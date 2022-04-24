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Formula 1 / Emilia Romagna GP Haberler

Emilia Romagna GP öncesi: Yarış gridi

Emilia Romagna Grand Prix'sine Red Bull pilotu Max Verstappen ilk sıradan başlayacak ve startta yanında Charles Leclerc olacak.

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
Emilia Romagna GP öncesi: Yarış gridi
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1

  Max Verstappen
(Red Bull)



 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 


 

  Charles Leclerc
(Ferrari)

3

  Sergio Pérez
(Red Bull)



 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 


 

  Carlos Sainz
(Ferrari)

5

  Lando Norris
(McLaren)



 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 


 

  Daniel Ricciardo
(McLaren)

7

  Valtteri Bottas
(Alfa Romeo)



 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 


 

Denmark  Kevin Magnussen
(Haas)

9

  Fernando Alonso
(Alpine)



 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 


 

  Mick Schumacher
(Haas)

11

  George Russell
(Mercedes)



 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 


 

  Yuki Tsunoda
(AlphaTauri)

13

  Sebastian Vettel
(Aston Martin)



 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 


 

  Lewis Hamilton
(Mercedes)

15

  Lance Stroll
(Aston Martin)



 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 


 

  Esteban Ocon
(Alpine)

17

  Pierre Gasly
(AlphaTauri)



 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 


 

  Alexander Albon
(Williams)

19

  Nicholas Latifi
(Williams)



 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 


 

  Zhou Guanyu
(Alfa Romeo)

 

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