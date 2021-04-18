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Formula 1 / Emilia Romagna GP / Son dakika

Emilia-Romagna GP, Bottas ve Russell'ın kazası nedeniyle durduruldu

Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Kemal Şengül
, Editör

Emilia Romagna Grand Prix'si Valtteri Bottas ve George Russell'ın karıştığı kazanın ardından kırmızı bayrakla durduruldu.

Emilia-Romagna GP, Bottas ve Russell'ın kazası nedeniyle durduruldu

Russell ve Bottas, ilk viraja doğru gelirken  temas yaşadılar ve araçları paramparça olduğu için yarış bitime 30 tur kala kırmızı bayrakla durduruldu.

Yarış kontrol,  63 turluk yarışın 34. turunda güvenlik aracını piste çıkarma kararı aldı, fakat sonrasında çok fazla parça olduğu için yarış kırmızı bayrakla durduruldu.

Bu kazadan kısa bir süre önce Mercedes pilotu Lewis Hamilton, aracının kontrolünü kaybetti ve bariyerlere çarptı. Hamilton sonrasında geri geri gelerek aracını çakıl havuzuna saplanmadan piste döndürmeyi başardı. Ancak ön kanadı kırılmıştı ve pite girmeye çalışıyordu.

Saniyeler sonra bir anda Bottas ve Russell'ın kaza yaptığı görüldü.

Tekrarlarda Russell'ın ilk viraja gelirken Bottas'ı geçmeye çalıştığı ve dar olan sağ tarafta bir anda aracının kontrolünü kaybedip, Bottas'a çarptığı görüldü. 

Yüksek hızdaki bu temasın ardından ikili, bariyerlere çarptılar ve araçlar paramparça oldu.

İki sürücü de büyük kazanın ardından sorunsuz şekilde araçlarından çıktılar ancak her ikisi de çok sinirliydi.

Russell, çok sinirliydi ve telsizden Bottas'ın ne yaptığını sorguladı. Ardından araçtan çıkar çıkmaz soluğu Bottas'ın yanında aldı.

Bottas da kazadan dolayı sinirliydi ve yanına gelen Bottas'a orta parmağını gösterdi. Russell da sinirlenip Bottas'ın kaskına vurdu.

Olay yarışın ardından hakemler tarafından incelenecek.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Emilia Romagna GP
Pilotlar George Russell , Valtteri Bottas
Editör Luke Smith

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