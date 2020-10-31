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Formula 1 / Emilia-Romagna GP / Sıralama turları raporu

Emilia-Romagna GP: Pole pozisyonu son turda Bottas'ın oldu, Gasly coştu!

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Emilia-Romagna GP: Pole pozisyonu son turda Bottas'ın oldu, Gasly coştu!
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2020 Formula 1 Şampiyonası'nın 13. yarışı olan Emilia-Romagna GP öncesinde pole pozisyonu Mercedes pilotu Valtteri Bottas'ın oldu.

Koronavirüs nedeniyle iptal edilen yarışların yerine 14 yıl sonra takvimde yer bulan Imola'da sıralamalar güneş altında gerçekleşti. Hava sıcaklığı 19, pist sıcaklığı ise 25 derece civarındaydı.

İki günlük formatın uygulandığı Imola'da, 90 dakikalık tek antrenman seansında olduğu gibi sıralamalarda da Mercedes öne çıkarken onları Red Bull takip etti.

Sıralamaların üçüncü seansında pole pozisyonu 1:13.609'luk derecesiyle Valtteri Bottas'ın olurken onu takım arkadaşı Lewis Hamilton takip etti. Mercedes pilotlarının yarım saniye arkasında ise çoğu zaman olduğu gibi Red Bull'dan Max Verstappen kendisine yer buldu.

Yarış Pazar günü 15:10'da başlayacak.

Sıra Sürücü Zaman Fark km/s
1 Finland Valtteri Bottas 1'13.609   242.530
2 United Kingdom Lewis Hamilton 1'13.706 0.097 242.210
3 Netherlands Max Verstappen 1'14.176 0.567 240.676
4 France Pierre Gasly 1'14.502 0.893 239.623
5 Australia Daniel Ricciardo 1'14.520 0.911 239.565
6 Thailand Alexander Albon 1'14.572 0.963 239.398
7 Monaco Charles Leclerc 1'14.616 1.007 239.256
8 Russian Federation Daniil Kvyat 1'14.696 1.087 239.000
9 United Kingdom Lando Norris 1'14.814 1.205 238.623
10 Spain Carlos Sainz Jr. 1'14.911 1.302 238.314
11 Mexico Sergio Perez 1'15.061 1.452 237.838
12 France Esteban Ocon 1'15.201 1.592 237.395
13 United Kingdom George Russell 1'15.323 1.714 237.011
14 Germany Sebastian Vettel 1'15.385 1.776 236.816
15 Canada Lance Stroll 1'15.494 1.885 236.474
16 France Romain Grosjean 1'15.918 2.309 235.153
17 Denmark Kevin Magnussen 1'15.939 2.330 235.088
18 Finland Kimi Raikkonen 1'15.953 2.344 235.045
19 Canada Nicholas Latifi 1'15.987 2.378 234.940
20 Italy Antonio Giovinazzi 1'16.208 2.599 234.258
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3. Seans: Bu sefer son gülen Bottas oldu

Oldukça yakın geçen ikinci seansın ardından herkes yumuşak lastiğe geçince Mercedes yine diğer takımların açık bir şekilde önüne geçti. 

İlk hakların ardından Hamilton 1:13.781 ile geçici olarak pole pozisyonunu kazanırken onu 0.031 saniye farkla takım arkadaşı Bottas takip etti. Onların 0.7 saniye arkasında Verstappen, 0.8 saniye arkasında ise oldukça iyi bir hafta sonu daha geçiren AlphaTauri sürücüsü Gasly takip etti.

Ferrari'de Leclerc 1 saniye geride 5. olurken, onu Norris, Kvyat, Ricciardo ve Sainz takip ettiler. Albon ilk hakların ardından orta sıralarda bir yer edinse de tur zamanı silindiği için geriye düştü.

Son seanstaki son hakların ardından ise pole pozisyonu el değiştirdi. Valtteri Bottas, son bölümde takım arkadaşından daha iyi bir tur atmayı başardı ve pole pozisyonunu kazanan isim oldu. Bottas böylece bu seneki 4., kariyerindeki ise 15. pole pozisyonunu kazanmış oldu.

Hamilton ikinci hakkında derecesini geliştirse de takım arkadaşının önünde kalmayı başaramadı ve ikinci sırada seansı tamamladı.

