Emilia Romagna GP: Sezonun ilk sprint yarışını Verstappen kazandı

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Formula 1 padoğu 2022 sezonunun 4. yarışı için Ferrari'nin evine, Autodromo Enzo e Dino Ferrari Pisti'ne geldi. Böylelikle Avrupa sezonu açılmış oldu.

Bu hafta sonu, 2022 sezonunda ilk kez sprint formatı uygulanıyor. Sprint formatında bu sezon için neler değiştiğini öğrenmek isterseniz haberimize göz atabilirsiniz.

Dün 1. antrenman seansı ve sıralama turları gerçekleştirilmişti. Kuru-ıslak koşullarda gerçekleştirilen sıralama turlarında Max Verstappen pole pozisyonunun sahibi olmuştu ve Hollandalı pilot, sprint yarışına ilk sıradan başlamaya hak kazanmıştı.

Bugünkü yarış öncesinde pist kuruydu. Takımlar, sprint yarışlarında lastik tercihleri konusunda serbestler ve pit stop zorunluluğu yok. Haas pilotları ve Nicholas Latifi orta hamurla yarışa başlamışlardı. Diğer pilotlar yumuşak lastiği tercih ettiler.

21 turluk yarış başladı ve Charles Leclerc, iyi bir kalkışla daha ilk viraja gelmeden liderliği ele geçirdi. Kötü bir start alan Verstappen, Lando Norris'i arkasında tutmayı başardı ve ikinci sırasını korudu.

Kevin Magnussen, Sergio Perez ve Daniel Ricciardo; ilk şikana yan yana girdiler. Bu üçlü arasında ufak temaslar yaşandı ancak 3 pilot da yoluna devam edebildi.

Fernando Alonso, startın kaybeden ismiydi. Çifte şampiyon, Perez ve Ricciardo'ya geçilerek 7. sıraya geriledi. Lewis Hamilton da 2 sıra kaybetti ve 15. sıraya geriledi.

Henüz ilk tur bitmeden, 9. virajda Guanyu Zhou ile Pierre Gasly arasında temas yaşandı. Zhou, bariyerlere uçtu ve yarışa veda etti. Gasly ise sağ ön lastiğini patlattı ve ön kanadına hasar aldı. Fransız pilot, pit yolunu ziyaret etmesinin ardından yarışa devam etti.

Bu kazadan dolayı sadece yarım turluk aksiyonun ardından güvenlik aracı çıktı. Güvenlik aracının arkasında Leclerc, Verstappen, Norris, Magnussen, Perez, Ricciardo, Alonso, Carlos Sainz, Sebastian Vettel, Valtteri Bottas ilk 10'u oluştu.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, the field away at the start Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

21 turluk yarışın 5. turuna geldiğimizde yarış yeniden başladı. Leclerc, son virajın çıkışında yarışı hemen başlattı ve pozisyonunu korudu. İlk viraja gelinirken ilk 10'da bir değişiklik yaşanmadı.

7. tura geldiğimizde, Sainz, Alonso'yu arkasında bıraktı ve 7. sıraya yükseldi. Bu esnada Leclerc, Verstappen'le arasındaki farkı 1.2 saniyeye çıkarmıştı ve DRS mesafesinden çıkmıştı.

Bir tur sonra, 8. turda, Perez ana düzlükte Magnussen'i rahat bir şekilde geçti ve 4. sıraya yükseldi. Meksikalı pilot, bu geçişin ardından 3. sıradaki Norris'i kovalamaya başladı. 3. sırada yer alan Norris, Verstappen-Leclerc ikilisinden kopmuştu ve bu ikilinin 4 saniye kadar arkasındaydı.

Perez, 3 turluk kovalamanın ardından, 11. turda Norris'i geçti ve 3. sıraya yükseldi. Daha arkada ise Ricciardo, Magnussen'i geçerek 5. sırayı aldı.

Ricciardo'nun ardından Sainz da Magnussen'i geçti. Sainz, sonrasında Ricciardo'yu da yakaladı ve geçti. İspanyol sürücü, böylelikle 5. sıraya çıkmış oldu.

17. tura geldiğimizde ise ön tarafta işler kızışmaya başladı. Verstappen, lider Leclerc'le arasındaki farkı azaltmıştı ve Monakolu pilotun DRS mesafesine girmişti. Leclerc, sağ ön lastiğinde ufalanma sorunu yaşıyordu ve Verstappen, Monakolu pilotu yakından takip etmeye başladı.

Hollandalı pilot, Leclerc'i 3 tur kovalamasının ardından, 20. turda arkasında bıraktı ve liderliği yeniden eline geçirdi.

Son şampiyon, 20. turda liderliği eline geçirmesinin ardından hata yapmadı ve 2022 sezonunun ilk sprint yarışını Ferrari'nin evinde kazandı. Verstappen, böylelikle 8 puanı hanesine yazdırmış oldu ve ve yarınki Grand Prix'ye ilk sıradan başlama hakkı kazandı.

Leclerc, Verstappen'in arkasında ikinci sırayı aldı ve 7 puan kazandı. Sergio Perez ilk 3'ü tamamlayarak 6 puan aldı. Carlos Sainz, 10. sıradan başladığı yarışta 4. sıraya kadar yükseldi ve hasarı azalttı.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Lando Norris, takım arkadaşı Ricciardo'nun önünde 5. sırada finiş gördü. Valtteri Bottas, sıralar kazandığı yarışta iyi bir sürüş çıkardı ve damalı bayrağı 7. sırada gördü.

Magnussen, yarış temposunda yavaş kaldı ve 4 sıra kaybederek 8. sırayı aldı. Danimarkalı pilot, günün son puanını almış oldu.

Alonso, Mick Schumacher'in önünde 9. oldu. Mercedes, yarışta da istediği tempoya sahip değildi. George Russell 11., Lewis Hamilton 14. olabildiler.

Dün gerçekleştirilen sıralama turlarında Q1'de elenen Yuki Tsunoda, bugün daha iyi bir günü arkasında bıraktı ve yarışı 12. sırada noktaladı.

Yarışa 9. sıradan başlayan Sebasitan Vettel 13. olabildi. Vettel'in takım arkadaşı Lance Stroll ise finiş çizgisini 15. sırada geçti.

Esteban Ocon, Pierre Gasly'nin önünde 16. sırayı alırken; Williams pilotları son 2 sırayı paylaştılar.

Emilia Romagna GP, yarın TSİ 16.00'da başlayacak.

Yarış sonucu:

Sparks fly as Kevin Magnussen, Haas VF-22, Sergio Perez, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images