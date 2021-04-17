Emilia-Romagna GP: Yakın seansta Hamilton 99. pole pozisyonunu aldı, Perez ikinci oldu!

Cuma günü Mercedes'in üstünlüğüyle geçen antrenman turlarının ardından, sıralama turlarındaki mücadelenin nasıl olacağı merak konusuydu ve beklendiği üzere Red Bull - Mercedes savaşı Emilia Romagna GP'de de devam etti.

Bahreyn'e kıyasla çok daha soğuk şartlarda gerçekleştirilen seansta, pist sıcaklığı 29 dereceye çıksa da, hava sıcaklığı sadece 14 dereceydi.

Mercedes, beklendiği üzere Bahreyn sonrası verilen üç haftalık aranın ardından çok daha güçlü dönmeyi başardı ve sıralama turları yakın geçti. Bahreyn GP'de zafere ulaşan Lewis Hamilton, Red Bull pilotu Sergio Perez'in kusursuz son turuna rağmen, yarın yapılacak Emilia-Romagna GP öncesinde pole pozisyonunu kazanmayı başardı.

Red Bull pilotu Perez, kusursuz bir son tur çıkarmasının ardından takım arkadaşı Max Verstappen'i geride bıraktı ve ikinci olmayı başardı. Seansa pole pozisyonu umuduyla başlayan Max Verstappen ise üçüncü oldu.

Bu üç isim sadece 0.087 saniye içinde dizildi.

Yarış Pazar günü TSi 16:00'da gerçekleştirilecek.

Yarış gridi:

3. Bölüm:

Sıralama turlarının son bölümünde Mercedes, Red Bull ve McLaren pilotlarına ek olarak Alpine'den Esteban Ocon, AlphaTauri'den Pierre Gasly, Aston Martin'den Lance Stroll ve Ferrari'den Charles Leclerc kaldı.

Stroll hariç tüm sürücüler, son bölümün ilk dakikalarında ilk denemelerini yapmak için piste çıktılar.

Mercedes pilotu Lewis Hamilton, ilk denemesinde 1:14.411 yaparak, Red Bull sürücüsü Max Verstappen'in 0.091 saniye önünde ilk sıraya yerleşmeyi başardı.

Sergio Perez ilk denemelerin ardından 0.254 saniye geride üçüncü sıraya çıkarken, Bottas 0.597 saniye yavaş kaldı ve altıncı sırada yer aldı.

Bitime yaklaşık 3 dakika kala sürücüler, ikinci hakları için piste çıktılar.

Lewis Hamilton, Mercedes W12, leaves the garage Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images Sparks trail behind Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Son denemeler oldukça çekişmeliydi ve Hamilton, en hızlı turunu geliştirememesine rağmen pole pozisyonunu kazanan isim oldu.

Hamilton böylelikle bu yılki ilk pole pozisyonunu almayı başardı ve kariyerindeki pole pozisyonu sayısını 99'a yükseltti.

Perez, sıralama turlarındaki son denemesinde sürpriz şekilde 1:14.446 yaptı ve Hamilton'ın sadece 0.035 saniye gerisinde ikinci olarak hem kendisi hem de Red Bull için önemli bir sonuç elde etti.

Red Bull'un genç yeteneği Verstappen, seansa pole pozisyonu hedefiyle başlasa da, 1:14.498'lik zaman turuyla üçüncü oldu. Red Bull böylelikle yarınki yarış öncesinde stratejik anlamda önemli bir avantaj kazandı.

Ferrari pilotu Charles Leclerc yine iyi bir iş yaptı ve tıpkı Bahreyn'de olduğu gibi bir kez daha dördüncü olarak adeta araçtan her şeyi çıkarmış oldu. AlphaTauri'de Pierre Gasly ise Leclerc'i sadece 0.050 saniye geriden takip etti.

Charles Leclerc, Ferrari SF21 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL35M Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

McLaren'da Lando Norris, son zaman turunda harika bir zamanla geliyordu ve hatta Hamilton'ın gerisinde ikinci sıraya yükselmişti. Ancak en hızlı turunda pist limitlerini aştığı için turu silindi ve yedinci oldu. Böylelikle Daniel Ricciardo, hafta sonu boyunca Lando Norris'in gerisinde görünse de, altıncı olarak İngiliz pilotu geride bırakmış oldu.

