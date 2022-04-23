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Formula 1 / Emilia Romagna GP Haberler

Emilia Romagna GP öncesi: Sprint yarışı gridi

Bugün gerçekleştirilecek sprint yarışına Max Verstappen ilk sırada başlayacak ve startta yanında Charles Leclerc olacak.

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
Emilia Romagna GP öncesi: Sprint yarışı gridi
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1

  Max Verstappen
(Red Bull)



 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 


 

  Charles Leclerc
(Ferrari)

3

  Lando Norris
(McLaren)



 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 


 

  Kevin Magnussen
(Haas)

5

  Fernando Alonso
(Alpine)



 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 


 

  Daniel Ricciardo
(McLaren)

7

  Sergio Pérez
(Red Bull)



 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 


 

  Valtteri Bottas
(Alfa Romeo)

9

  Sebastian Vettel
(Aston Martin)



 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 


 

  Carlos Sainz
(Ferrari)

11

  George Russell
(Mercedes)



 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 


 

  Mick Schumacher
(Haas)

13

  Lewis Hamilton
(Mercedes)



 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 


 

  Guanyu Zhou
(Alfa Romeo)

15

  Lance Stroll
(Aston Martin)



 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 


 

  Yuki Tsunoda
(AlphaTauri)

17

  Pierre Gasly
(AlphaTauri)



 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 


 

  Nicholas Latifi
(Williams)

19

  Esteban Ocon
(Alpine)



 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 


 

  Alexander Albon
(Williams)

 

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