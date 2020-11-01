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Formula 1 / Emilia-Romagna GP / Sonuçlar

Emilia-Romagna GP grid pozisyonları

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Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik

2020 Emilia-Romagna GP grid pozisyonlarını hatırlayalım...

1

Valtteri Bottas

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 


 

Lewis Hamilton

 

 

3

 

Max Verstappen


 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 


 

 

Pierre Gasly


 

5

 

Australia Daniel Ricciardo

 


 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 



 

Thailand Alexander Albon


 

7

 

Monaco Charles Leclerc


 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

Daniil Kvyat

 

9

 

Lando Norris

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

Carlos Sainz

 

 

11

 

 

Mexico Sergio Pérez

 

 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 


 

 

Esteban Ocon

 

 

 

13

 

George Russell

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 



 

Sebastian Vettel


 

 

15

Lance Stroll

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 


 

 

Romain Grosjean

 

 

 

17

 

Kevin Magnussen

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 



 

Kimi Räikkönen

 

 

19

 

Nicholas Latifi


 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 


 

 

Italy Antonio Giovinazzi

 

 

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Seri Formula 1
Etkinlik Emilia-Romagna GP
Alt-etkinlik QU
Lokasyon Imola
Editör Fabien Gaillard

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