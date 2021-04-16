Emilia Romagna GP: F1 takımlarının en son güncellemeleri

AlphaTauri AT02 taban kanatçıkları 1 / 25 Fotoğraf: Giorgi Piola AlphaTauri'nin yeni tabanının geriye doğru kırpılmaya başladığı bölümüne eklenen kanatçıkları bu resimde net bir şekilde görebilirsiniz

AlphaTauri AT02 taban detay 2 / 25 Fotoğraf: Giorgi Piola Yakından baktığınızda kanatçıkların açısının tabandaki kırpılma şekline göre değiştiği görülüyor.

Alpine A521 ön kanat kıyaslaması 3 / 25 Fotoğraf: Giorgi Piola Alpine'in bu hafta sonu Imola'da test edeceği değişiklikler arasında yeni ön kanat flapleri (sağ resim, yeşil boyalı yer), yeni pelerin kanat (iç resim, kırmızı ile gösterilen yer) ve yeni burun altı hava girişi (sağ resim, mavi ok) yer alıyor.

Williams FW43B üstten görüntü 4 / 25 Fotoğraf: Giorgi Piola Williams, Z şeklinde taban tasarımına geçmeyi planlayan 6. takım oldu.

Aston Martin MR21 ön kanadı 5 / 25 Fotoğraf: Giorgi Piola Aston Martin AMR21 burnuna ve ön kanadına yukarıdan aşağıya bakış. Pelerin kanadın burnun arkasında tekne kuyruğu gibi bir görüntü oluşturduğu görülüyor.

Ferrari SF21 ön kanadı 6 / 25 Fotoğraf: Giorgi Piola Ferrari'nin daha kalın burnuna aynı şekilde baktığımızda ise geride pelerin kanat çok az bir şekilde görülüyor. Ancak Ferrari'nin pelerin kanadı, arkadaki dikey hava yönlendirici kanatlarla birleşiyor.

Red Bull Racing RB16B ön 7 / 25 Fotoğraf: Giorgi Piola Red Bull mekanikerleri, Sergio Perez'in aracını hazırlıyor.

Ferrari SF21 ön kanadı ve motor kapağı 8 / 25 Fotoğraf: Giorgi Piola Bu şekilde gösterilen Ferrari SF21'in motor kapağı, iç bileşenleri çevrelemek için kullanılan şekillerin daha net bir gösterimini sağlıyor. Sidepodların tabana doğru nasıl indiğine ve karoserin, üstündeki soğutma çıkışını oluşturmak için kola şişesi bölgesinin üzerinde nasıl hareket ettiğine dikkat edin.

Alpine A521 ön 9 / 25 Fotoğraf: Giorgi Piola Alpine A521'in bu harika bir çekimi, ana fren girişi tarafından toplanan hava akışını tekerlek yüzeyine taşımak için kullanılan boru tesisatını gösteriyor. Ayrıca bargeboard bölümünün kaç parçadan oluştuğu burada daha iyi görülüyor.

Alfa Romeo Racing C41 ön kanat detay 10 / 25 Fotoğraf: Giorgi Piola Alfa Romeo C41’in burnundan ve ön kanadından ilginç bir görüntü. "S" kanal çıkışını besleyen ve yapının önündeki girişlerden hava besleyen burnun içindeki kanala dikkat.

Alfa Romeo Racing karoseri 11 / 25 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Bu resimde ise ön kanadın kenar plakasında yer alan, hava akımının üstten alta geçmesini sağlayan yarığı görebiliyorsunuz.

Alfa Romeo Racing C41 ön kanat detay 12 / 25 Fotoğraf: Giorgi Piola Bu resimde ön kanat kenar plakasını daha iyi görebilirsiniz. Kenar plakasının üstünde hava akımını aşağıya yardımcı olacak kanal dışında, arka planda hava akımını tekerlekten uzaklaştırmaya yardımcı olacak dışa açılı kanatçık var.

Red Bull Racing RB16B ön süspansiyon ve frenler 13 / 25 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Alfa Romeo Racing C41 arka 14 / 25 Fotoğraf: Giorgi Piola Geçen senelerde taban arka tekerleklere çok yakın oluyordu ancak bu seneki kurallar ile takımlar, tabanın en arkasını tekerleklere eskisi kadar yaklaştırmıyor.

Ferrari SF21 arka kanadı 15 / 25 Fotoğraf: Giorgi Piola Ferrari Perşembe günkü kontrollere kaşık şeklinde arka kanatla ve T kanatsız gitti.

Ferrari SF21 arka 16 / 25 Fotoğraf: Giorgi Piola Ferrari'de geleneksel bir şekilde geriye doğru kırpılmış taban bulunuyor. Ancak tabanın kırpıldığı bölgede orta kısma hava akımını yönlendirmeye yardımcı olacak 3 parça kanatçık eklenmiş.

AlphaTauri AT02 arka kanat detay 17 / 25 Fotoğraf: Giorgi Piola

Alpine A521 ön kanat detay 18 / 25 Fotoğraf: Giorgi Piola Alpine'in teknik kontrollere götürdüğü iki farklı ön kanadı. Üstteki takımın yeni hazırladığı ön kanat tasarımı.

AlphaTauri AT02 ön kanat detay 19 / 25 Fotoğraf: Giorgi Piola AlphaTauri'nin burnunu ve S-kanal çıkışını gösteren detaylı bir resim.

AlphaTauri AT02 ön kanat detay 20 / 25 Fotoğraf: Giorgi Piola AlphaTauri AT02’nin ön kanadında ön ile arka arasında yere basma gücünü dengelemeye yardımcı olmak için çok ince bir üst flap kullanıyor.

AlphaTauri AT02 barge board detay 21 / 25 Fotoğraf: Giorgi Piola AlphaTauri AT02’nin barge boardun bölümünde yer alan bumerang kanadın yakından görüntüsü. Yasal amaçla aşağıdaki bargeboard ayak plakasındaki tasarımı yansıtan kanallar dikkat çekiyor.

AlphaTauri AT02 taban detay 22 / 25 Fotoğraf: Giorgi Piola Alpine A521'in tabanının arka tarafına eklenen kanatçıklar, bu sene şu ana kadar kullanılan konfigürasyonlardan bir diğeri.

Alpine A521 barge board detay 23 / 25 Fotoğraf: Giorgi Piola Alpine A521'in oldukça karmaşık kanatçıklara sahip barge board tasarımı

Alfa Romeo Racing C41 ön kanat detay 24 / 25 Fotoğraf: Giorgi Piola Alfa Romeo C41'in Imola'ya getirilen ön kanadında geleneksel 5 flap tasarımı yerine 4 flap tasarımı var.