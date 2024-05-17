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Formula 1 Emilia Romagna GP

Emilia Romagna GP: Padoktan gelen ilk teknik kareler

Giorgio Piola ve Sutton Images'in arşivinden, Emilia-Romagna GP öncesinde öne çıkan teknik kareleri sizler için derledik.

Matt Somerfield Giorgi Piola
Ferrari SF-24 technical detail

Fotoğraf: Giorgi Piola

Giorgio Piola'nın teknik F1 analizleri

F1 teknik analizlerinin uzmanı Giorgio Piola'nın köşe yazıları ve benzersiz çizimleri burada

Mercedes W15 technical detail

Mercedes W15 teknik detay

Fotoğraf: Giorgio Piola

Mercedes W15'in sidepodları ve karoserinin araca monte edilmek yerine pit alanında çekilen bu fotoğrafı, soğutma panjurlarının iç yapısını gösteriyor.

Ferrari SF-24 technical detail

Ferrari SF-24 teknik detay

Fotoğraf: Giorgio Piola

Ferrari SF-24'ün zemin kenar kanadının arka ucunda yapılan değişikliklerin yakından görünümü; bu kanat artık ana zemine ve zeminin lastik sıçrama güvertesi bölgesine bağlamak için bir at nalı braketi içeriyor.

Ferrari SF-24 technical detail

Ferrari SF-24 teknik detay

Fotoğraf: Giorgio Piola

Ferrari'nin yeni arka kanat tasarımı, kanadın genel verimliliğini artırmak için revize edilmiş bir uç bölümü ve kenar plakası tasarımı içeriyor. Uç bölümü artık kenar plakasının köşe yarıçapına uyacak şekilde yuvarlanmak yerine daha düz bir profille Red Bull'un düzenine daha çok benziyor. Bu, uç plakanın köşe yarıçapının daha sıkı bir şekilde sarılmasıyla sonuçlanırken, arka kesik de diğer değişikliklerden yararlanmak için optimize edildi.

Ferrari SF-24 technical detail

Ferrari SF-24 teknik detaylar

Fotoğraf: Giorgio Piola

Yeni motor kapağı soğutma çıkışı düzenlemesinin geniş bir görüntüsü; sıkıştırılmış arka panel, ısının çevredeki akış yapılarına zarar vermeden tahliye edilmesine olanak tanıyor.

Ferrari SF-24 technical detail

Ferrari SF-24 teknik detay

Fotoğraf: Giorgio Piola

Ferrari'nin alttan ısırma düzeninden üstten ısırma düzenine geçtiği ve üst girişi dikey baypas kanalıyla birleştirdiği yeni sidepod giriş düzenlemesinin yakından görünümü. Ayrıca uzatılmış dış ayna kanadının kullanıldığına dikkat edin; halonun yanındaki kanatlar Kobra şeklindeki bir düzenlemeyle değiştirilmiş.

Ferrari SF-24 technical detail

Ferrari SF-24 teknik detay

Fotoğraf: Giorgio Piola

Ferrari Imola'da yeni arka kanat tasarımını çift düzlemli kiriş kanat düzeniyle eşleştirdi.

Aston Martin AMR24 front wing comparison

Aston Martin AMR24 ön kanat karşılaştırması

Fotoğraf: Giorgio Piola

Aston Martin Imola için burun ve ön kanadını modifiye etti; burun ucundaki geometri değişikliğinin yanı sıra ana kanadın orta kısmı da değiştirildi. Ekip ayrıca iki üst planyada da önemli bir değişiklik yaptı; artık dış segmentte v şeklinde bir profil bulunabiliyor ve kuşkusuz yere basma kuvveti yaratan kısma çok fazla zarar vermeden daha fazla dış yıkama oluşturmaya yardımcı olacak.

Kick Sauber C44 technical detail

Kick Sauber C44 teknik detayları

Fotoğraf: Giorgio Piola

Sauber'in sunduğu iki ön kanat özelliğine yukarıdan aşağıya bir bakış; en üstte üst kanadın arka kenarında bir Gurney bulunurken, alt kanatta uç plakadan asılan ek bir kontrol kanadı ile revize edilmiş bir dış kısım var.

Ferrari SF-24 technical detail

Ferrari SF-24 teknik detayları

Fotoğraf: Giorgio Piola

Ferrari SF-24'ün ön fren kampanası kapağının altına bakıldığında, kendi kaportası içinde yer alan fren kaliperinin her iki tarafına soğuk hava iletmek için kullanılan ikiz boru tesisatı görülüyor. Ayrıca, fren diski kaplamasının yerinde olmadığı göz önüne alındığında, Ferrari tarafından kullanılan şevron şeklindeki matkap deseni de görülebilir.

Ferrari SF-24 technical detail

Ferrari SF-24 teknik detaylar

Fotoğraf: Giorgio Piola

Fren kampanası yerindeyken, girişin ana tertibat ile uç çit arasındaki boşluğu nasıl doldurduğunu ve böylece lastik yanağı ile arasındaki ek akışı nasıl yakaladığını görebiliriz.

Red Bull Racing RB20 technical detail

Red Bull Racing RB20 teknik detayları

Fotoğraf: Giorgio Piola

Red Bull iç fren kanalı düzeneği, kaliper yerinde olmasa da, fren diskinin düzeneğin üst kısmında nasıl kaplandığını gösteriyor. Isının bir sonraki fren kanalı yuvasına salınmasını sağlamak için disk kaplamasına stratejik olarak yerleştirilen pencereye dikkat edin. Bu pencere, ısının frenler ve jant arasında nasıl ve nereye aktarıldığını değiştirir, bu da lastiğin termal davranışını değiştirir.

Kick Sauber C44 technical detail

Kick Sauber C44 teknik detayları

Fotoğraf: Giorgio Piola

Sauber C44'ün ön fren kanalı tertibatındaki ikincil yuva buraya monte edilmiştir ve tasarımcıların hava akışını ve ısıyı her yuva arasında taşımak için ne kadar uzun bir yol kat ettiklerini göstermektedir.

RB F1 Team VCARB 01 technical detail

RB F1 Takımı VCARB 01 teknik detay

Fotoğraf: Giorgio Piola

VCARB01'in ön fren tertibatının dış kampanası yerinde değil, ancak taşıma tapası hâlâ yerinde.

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Matt Somerfield
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