklaşık 1 saniye fark vardı. 55. turda fark 2.6 saniyeye düştü!

Yarışın ilk 55 turunu tüm pilotlar tamamlamıştı ancak Albon, 56. turda pite dönerek yarışa veda eden ilk isim oldu.

Turlar bittikçe heyecan artmaya devam etti çünkü Norris ile Verstappen arasındaki fark 58. turda 1.5 saniyeye kadar düştü. Ancak fark 1.5 sn'ye düştükten sonra farkın kapanması durdu.

Son iki tura girilmesinin ardından Norris farkı 1 saniyeye düşürdü ancak atak yapabileceği bir pozisyon bulamadı. Norris son turda farkı DRS mesafesine düşürdü ancak bu, atak yapması için yeterli değildi.

Böylece 63 turluk yarışı ilk sırada tamamlayan isim Max Verstappen oldu!