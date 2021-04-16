Emilia-Romagna GP: Imola'dan en son teknik fotoğraflar
Emilia-Romagna GP öncesinde Cuma günü çalışmalarının tamamlanmasının ardından öne çıkan teknik fotoğrafları Giorgio Piola ve Sutton Images arşivinden sizler için derledik.
Charles Leclerc, Ferrari SF21
Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images
Charles Leclerc, Ferrari SF21
Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images
McLaren MCL35M fren kanalı detay
Fotoğraf: Giorgi Piola
McLaren’in ön fren kanalında, bu sezon aerodinamik kazanç için düzeneğin içinden hava akışını beslemeye yardımcı olan bir dizi kanatçık arasında iki yeni hava girişi bulunuyor.. Bu tasarım, geçen sene Mercedes tarafından kullanılan tasarıma benziyor ancak McLaren şimdi benzer bir etki için fren kanalının şeklini tersine çevirdi.
McLaren MCL35M ön fren kanalı
Fotoğraf: McLaren Racing
MCL35M’in fotoğrafında, takımın ön fren tamburu üzerinde aerodinamik etkiyi büyütmeye yardımcı olması için tasarımına nasıl çeşitli kanallar ve çıkışlar yerleştirdiği görülüyor.
Ferrari SF21 taban detay
Fotoğraf: Giorgi Piola
Ferrari, bazı rakiplerinin bir süredir kullandığı Z şeklindeki taban tasarımını Cuma günkü antrenmanlarda piste çıkardı. Bu kesiğe yeni bir çift kaplama eşlik ederken, tabanın ortasındaki üçlü kanatçık kaldırılmış durumda.
Mercedes W12 difüzör kıyaslaması
Fotoğraf: Giorgi Piola
Mercedes, sezonun ikinci yarışı için difüzörde (yeşil renkle vurgulanan) dikey kazıklardan birinin şeklini değiştirerek bir değişiklik yaptı. Gördüğünüz üzere L şeklindeki dikey kanadın yerini tam boy kanat aldı.
Red Bull Racing RB16B arka detay
Fotoğraf: Giorgi Piola
Red Bull Racing RB16B taban detay
Fotoğraf: Giorgi Piola
Red Bull'un hava akımını dışarı doğru yönlendirme amaçlı hazırlanan yeni kanatçıklarını gösteren bir fotoğraf.
Mercedes F1 W12 difüzör detay
Fotoğraf: Giorgi Piola
Bu yeni değil ancak ilginç bir ayrıntı, Mercedes W12’nin difüzörünün geçiş bölgesindeki yüzey tasarımıdır.
Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Valtteri Bottas & Lewis Hamilton, Mercedes W12
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Lance Stroll, Aston Martin AMR21
Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images
Aston Martin AMR21'in üstten görünümü, takımın zeminin açısını değiştirmek için zeminin ne kadarını kestiğini gösteriyor. Ayrıca tabanın, takımın aradığı aerodinamik etkiyi daha da uyandıracak şekilde şekillendirildiğini de fark edeceksiniz.
Lance Stroll, Aston Martin AMR21
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Aston Martin'ın Imola güncellemeleri arasında yeni sidepod yüzeyi ve yeni dikiz aynaları yer alıyor. Takım, aerodinamik performansı iyileştirmek için araç karoseri üzerindeki soğutma kanallarını azaltmayı hedefliyor.
Charles Leclerc, Ferrari SF21
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
George Russell, Williams FW43B
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Williams FW43B'nin ön tarafında yer alan boyalı parçalar, takımın bilgisayar temelli simülasyon araçlarını kullanarak korelasyona uygun sorunları belirlemesinde yardımcı olacak.
Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
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|Seri
|Formula 1
|Etkinlik
|Emilia Romagna GP
|Editör
|Giorgi Piola