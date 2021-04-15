Emilia Romagna GP öncesi: Kullanılan güç ünitesi sayıları
Ekleyen: Kemal Şengül , Editör
Emilia Romagna GP öncesi takımların kullandığı güç ünitesi sayıları açıklandı.
Güç ünitesi toplamda altı bölümden oluşuyor ve takımlar sezon boyunca bu parçalardan belli sayıda kullanabiliyor.
Güç ünitesi parça sınırlarını ilk kez aştıklarında pilotlar 10'ar sıra grid cezası alıyor. İkinci kez bunu aştıklarında ise 5'er sıra ceza alıyorlar.
Henüz ilk yarış geride kaldı ve iki Honda motorlu aracın güç ünitesinde değişiklik yapıldığı görülüyor. Bu iki isim Red Bull pilotu Sergio Perez ve AlphaTauri pilotu Pierre Gasly. Her iki pilot da ikinci enerji depolama ve kontrol elektroniği ünitelerini kullanıyorlar.
Güç ünitesi sayıları:
|Pilot
|Takım
|Motor
|ICE
|TC
|MGU-H
|MGU-K
|ES
|CE
|44. L. Hamilton
|Mercedes
|Mercedes
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|77. V. Bottas
|Mercedes
|Mercedes
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|33. M. Verstappen
|Red Bull Racing
|Honda
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|11. S. Perez
|Red Bull Racing
|Honda
|1
|1
|1
|1
|2
|2
|03. D. Ricciardo
|McLaren
|Mercedes
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|04. L. Norris
|McLaren
|Mercedes
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|18. L. Stroll
|Aston Martin
|Mercedes
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|05. S. Vettel
|Aston Martin
|Mercedes
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|14. F. Alonso
|Alpine
|Renault
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|31. E. Ocon
|Alpine
|Renault
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|16. C. Leclerc
|Ferrari
|Ferrari
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|55. C. Sainz
|Ferrari
|Ferrari
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|22. Y. Tsunoda
|AlphaTauri
|Honda
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|10. P. Gasly
|AlphaTauri
|Honda
|1
|1
|1
|1
|2
|2
|07. K. Raikkonen
|Alfa Romeo
|Ferrari
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|99. A. Giovinazzi
|Alfa Romeo
|Ferrari
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|09. N. Mazepin
|Haas F1
|Ferrari
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|47. M. Schumacher
|Haas F1
|Ferrari
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|63. G. Russell
|Williams
|Mercedes
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|06. N. Latifi
|Williams
|Mercedes
|1
|1
|1
|1
|1
|1
ICE: İçten Yanmalı Motor ; TC: Turbo Besleyici ; MGU-K: Motor Jeneratör Ünitesi-Kinetik; MGU-H: Motor Jeneratör Ünitesi-Isı ; ES: Enerji Depolama ; CE: Elektronik
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Etkinlik
|Emilia Romagna GP
|Editör
|Kemal Şengül
Emilia Romagna GP öncesi: Kullanılan güç ünitesi sayıları
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