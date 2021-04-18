Emilia-Romagna GP öncesi: Yarış gridi
Emilia-Romagna GP'ye Mercedes'ten Lewis Hamilton ilk sıradan başlayacak ve yanında Red Bull pilotu Sergio Perez olacak.
|
1
|
Lewis Hamilton
|
2
|
Sergio Pérez
|
3
|
Max Verstappen
|
4
|
Charles Leclerc
|
5
|
Pierre Gasly
|
6
|
Daniel Ricciardo
|
7
|
Lando Norris
|
8
|
Valtteri Bottas
|
9
|
Esteban Ocon
|
10
|
Lance Stroll
|
11
|
Carlos Sainz
|
12
|
George Russell
|
13
|
Sebastian Vettel
|
14
|
Nicholas Latifi
|
15
|
Fernando Alonso
|
16
|
Kimi Räikkönen
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17
|
Antonio Giovinazzi
|
18
|
Mick Schumacher
|
19
|
Nikita Mazepin
|
20
|
Yuki Tsunoda
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Etkinlik
|Emilia Romagna GP
|Alt-etkinlik
|QU
|Lokasyon
|Imola
|Editör
|Basile Davoine