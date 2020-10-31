Emilia-Romagna GP: Pole pozisyonu son turda Bottas'ın oldu, Gasly coştu!

Koronavirüs nedeniyle iptal edilen yarışların yerine 14 yıl sonra takvimde yer bulan Imola'da sıralamalar güneş altında gerçekleşti. Hava sıcaklığı 19, pist sıcaklığı ise 25 derece civarındaydı.

İki günlük formatın uygulandığı Imola'da, 90 dakikalık tek antrenman seansında olduğu gibi sıralamalarda da Mercedes öne çıkarken onları Red Bull takip etti.

Sıralamaların üçüncü seansında pole pozisyonu 1:13.609'luk derecesiyle Valtteri Bottas'ın olurken onu takım arkadaşı Lewis Hamilton takip etti. Mercedes pilotlarının yarım saniye arkasında ise çoğu zaman olduğu gibi Red Bull'dan Max Verstappen kendisine yer buldu.

Yarış Pazar günü 15:10'da başlayacak.

3. Seans: Bu sefer son gülen Bottas oldu

Oldukça yakın geçen ikinci seansın ardından herkes yumuşak lastiğe geçince Mercedes yine diğer takımların açık bir şekilde önüne geçti.

İlk hakların ardından Hamilton 1:13.781 ile geçici olarak pole pozisyonunu kazanırken onu 0.031 saniye farkla takım arkadaşı Bottas takip etti. Onların 0.7 saniye arkasında Verstappen, 0.8 saniye arkasında ise oldukça iyi bir hafta sonu daha geçiren AlphaTauri sürücüsü Gasly takip etti.

Ferrari'de Leclerc 1 saniye geride 5. olurken, onu Norris, Kvyat, Ricciardo ve Sainz takip ettiler. Albon ilk hakların ardından orta sıralarda bir yer edinse de tur zamanı silindiği için geriye düştü.

Son seanstaki son hakların ardından ise pole pozisyonu el değiştirdi. Valtteri Bottas, son bölümde takım arkadaşından daha iyi bir tur atmayı başardı ve pole pozisyonunu kazanan isim oldu. Bottas böylece bu seneki 4., kariyerindeki ise 15. pole pozisyonunu kazanmış oldu.

Hamilton ikinci hakkında derecesini geliştirse de takım arkadaşının önünde kalmayı başaramadı ve ikinci sırada seansı tamamladı.

Bu sene birçok sıralamalarda olduğu gibi Mercedes pilotlarının arkasında Red Bull'dan Max Verstappen yer aldı.

Kendi evinde yarışan AlphaTauri ile çok iyi bir sezon geçiren Pierre Gasly, oldukça güçlü bir sıralama geçirdi ve Verstappen'in arkasında 4. olarak orta grupta en hızlı isim olmayı başardı.

Renault'dan Daniel Ricciardo 5. olarak pilotlar şampiyonasında dördüncülük, takımlar şampiyonasında ise üçüncülük için avantaj sağladı. Ricciardo'nun arkasında Red Bull'dan Alexander Albon yer aldı.

Bu sene 3. kez kendi evinde yarışan Ferrari'de son bölüme geçmeyi başaran tek isim olan Charles Leclerc ancak 7. olabilirken onu AlphaTauri'den Daniil Kvyat takip etti.

McLaren pilotları Lando Norris ve Carlos Sainz, son seansın en yavaş isimleri oldular ve 9 ile 10. sıralarda kaldılar.

2. Seans: Bottas lider, Vettel elendi

İlk 10'a kalacak pilotların yarışa başlayacakları lastiklerin belli olduğu seans olması nedeniyle önemli olan ikinci seansa Mercedes, Red Bull ve Ferrari pilotları orta lastiklerle başladılar. Diğer tüm pilotlarda yumuşak lastikler vardı.

Orta lastiklerle atılan turlarda Mercedes pilotları Bottas ve Hamilton ilk iki sırada yer alırken Leclerc ve Vettel onlardan 1 saniyeden fazla yavaş kaldılar. Verstappen ise turunun ortasında motorunda güç kaybettiği için pite gelmek zorunda kaldı. Leclerc aynı lastiklerle ikinci turunda liderlere 0.7 saniye yaklaştı ancak 10. olarak güvenli bir pozisyon elde edemedi. Diğer orta lastikli pilot Albon ise spin attı ancak ilk turunda 11. olmayı başardı.

Red Bull, yaşanan sorunun ardından motor kapağını açarak ateşleme sisteminde yaşanan sorunu çözdü ve Verstappen'i zamanında piste çıkarmayı başardı.

Mercedes pilotları, son bölümde yumuşak lastikleri taksalar da hızlı tur atmadılar ve orta lastiklerle ilk iki sırada yer almayı başardılar. Onları yumuşak lastiklerle Gasly ve Albon takip ederken Verstappen, orta lastiklerle tek tur atmasına rağmen 6. olarak son seansa geçmeyi başardı.

Son seansa geçen diğer isimler Ricciardo, Leclerc, Kvyat, Sainz ve Norris oldular. Sezonun belki de en yakın sıralama seansı oldu. İlk 10'da yer alan isimler 0.466 sn içerisinde yer alırken liderin 0.476 sn gerisinde kalan Sergio Perez 11. olarak elenmekten kurtulamadı.

İkinci seansta elenen isimler Perez'le birlikte, Esteban Ocon, George Russell, Sebastian Vettel ve Lance Stroll oldular. Vettel'in ve Stroll'un hızlı turları pist sınırlarını aştıkları için elendiler. Tüm pilotlar 2. seansta 0.9 sn içerisinde yer buldular.



1. Seans: Bottas lider, Giovinazzi sonuncu

Imola'da gerçekleştirilen sıralamaların ilk seansında beklendiği gibi Mercedes pilotları zirvede yer aldılar.

Hamilton seansı ilk sırada tamamlayacak gibi görünüyordu ancak Bottas 1:14.221'lik derecesiyle ilk seansı zirvede tamamlayan isim oldu.

Hamilton takım arkadaşının 0.008 sn gerisinde kalırken 3. sıradaki Verstappen 0.8 sn geride kaldı.

İlk seansta, antrenmanda olduğu gibi birçok pilotun derecesi silindi. İlk seansta elenen isimler Haas pilotları Romain Grosjean ve Kevin Magnussen, Alfa Romeo pilotları Kimi Raikkonen ve Antonio Giovinazzi ile Williams pilotu George Russell oldular.

Raikkonen normalde son turunda ikinci seansa geçebileceği derece elde etse de, pist sınırlarını ihlal ettiği gerekçesiyle derecesi silinince elenmekten kurtulamadı.