Emilia Romagna GP: Sezonun ilk sprint yarışını Verstappen kazandı

Formula 1 padoğu 2022 sezonunun 4. yarışı için Ferrari'nin evine, Autodromo Enzo e Dino Ferrari Pisti'ne geldi. Böylelikle Avrupa sezonu açılmış oldu.

Bu hafta sonu, 2022 sezonunda ilk kez sprint formatı uygulanıyor. Sprint formatında bu sezon için neler değiştiğini öğrenmek isterseniz haberimize göz atabilirsiniz.

Dün 1. antrenman seansı ve sıralama turları gerçekleştirilmişti. Kuru-ıslak koşullarda gerçekleştirilen sıralama turlarında Max Verstappen pole pozisyonunun sahibi olmuştu ve Hollandalı pilot, sprint yarışına ilk sıradan başlamaya hak kazanmıştı.

Bugünkü yarış öncesinde pist kuruydu. Takımlar, sprint yarışlarında lastik tercihleri konusunda serbestler ve pit stop zorunluluğu yok. Haas pilotları ve Nicholas Latifi orta hamurla yarışa başlamışlardı. Diğer pilotlar yumuşak lastiği tercih ettiler.

21 turluk yarış başladı ve Charles Leclerc, iyi bir kalkışla daha ilk viraja gelmeden liderliği ele geçirdi. Kötü bir start alan Verstappen, Lando Norris'i arkasında tutmayı başardı ve ikinci sırasını korudu.

Kevin Magnussen, Sergio Perez ve Daniel Ricciardo; ilk şikana yan yana girdiler. Bu üçlü arasında ufak temaslar yaşandı ancak 3 pilot da yoluna devam edebildi.

Fernando Alonso, startın kaybeden ismiydi. Çifte şampiyon, Perez ve Ricciardo'ya geçilerek 7. sıraya geriledi. Lewis Hamilton da 2 sıra kaybetti ve 15. sıraya geriledi.

Henüz ilk tur bitmeden, 9. virajda Guanyu Zhou ile Pierre Gasly arasında temas yaşandı. Zhou, bariyerlere uçtu ve yarışa veda etti. Gasly ise sağ ön lastiğini patlattı ve ön kanadına hasar aldı. Fransız pilot, pit yolunu ziyaret etmesinin ardından yarışa devam etti.

Bu kazadan dolayı sadece yarım turluk aksiyonun ardından güvenlik aracı çıktı. Güvenlik aracının arkasında Leclerc, Verstappen, Norris, Magnussen, Perez, Ricciardo, Alonso, Carlos Sainz, Sebastian Vettel, Valtteri Bottas ilk 10'u oluştu.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, the field away at the start

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images