Emilia-Romagna GP organizatörleri, bilet alan seyircilere para iadesi yapacak

Mayıs ayını büyük bir yağmurun gölgesinde geçiren Emilia Romagna bölgesindeki durum, Salı günü itibariyle daha da kötüleşti ve bir sel felaketine dönüştü.

Felaket elbette Imola pistini ve hazırlık yapmaya başlayan takımları da etkiledi, bunun üzerine acil bir toplantı düzenleyen F1 yönetimi ve organizatörler Çarşamba günü öğleden sonra tahliye çalışmalarını engellememek için yarışı tamamen iptal etme kararı aldı.

İptalin ardından sorulan en önemli sorulardan biri, satılan biletlerin durumunun ne olacağına yönelikti, nitekim yağmur yüzünden Pazar günü büyük bir fiyaskoya sahne olan 2021 Belçika GP'sinin ardından herhangi bir iade yoluna gidilmemişti.

Hızlıca bir açıklamada bulunan organizatörler, taraftarlara "dönüşümlü bilet" ve "para iadesi" şeklinde iki seçenek sunulduğunu açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Emilia Romagna bölgesinde devam eden hava muhalefeti nedeniyle, 19-21 Mayıs tarihleri arasında yapılması planlanan Formula 1 Qatar Airways Emilia Romagna Grand Prix gerçekleştirilemeyecektir."

"Satış ağı ve ticketone.it satın alma platformu üzerinden bilet satın alan tüm alıcılara, satın aldıkları biletleri 2024 etkinliği için bilete dönüştürme ya da alternatif olarak ekonomik geri ödeme fırsatı sunulduğu bildirilmektedir."

"Bölgede devam eden acil durum göz önüne alındığında, geri ödemenin yöntemleri ve zamanlaması, İtalya Otomobil Kulübü'nün bir şirketi olan ACI Sport tarafından, sağlayıcı resmi bilet ofisi Ticketone.it aracılığıyla önümüzdeki birkaç gün içinde e-posta ile gönderilecek bir iletişim formu vasıtasıyla duyurulacaktır." ifadeleri yer aldı.