Seansın en büyük hayal kırıklığını ise hiç şüphesiz Valtteri Bottas yaşadı. Mercedes pilotu, temiz bir tur atmakta zorlandı ve son zaman turunda 1:14.898 yapınca sekizinci sırada yer aldı. Bu, geçişin oldukça zor olduğu pistte Bottas'ın başını ağrıtabilir.

Esteban Ocon, ön bölümden açık şekilde geride kalıp dokuzuncu olurken, Lance Stroll'ün zaman turu silindi ve 10. oldu.

Üçüncü bölüm sonucu:

2. Bölüm:

Sürücüler, sıralama turlarının ikinci bölümünde, seans başlamaz piste çıktılar.

İlk denemelerin ardından McLaren pilotu Lando Norris 1:14.718'lik zaman turuyla zirveye yerleşti.

Seansın son dakikalarında Sergio Perez yumuşak lastikle 1:14.716 yaptı ve seansı ilk sırada tamamlayan isim oldu.

Norris 0.002 saniye geride ikinci olurken, Charles Leclerc 1:14.808'le 0.098 saniye geride üçüncü en iyi zamanı yaptı.

Mercedes pilotu Lewis Hamilton'a ek olarak Red Bull'dan Max Verstappen ve Mercedes'ten Valtteri Bottas, son bölüme orta lastiklerle kaldılar. Bu da yarışa orta lastiklerle başlayacakları anlamına geliyor.

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Ferrari pilotu Carlos Sainz, takım arkadaşı Leclerc'in aksine iyi bir tur atmakta zorlandı ve 11. olarak ikinci bölümde elendi.

Williams pilotları George Russell ve Nicholas Latifi 12. ve 14. sıralarda yer alarak ikinci bölümde elenen diğer isimler oldular.

Sebastian Vettel, son anlarda garajda kalmayı tercih etti ve Bahreyn'den sonra bir kez daha Stroll'ün gerisinde kaldı. Sonuç olarak Alman pilot seansı 13. bitirdi.

Fernando Alonso, dokuzuncu sırada son bölüme kalan Esteban Ocon'un aksine iyi bir tur çıkarmakta zorlandı ve seansı 15. sırada bitirerek hayal kırıklığı yaşadı.

İkinci bölüm sonucu:

1. Bölüm:

Emilia Romagna GP'nin ilk antrenman seansı başladıktan kısa bir süre sonra, AlphaTauri pilotu Yuki Tsunoda aracının kontrolünü kaybetti ve bariyerlere çarparak kırmızı bayraklara neden oldu.

Japon sürücünün teması sonrası aracın arka kısmında büyük bir hasar oluştu ve Japon sürücü, seansa zaman tutu kaydedemeden veda etmiş oldu.

Sürücülerin büyük bir kısmı, kırmızı bayrak kalkar kalkmaz piste çıktılar ve zaman turu kaydetmeye başladılar.

Valtteri Bottas, 1:14.672'lik zaman turuyla bu bölümün en hızlı ismi olmayı başarırken, takım arkadaşı Lewis Hamilton son zaman turuyla birlikte 1:14.823 yaptı ve ikinci sıraya çıktı.

Valtteri Bottas, Mercedes W12 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images Sparks fly from the rear of Lando Norris, McLaren MCL35M Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

McLaren pilotu Lando Norris'in üçüncü olduğu seansta, Max Verstappen dördüncü ve iyi bir son tur çıkaran Esteban Ocon beşinci oldu.

Williams pilotları Nicholas Latifi ve George Russell'ın her ikisi de sıralama turlarında ikinci bölüme kalarak sürprize imza attılar.

Alfa Romeo pilotları Kimi Raikkonen ve Antonio Giovinazzi sırasıyla 16. ve 17. olarak elendiler. Giovinazzi, son zaman turunda trafikte kaldı ve zaman turunu geliştiremedi.

Mick Schumacher ve Nikita Mazepin ise 18. ve 19. oldular. Schumacher, takım arkadaşından yarım saniye daha iyi bir tur atmayı başardı.

Son sırada ise kaza yapan Tsunoda yer aldı.

İlk bölüm sonucu: