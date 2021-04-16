Emilia Romagna GP: F1 takımlarının en son güncellemeleri
2021 Formula 1 Şampiyonası'nın 2. yarışı olan Emilia Romagna GP öncesindeki en son güncellemeleri Giorgio Piola ve Sutton Images arşivinden sizler için derledik.
AlphaTauri AT02 taban kanatçıkları
Fotoğraf: Giorgi Piola
AlphaTauri'nin yeni tabanının geriye doğru kırpılmaya başladığı bölümüne eklenen kanatçıkları bu resimde net bir şekilde görebilirsiniz
AlphaTauri AT02 taban detay
Fotoğraf: Giorgi Piola
Alpine A521 ön kanat kıyaslaması
Fotoğraf: Giorgi Piola
Alpine'in bu hafta sonu Imola'da test edeceği değişiklikler arasında yeni ön kanat flapleri (sağ resim, yeşil boyalı yer), yeni pelerin kanat (iç resim, kırmızı ile gösterilen yer) ve yeni burun altı hava girişi (sağ resim, mavi ok) yer alıyor.
Williams FW43B üstten görüntü
Fotoğraf: Giorgi Piola
Aston Martin MR21 ön kanadı
Fotoğraf: Giorgi Piola
Ferrari SF21 ön kanadı
Fotoğraf: Giorgi Piola
Red Bull Racing RB16B ön
Fotoğraf: Giorgi Piola
Ferrari SF21 ön kanadı ve motor kapağı
Fotoğraf: Giorgi Piola
Bu şekilde gösterilen Ferrari SF21'in motor kapağı, iç bileşenleri çevrelemek için kullanılan şekillerin daha net bir gösterimini sağlıyor. Sidepodların tabana doğru nasıl indiğine ve karoserin, üstündeki soğutma çıkışını oluşturmak için kola şişesi bölgesinin üzerinde nasıl hareket ettiğine dikkat edin.
Alpine A521 ön
Fotoğraf: Giorgi Piola
Alpine A521'in bu harika bir çekimi, ana fren girişi tarafından toplanan hava akışını tekerlek yüzeyine taşımak için kullanılan boru tesisatını gösteriyor. Ayrıca bargeboard bölümünün kaç parçadan oluştuğu burada daha iyi görülüyor.
Alfa Romeo Racing C41 ön kanat detay
Fotoğraf: Giorgi Piola
Alfa Romeo Racing karoseri
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Alfa Romeo Racing C41 ön kanat detay
Fotoğraf: Giorgi Piola
Red Bull Racing RB16B ön süspansiyon ve frenler
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Alfa Romeo Racing C41 arka
Fotoğraf: Giorgi Piola
Ferrari SF21 arka kanadı
Fotoğraf: Giorgi Piola
Ferrari SF21 arka
Fotoğraf: Giorgi Piola
Ferrari'de geleneksel bir şekilde geriye doğru kırpılmış taban bulunuyor. Ancak tabanın kırpıldığı bölgede orta kısma hava akımını yönlendirmeye yardımcı olacak 3 parça kanatçık eklenmiş.
AlphaTauri AT02 arka kanat detay
Fotoğraf: Giorgi Piola
Alpine A521 ön kanat detay
Fotoğraf: Giorgi Piola
AlphaTauri AT02 ön kanat detay
Fotoğraf: Giorgi Piola
AlphaTauri AT02 ön kanat detay
Fotoğraf: Giorgi Piola
AlphaTauri AT02 barge board detay
Fotoğraf: Giorgi Piola
AlphaTauri AT02 taban detay
Fotoğraf: Giorgi Piola
Alpine A521 barge board detay
Fotoğraf: Giorgi Piola
Alfa Romeo Racing C41 ön kanat detay
Fotoğraf: Giorgi Piola
Alfa Romeo Racing C41 barge board detay
Fotoğraf: Giorgi Piola
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