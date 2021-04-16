Emilia-Romagna GP: Imola'dan en son teknik fotoğraflar

Fotoğraf: Giorgi Piola

McLaren’in ön fren kanalında, bu sezon aerodinamik kazanç için düzeneğin içinden hava akışını beslemeye yardımcı olan bir dizi kanatçık arasında iki yeni hava girişi bulunuyor.. Bu tasarım, geçen sene Mercedes tarafından kullanılan tasarıma benziyor ancak McLaren şimdi benzer bir etki için fren kanalının şeklini tersine çevirdi.