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Formula 1 / Emilia Romagna GP / Analiz

Emilia-Romagna GP: Imola'dan en son teknik fotoğraflar

Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Matthew Somerfield
Çeviren:
Abdullah Çelik
, Şef Editör

Emilia-Romagna GP öncesinde Cuma günü çalışmalarının tamamlanmasının ardından öne çıkan teknik fotoğrafları Giorgio Piola ve Sutton Images arşivinden sizler için derledik.

Emilia-Romagna GP: Imola'dan en son teknik fotoğraflar

 

Charles Leclerc, Ferrari SF21

Charles Leclerc, Ferrari SF21
1/18

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Charles Leclerc'in kazasının ardından Ferrari SF21'in ön kanadının alt kısmına dair detaylı fotoğraflar ortaya çıktı.

Charles Leclerc, Ferrari SF21

Charles Leclerc, Ferrari SF21
2/18

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Ferrari SF21 çekiciye bindirilirken aracın alt tarafı da detaylı bir şekilde görüntülendi.

McLaren MCL35M fren kanalı detay

McLaren MCL35M fren kanalı detay
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Fotoğraf: Giorgi Piola

McLaren’in ön fren kanalında, bu sezon aerodinamik kazanç için düzeneğin içinden hava akışını beslemeye yardımcı olan bir dizi kanatçık arasında iki yeni hava girişi bulunuyor.. Bu tasarım, geçen sene Mercedes tarafından kullanılan tasarıma benziyor ancak McLaren şimdi benzer bir etki için fren kanalının şeklini tersine çevirdi.

McLaren MCL35M ön fren kanalı

McLaren MCL35M ön fren kanalı
4/18

Fotoğraf: McLaren Racing

MCL35M’in fotoğrafında, takımın ön fren tamburu üzerinde aerodinamik etkiyi büyütmeye yardımcı olması için tasarımına nasıl çeşitli kanallar ve çıkışlar yerleştirdiği görülüyor.

Ferrari SF21 taban detay

Ferrari SF21 taban detay
5/18

Fotoğraf: Giorgi Piola

Ferrari, bazı rakiplerinin bir süredir kullandığı Z şeklindeki taban tasarımını Cuma günkü antrenmanlarda piste çıkardı. Bu kesiğe yeni bir çift kaplama eşlik ederken, tabanın ortasındaki üçlü kanatçık kaldırılmış durumda.

Mercedes W12 difüzör kıyaslaması

Mercedes W12 difüzör kıyaslaması
6/18

Fotoğraf: Giorgi Piola

Mercedes, sezonun ikinci yarışı için difüzörde (yeşil renkle vurgulanan) dikey kazıklardan birinin şeklini değiştirerek bir değişiklik yaptı. Gördüğünüz üzere L şeklindeki dikey kanadın yerini tam boy kanat aldı.

Red Bull Racing RB16B arka detay

Red Bull Racing RB16B arka detay
7/18

Fotoğraf: Giorgi Piola

Şaft sorunu nedeniyle yolda kalan Max Verstappen'in aracının difüzör kısmı ayrıntılı bir şekilde görüntülendi.

Red Bull Racing RB16B taban detay

Red Bull Racing RB16B taban detay
8/18

Fotoğraf: Giorgi Piola

Red Bull'un hava akımını dışarı doğru yönlendirme amaçlı hazırlanan yeni kanatçıklarını gösteren bir fotoğraf.

Mercedes F1 W12 difüzör detay

Mercedes F1 W12 difüzör detay
9/18

Fotoğraf: Giorgi Piola

Bu yeni değil ancak ilginç bir ayrıntı, Mercedes W12’nin difüzörünün geçiş bölgesindeki yüzey tasarımıdır.

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M
10/18

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

McLaren MCL35M'ye ve bargeboard bölümünü oluşturan çeşitli yüzeyleri gösteren güzel bir fotoğraf.

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21
11/18

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Aston Martin, yeni arka kanadın beklendiği gibi çalışıp çalışmadığını anlamak için kaşık şeklindeki arka kanatta flo-viz boyasını kullandı.

Valtteri Bottas & Lewis Hamilton, Mercedes W12

Valtteri Bottas & Lewis Hamilton, Mercedes W12
12/18

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Cuma günkü testlerde Mercedes pilotları farklı arka kanat kombinasyonlarını kullandılar.

Lance Stroll, Aston Martin AMR21

Lance Stroll, Aston Martin AMR21
13/18

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Aston Martin AMR21'in üstten görünümü, takımın zeminin açısını değiştirmek için zeminin ne kadarını kestiğini gösteriyor. Ayrıca tabanın, takımın aradığı aerodinamik etkiyi daha da uyandıracak şekilde şekillendirildiğini de fark edeceksiniz.

Lance Stroll, Aston Martin AMR21

Lance Stroll, Aston Martin AMR21
14/18

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Aston Martin'ın Imola güncellemeleri arasında yeni sidepod yüzeyi ve yeni dikiz aynaları yer alıyor. Takım, aerodinamik performansı iyileştirmek için araç karoseri üzerindeki soğutma kanallarını azaltmayı hedefliyor.

Charles Leclerc, Ferrari SF21

Charles Leclerc, Ferrari SF21
15/18

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Ferrari, Bahreyn'e göre arka tarafta çok daha küçük hava çıkışları kullandı.

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M
16/18

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

McLaren de araçtaki yeni parçaların beklentiler doğrultusunda çalışıp çalışmadığını anlamak için arka tarafta flo-viz boyası kullandı.

George Russell, Williams FW43B

George Russell, Williams FW43B
17/18

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Williams FW43B'nin ön tarafında yer alan boyalı parçalar, takımın bilgisayar temelli simülasyon araçlarını kullanarak korelasyona uygun sorunları belirlemesinde yardımcı olacak.

 

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B
18/18

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Red Bull RB16B'nin bu açıdan çekilen fotoğrafı aracın arka tarafının ne kadar dar olduğunu gösteriyor. Bunun dışında sidepodun yanlarında, aracın o bölgesindeki hava akımının nasıl yönleneceğini gösteren kanatçıklara dikkat.
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Emilia Romagna GP
Editör Giorgi Piola

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