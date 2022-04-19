Emilia Romagna GP hafta sonunda yağmur ihtimali var

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Imola, bu yılki ilk sprint yarışına ev sahipliği yapacağı için hafta sonu zaten takımlar için hem karmaşık hem de yoğun geçecekti. Ancak hava tahminlerine göre takımları daha da zorlu bir hafta sonu bekliyor.

İlk tahminlere göre cuma günü özellikle sabah yağmur bekleniyor. Bu yağmurun sıralama turlarının başlamasına yaklaşık bir saat kalıncaya kadar devam etmesi bekleniyor. Yağmur takımlar için iyi bir haber değil çünkü ilk antrenmandan sonra araç üzerinde değişiklik yapılmasına izin verilmiyor. Hal böyle olunca takımlar, yağmur altında ayar yapmak zorunda kalacak ve bir nevi kumar oynayacak.

Sıralama turlarında yağmur ihtimali %50 seviyesinde olacak. Cumartesi günü yağmur ihtimali düşük görünüyor. 2. antrenman seansında yağmur ihtimali %10, sprint sıralama yarışında ise %35 seviyesinde olacak.

Pazar sabahının yağmurlu geçmesi bekleniyor ancak yarışın başlayacağı saatlerde yağmur ihtimali yine %30 ila 35 seviyesinde olacak.

Cuma günü aynı zamanda soğuk olacak. Hava 15 derece olurken, rüzgarın hızı 16 km/s civarında olacak. Cumartesi günü hava 22, pazar günü 19 derece olacak. Rüzgarın hızı pazar günü 23 km/s'e çıkacak.

Bir bakıma yağmur kendisini cuma günü gösterecek.