Bu sene birçok sıralamalarda olduğu gibi Mercedes pilotlarının arkasında Red Bull'dan Max Verstappen yer aldı. 

Kendi evinde yarışan AlphaTauri ile çok iyi bir sezon geçiren Pierre Gasly, oldukça güçlü bir sıralama geçirdi ve Verstappen'in arkasında 4. olarak orta grupta en hızlı isim olmayı başardı.

Renault'dan Daniel Ricciardo 5. olarak pilotlar şampiyonasında dördüncülük, takımlar şampiyonasında ise üçüncülük için avantaj sağladı. Ricciardo'nun arkasında Red Bull'dan Alexander Albon yer aldı.

Bu sene 3. kez kendi evinde yarışan Ferrari'de son bölüme geçmeyi başaran tek isim olan Charles Leclerc ancak 7. olabilirken onu AlphaTauri'den Daniil Kvyat takip etti.

McLaren pilotları Lando Norris ve Carlos Sainz, son seansın en yavaş isimleri oldular ve 9 ile 10. sıralarda kaldılar.

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Finland Valtteri Bottas 6 1'13.609     242.530
2 United Kingdom Lewis Hamilton 6 1'13.706 0.097 0.097 242.210
3 Netherlands Max Verstappen 6 1'14.176 0.567 0.470 240.676
4 France Pierre Gasly 6 1'14.502 0.893 0.326 239.623
5 Australia Daniel Ricciardo 6 1'14.520 0.911 0.018 239.565
6 Thailand Alexander Albon 6 1'14.572 0.963 0.052 239.398
7 Monaco Charles Leclerc 6 1'14.616 1.007 0.044 239.256
8 Russian Federation Daniil Kvyat 6 1'14.696 1.087 0.080 239.000
9 United Kingdom Lando Norris 6 1'14.814 1.205 0.118 238.623
10 Spain Carlos Sainz Jr. 6 1'14.911 1.302 0.097 238.314
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2. Seans: Bottas lider, Vettel elendi

İlk 10'a kalacak pilotların yarışa başlayacakları lastiklerin belli olduğu seans olması nedeniyle önemli olan ikinci seansa Mercedes, Red Bull ve Ferrari pilotları orta lastiklerle başladılar. Diğer tüm pilotlarda yumuşak lastikler vardı.

Orta lastiklerle atılan turlarda Mercedes pilotları Bottas ve Hamilton ilk iki sırada yer alırken Leclerc ve Vettel onlardan 1 saniyeden fazla yavaş kaldılar. Verstappen ise turunun ortasında motorunda güç kaybettiği için pite gelmek zorunda kaldı. Leclerc aynı lastiklerle ikinci turunda liderlere 0.7 saniye yaklaştı ancak 10. olarak güvenli bir pozisyon elde edemedi. Diğer orta lastikli pilot Albon ise spin attı ancak ilk turunda 11. olmayı başardı.

Red Bull, yaşanan sorunun ardından motor kapağını açarak ateşleme sisteminde yaşanan sorunu çözdü ve Verstappen'i zamanında piste çıkarmayı başardı.

Mercedes pilotları, son bölümde yumuşak lastikleri taksalar da hızlı tur atmadılar ve orta lastiklerle ilk iki sırada yer almayı başardılar. Onları yumuşak lastiklerle Gasly ve Albon takip ederken Verstappen, orta lastiklerle tek tur atmasına rağmen 6. olarak son seansa geçmeyi başardı. 

Son seansa geçen diğer isimler Ricciardo, Leclerc, Kvyat, Sainz ve Norris oldular. Sezonun belki de en yakın sıralama seansı oldu. İlk 10'da yer alan isimler 0.466 sn içerisinde yer alırken liderin 0.476 sn gerisinde kalan Sergio Perez 11. olarak elenmekten kurtulamadı. 

İkinci seansta elenen isimler Perez'le birlikte, Esteban Ocon, George Russell, Sebastian Vettel ve Lance Stroll oldular. Vettel'in ve Stroll'un hızlı turları pist sınırlarını aştıkları için elendiler. Tüm pilotlar 2. seansta 0.9 sn içerisinde yer buldular.

