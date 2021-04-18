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Formula 1 / Emilia Romagna GP / Sonuçlar

Emilia-Romagna GP öncesi: Yarış gridi

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Editör

Emilia-Romagna GP'ye Mercedes'ten Lewis Hamilton ilk sıradan başlayacak ve yanında Red Bull pilotu Sergio Perez olacak.

Emilia-Romagna GP öncesi: Yarış gridi

1

Lewis Hamilton
(Mercedes)



 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 


 

Sergio Pérez
(Red Bull)

3

Max Verstappen
(Red Bull)



 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 


 

Charles Leclerc
(Ferrari)

5

Pierre Gasly
(AlphaTauri)



 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 


 

Daniel Ricciardo
(McLaren)

7

Lando Norris
(McLaren)



 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 


 

Valtteri Bottas
(Mercedes)

9

Esteban Ocon
(Alpine)



 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 


 

Lance Stroll
(Aston Martin)

11

Carlos Sainz
(Ferrari)



 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 


 

George Russell
(Williams)

13

Sebastian Vettel
(Aston Martin)



 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 


 

Nicholas Latifi
(Williams)

15

Fernando Alonso
(Alpine)



 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 


 

Kimi Räikkönen
(Alfa Romeo)

17

Antonio Giovinazzi
(Alfa Romeo)



 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 


 

Mick Schumacher
(Haas)

19

Nikita Mazepin
(Haas)



 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 


 

Yuki Tsunoda
(AlphaTauri)

 

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Emilia Romagna GP
Alt-etkinlik QU
Lokasyon Imola
Editör Basile Davoine

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