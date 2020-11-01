Emilia-Romagna GP: Hamilton kazandı, Mercedes şampiyon oldu!

2006'dan sonra ilk defa Formula 1 yarışı gerçekleştirilen Imola'da yarışa pole pozisyonundan başlayan Valtteri Bottas startta yerini korumasının ardından pit stoplara kadar liderliğini korudu.

Hamilton, yarışa 2. sıradan başlamasının ardından ilk turda Red Bull pilotu Max Verstappen'e geçildi ve pit stoplara kadar sıralama Bottas, Verstappen, Hamilton şeklinde oldu.

Ön grupta pite gelen ilk isim Verstappen olurken Bottas ise bir tur sonra onu takip etti ve bu ikili, pozisyon değiştirmeden yarışa döndüler. Hamilton ise rakiplerinin aksine pistte kalmaya devam etti ve hızlı turlarla rakiplerine karşı avantaj yakaladı.

Yarışın 30. turunda Renault pilotu Esteban Ocon, mekanik bir sorunla aracını kenara çekti. Bir süre durumu değerlendiren yarış yönetimi, aracın güvenli bir şekilde pist dışına alınması için Sanal Güvenlik Aracı'nı devreye soktu.

Hamilton, bu dönemde pit stop yaparak büyük bir avantaj yakaladı ve takım arkadaşının yaklaşık 5 saniye önünde lider olarak yarışa geri döndü. Yarışın kalan bölümünde güvenlik aracına rağmen ön bölümde değişiklik olmadı ve Hamilton damalı bayrağı ilk sırada gören isim oldu.

Hamilton böylece bu sezon 9., kariyerindeki ise 93. Formula 1 zaferini elde etti.

İlk turda Hamilton'ı geçerek bir sıra yükselen ancak Hamilton'ın pit stopta öne geçmesiyle tekrar 3. sıraya gerileyen Verstappen, 42. turun sonunda pist dışına çıkarak zaman kaybeden Bottas'ın hava koridoruna girdi ve DRS'nin yardımıyla 43. turda geçerek tekrar ikinci sıraya yükseldi. Verstappen, yarışı bu şekilde tamamlayacak gibi görünüyordu ancak 50. turda lastik patlatarak kaza yaptı ve yarışa erken veda etti.

Verstappen'in yarış dışı kalmasıyla arka taraflarda pozisyonlar karışırken Bottas 2. olmayı başardı.

Son bölümde yaşanan olayların ardından büyük avantaj yakalayan Renault pilotu Daniel Ricciardo, 3. olarak podyumu tamamlayan isim oldu ve bu sene ikinci kez podyuma çıktı. Ricciardo normal şartlarda yarışı 5. sırada tamamlayacak gibi görünüyordu ancak Verstappen'in kazasıyla güvenlik aracından sonra 3. sıraya yükseldi.

Sezonun Imola'da gerçekleştirilen 13. yarışında Mercedes takımı, sezonun bitmesine 4 yarış kala takımlar şampiyonluğunu ilan etti. Mercedes böylece art arda 7. takımlar şampiyonluğunu kazandı.

Güvenlik aracının ardından uçuşa geçen AlphaTauri pilotu Daniil Kvyat, yeniden başlayan yarışta 7. sırada olsa da pist üstünde yaptığı geçişlerle takımının kendi evinde 4. olmayı başardı. Kvyat, podyum için Ricciardo'yu zorlasa da geçmeyi başaramadı.

Bu sene 3. kez kendi evinde yarışan Ferrari'de Charles Leclerc, orta grup mücadelesinin içerisindeydi ve 5. sırada yarışı tamamladı.

Yarışın en büyük hayal kırıklıklarından birisini Racing Point pilotu Sergio Perez yaşadı. Yarışa orta lastiklerle 11. sıradan başlayan Perez, 4. sıradan itibaren kendisine kadar olan yumuşak lastikli sürücülerden geç pit stop yaparak öne çıkmayı başardı. Pit stopun ardından 4. sırada yer alan Perez, güvenlik aracı periyodunda pist üstü pozisyonunu bırakarak pite geldi ve yumuşak lastikleri taktı ancak sonunda istediğini alamadı. Perez yarışı 6. sırada tamamladı.

Yarışa 9 ve 10. sıralardan başlayan McLaren pilotları Carlos Sainz ve Lando Norris, 7 ve 8. sıralarda yarışı tamamlarken son puanları kendi evinde yarışan Alfa Romeo'nun pilotları Kimi Raikkonen ve Antonio Giovinazzi kazandılar.

Williams'ın çaylak pilotu Nicholas Latifi 11. olarak puanı kıl payı kaçırırken onu Ferrari'den Sebastian Vettel ve Racing Point'ten Lance Stroll takip ettiler. Vettel, 14. sıradan başlamasının ardından uzun bir ilk bölümle 4. sıraya kadar yükseldi. Vettel, pite girmeden önce arkasındaki Raikkonen'in yaklaşık 5 saniye önündeydi ancak pit stopta 10 saniyeden fazla zaman kaybedince gerilemekten kurtulamadı ve 13. sırada yarışı tamamladı. Haas'tan Romain Grosjean, beş saniyelik cezadan sonra 14. sırada yarışı tamamladı.

Yarışı tamamlayan son isim ise Red Bull'dan Alexander Albon oldu.

Red Bull'daki geleceği şüphe altında olan Albon, güvenlik aracından sonra Kvyat'a geçilmesinin ardından spin atarak gerilemekten kurtulamadı.

Verstappen sorun yaşamadan önce 10. sırada yer alan Williams pilotu George Russell, güvenlik aracı arkasında bir anda aracının arkasını kaybederek kaza yaptı ve bir kez daha puan kazanamamış oldu.

Russell ve Verstappen dışında yarışı tamamlayamayan diğer isimler Haas'tan Kevin Magnussen, Renault'dan Esteban Ocon ve AlphaTauri'den Pierre Gasly oldular. Yarışa 4. sıradan iyi bir kalkış yapan Gasly, aracında yaşadığı sorun nedeniyle pite girerek bırakmak zorunda kaldı.

Bu sene 9. zaferini elde eden Hamilton, 282 puanla en yakın rakibi olan takım arkadaşına 85 puan fark attı. Hamilton'ın sıradaki yarış olan Türkiye GP'sinde şampiyonluğunu ilan etme şansı bulunacak. Ricciardo, bu seneki ikinci podyumu ile pilotlar şampiyonasında dördüncülük için büyük avantaj sağladı ve en yakın rakibi Leclerc'le 10 puan fark açtı.

Mercedes, takımlar şampiyonasında şampiyonluğunu ilan ederken üçüncülük mücadelesi kızıştı. Renault kazandığı 15 puanla 3. sıraya yükselirken onu bir puan geride McLaren, 9 puan geride Racing Point takip ediyor.

Sezonun sıradaki yarışı 15 Kasım'da ülkemizde gerçekleştirilecek Türkiye GP olacak.