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Finland Valtteri Bottas 6 1'14.585     239.356
2 United Kingdom Lewis Hamilton 6 1'14.643 0.058 0.058 239.170
3 France Pierre Gasly 8 1'14.681 0.096 0.038 239.048
4 Thailand Alexander Albon 7 1'14.745 0.160 0.064 238.844
5 Australia Daniel Ricciardo 6 1'14.953 0.368 0.208 238.181
6 Netherlands Max Verstappen 5 1'14.974 0.389 0.021 238.114
7 Monaco Charles Leclerc 9 1'15.017 0.432 0.043 237.978
8 Russian Federation Daniil Kvyat 10 1'15.022 0.437 0.005 237.962
9 Spain Carlos Sainz Jr. 6 1'15.027 0.442 0.005 237.946
10 United Kingdom Lando Norris 6 1'15.051 0.466 0.024 237.870
11 Mexico Sergio Perez 6 1'15.061 0.476 0.010 237.838
12 France Esteban Ocon 6 1'15.201 0.616 0.140 237.395
13 United Kingdom George Russell 8 1'15.323 0.738 0.122 237.011
14 Germany Sebastian Vettel 10 1'15.385 0.800 0.062 236.816
15 Canada Lance Stroll 6 1'15.494 0.909 0.109 236.474
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1. Seans: Bottas lider, Giovinazzi sonuncu 

Imola'da gerçekleştirilen sıralamaların ilk seansında beklendiği gibi Mercedes pilotları zirvede yer aldılar. 

Hamilton seansı ilk sırada tamamlayacak gibi görünüyordu ancak Bottas 1:14.221'lik derecesiyle ilk seansı zirvede tamamlayan isim oldu.

Hamilton takım arkadaşının 0.008 sn gerisinde kalırken 3. sıradaki Verstappen 0.8 sn geride kaldı.

İlk seansta, antrenmanda olduğu gibi birçok pilotun derecesi silindi. İlk seansta elenen isimler Haas pilotları Romain Grosjean ve Kevin Magnussen, Alfa Romeo pilotları Kimi Raikkonen ve Antonio Giovinazzi ile Williams pilotu George Russell oldular.

Raikkonen normalde son turunda ikinci seansa geçebileceği derece elde etse de, pist sınırlarını ihlal ettiği gerekçesiyle derecesi silinince elenmekten kurtulamadı.

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Finland Valtteri Bottas 10 1'14.221     240.530
2 United Kingdom Lewis Hamilton 10 1'14.229 0.008 0.008 240.504
3 Netherlands Max Verstappen 5 1'15.034 0.813 0.805 237.924
4 Monaco Charles Leclerc 5 1'15.123 0.902 0.089 237.642
5 France Pierre Gasly 5 1'15.183 0.962 0.060 237.452
6 United Kingdom Lando Norris 5 1'15.274 1.053 0.091 237.165
7 France Esteban Ocon 8 1'15.352 1.131 0.078 236.920
8 Thailand Alexander Albon 8 1'15.402 1.181 0.050 236.762
9 Mexico Sergio Perez 10 1'15.407 1.186 0.005 236.747
10 Russian Federation Daniil Kvyat 5 1'15.412 1.191 0.005 236.731
11 Australia Daniel Ricciardo 6 1'15.474 1.253 0.062 236.537
12 Spain Carlos Sainz Jr. 7 1'15.528 1.307 0.054 236.367
13 Germany Sebastian Vettel 10 1'15.571 1.350 0.043 236.233
14 United Kingdom George Russell 10 1'15.760 1.539 0.189 235.644
15 Canada Lance Stroll 10 1'15.822 1.601 0.062 235.451
16 France Romain Grosjean 10 1'15.918 1.697 0.096 235.153
17 Denmark Kevin Magnussen 11 1'15.939 1.718 0.021 235.088
18 Finland Kimi Raikkonen 10 1'15.953 1.732 0.014 235.045
19 Canada Nicholas Latifi 12 1'15.987 1.766 0.034 234.940
20 Italy Antonio Giovinazzi 8 1'16.208 1.987 0.221 234.258
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Emilia-Romagna GP
Alt-etkinlik QU
Editör Abdullah Çelik

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