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Formula 1 / Emilia Romagna GP / Son dakika

Emilia Romagna GP öncesi: Kullanılan güç ünitesi sayıları

Ekleyen:
, Editör

Emilia Romagna GP öncesi takımların kullandığı güç ünitesi sayıları açıklandı.

Emilia Romagna GP öncesi: Kullanılan güç ünitesi sayıları

Güç ünitesi toplamda altı bölümden oluşuyor ve takımlar sezon boyunca bu parçalardan belli sayıda kullanabiliyor.

Güç ünitesi parça sınırlarını ilk kez aştıklarında pilotlar 10'ar sıra grid cezası alıyor. İkinci kez bunu aştıklarında ise 5'er sıra ceza alıyorlar. 

Henüz ilk yarış geride kaldı ve iki Honda motorlu aracın güç ünitesinde değişiklik yapıldığı görülüyor. Bu iki isim Red Bull pilotu Sergio Perez ve AlphaTauri pilotu Pierre Gasly. Her iki pilot da ikinci enerji depolama ve kontrol elektroniği ünitelerini kullanıyorlar.

Güç ünitesi sayıları:

Pilot Takım Motor ICE TC MGU-H MGU-K ES CE
44. L. Hamilton Mercedes Mercedes 1 1 1 1 1 1
77. V. Bottas Mercedes Mercedes 1 1 1 1 1 1
33. M. Verstappen Red Bull Racing Honda 1 1 1 1 1 1
11. S. Perez Red Bull Racing Honda 1 1 1 1 2 2
03. D. Ricciardo McLaren Mercedes 1 1 1 1 1 1
04. L. Norris McLaren Mercedes 1 1 1 1 1 1
18. L. Stroll Aston Martin Mercedes 1 1 1 1 1 1
05. S. Vettel Aston Martin Mercedes 1 1 1 1 1 1
14. F. Alonso Alpine Renault 1 1 1 1 1 1
31. E. Ocon Alpine Renault 1 1 1 1 1 1
16. C. Leclerc Ferrari Ferrari 1 1 1 1 1 1
55. C. Sainz Ferrari Ferrari 1 1 1 1 1 1
22. Y. Tsunoda AlphaTauri Honda 1 1 1 1 1 1
10. P. Gasly AlphaTauri Honda 1 1 1 1 2 2
07. K. Raikkonen Alfa Romeo Ferrari 1 1 1 1 1 1
99. A. Giovinazzi Alfa Romeo Ferrari 1 1 1 1 1 1
09. N. Mazepin Haas F1 Ferrari 1 1 1 1 1 1
47. M. Schumacher Haas F1 Ferrari 1 1 1 1 1 1
63. G. Russell Williams Mercedes 1 1 1 1 1 1
06. N. Latifi Williams Mercedes 1 1 1 1 1 1

ICE: İçten Yanmalı Motor ; TC: Turbo Besleyici ; MGU-K: Motor Jeneratör Ünitesi-Kinetik; MGU-H: Motor Jeneratör Ünitesi-Isı ; ES: Enerji Depolama ; CE: Elektronik

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Perez: "Nerede vakit kaybettiğimi biliyorum"

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Seri Formula 1
Etkinlik Emilia Romagna GP
Editör Kemal Şengül

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