Emilia-Romagna GP: Bol olaylı yarışı Verstappen kazandı, Hamilton ikinci!

Bahreyn Grand Prix'sinin ardından verilen üç haftalık aradan sonra, sıradaki durak Imola'ydı ve hafta başında yarış günü yağmur yağabileceği yönünde tahminler vardı.

Sabah saatlerinde hava açıktı ancak yarış saatine yaklaşıldıkça hava kapandı ve yarışın başlamasına kısa bir süre kala yağmur yağmaya başladı. Yağmur, yarışın başlangıç kısmında da devam etti ve bu yüzünden sürücüler, yarışa ağırlıklı olarak yeşil logolu geçiş lastikleriyle başladılar.

Kırmızı ışıkların sönmesiyle beraber Red Bull pilotu Max Verstappen, üçüncü cepten çok iyi bir kalkış yapmayı başardı ve ilk metrelerde çok iyi ivmelenerek takım arkadaşı Sergio Perez'i geride bıraktı ve ilk virajda Mercedes pilotu Lewis Hamilton'la yan yana geldi.

Bu mücadeleden Verstappen galip çıktı ve Hamilton ikinci virajda kerblerin üzerine çıkmak zorunda kaldı. İngiliz pilot, kerblerden sekti ve ön kanadı hasar aldı. Yine de en azından ikinciliği korumayı başardı.

Williams pilotu Nicholas Latifi, ıslak pistte bir spin attı ve ardından Haas pilotu Nikita Mazepin'le temas yaşayarak bariyerlere çarptı. Bunun üzerine piste güvenlik aracı girdi. Latifi araçtan sapasağlam inmeyi başardı.

Yarış yeniden başladığında Verstappen farkı açmaya başladı ve bir noktada fark, beş saniyenin üzerine dahi çıktı. Ancak pist kurumaya başladıkça Verstappen'le Hamilton'ın arası kapanmaya başladı. Trafik de bunda etkili oldu. Sonrasında Red Bull, Verstappen'i pite aldı ve kuru zemin lastiklerine geçti. Bir tur sonrada Hamilton pite girdi ve o da kuru zemin lastiklerine geçti.

Hamilton, yavaş pit stop nedeniyle biraz vakit kaybetti ve piste Hollandalı pilotun gerisinde döndü. Sonrasında ikili, hızla tur bindirmelere başladılar.

Nicholas Latifi, Williams FW43B, spins on the opening lap Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images George Russell, Williams FW43B, Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41, Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C41, and Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Ancak bir noktada Hamilton, George Russell'ı geçmeye çalışırken aracının kontrolünü kaybetti ve bariyerlere çarptı. Hamilton'ın ön kanadı kırılmıştı ancak aracını çakıl havuzuna gömülmeden çıkarmayı başardı. Sonrasında yavaş şekilde pite dönmeye çalışıyordu. Tam bu noktada Williams pilotu Russell ile Hamilton'ın takım arkadaşı Valtteri Bottas arasında ilk viraja gelirken temas yaşandı.

Temasın ardından ikili hızla bariyerlere çarptılar ve ortaya gerçekten çok büyük bir kaza çıktı. Neyse ki bu iki isim araçlarından sorunsuz şekilde çıkmayı başardılar. Ancak pist üstünde çok fazla parça vardı ve yarış güvenlik aracı ile durduruldu.

Yarış, güvenlik aracının ardından hareketli startla başladı ve Verstappen, orta lastikle peş peşe hızlı turlar atmaya başladı. Yaklaşık 30 tur boyunca harika turlar atan Verstappen, damalı bayrağı ilk sırada görmeyi başardı ve galibiyete ulaşan isim oldu.

Bahreyn Grand Prix'sinde Lewis Hamilton'la son tura kadar galibiyet için mücadele eden ve sonunda galibiyeti İngiliz pilota kaptıran Verstappen, bu zaferle birlikte bu yılki ilk zaferini elde etmiş oldu ve toplam galibiyet sayısını 11'e yükseltti.

Mercedes pilotu Lewis Hamilton, kendisi adına inişli çıkışlı geçen yarışta ikinci sırada finiş görerek hasarı minimuma indirmiş oldu. Hamilton, yaptığı hatanın ardından dokuzuncu sıraya kadar gerilemişti ve yarış yeniden başladığında dokuzuncu sıradaydı. Ancak rakiplerini pist üstünde bir bir geçen Hamilton, son turlarda McLaren pilotu Lando Norris'i de geçti ve Verstappen'den yaklaşık 20 saniye geride ikinci sırada finiş gördü. Hamilton, son turlarda en hızlı turu da atarak fazladan bir puan aldı ve şampiyona liderliğini sürdürdü.

McLaren pilotu Lando Norris, yarışın yıldız isimlerinden bir tanesiydi. İngiliz pilot, yedinci sıradan başladığı yarışta, harika bir performans ortaya koydu ve damalı bayrağı üçüncü sırada görerek McLaren'a çok önemli bir podyum getirmiş oldu. İngiliz pilot, son turlarda sorun yaşamasına ve yumuşak lastikleri aşınmasına rağmen Ferrari pilotlarının önünde kalmayı başardı.

Ferrari pilotları Charles Leclerc ve Carlos Sainz, damalı bayrağı dördüncü ve beşinci sıralarda gördüler. Leclerc, özellikle yarışın başında podyuma çıkacak tempoda görünüyordu ve Sergio Perez'i geçip üçüncülüğü almıştı. Ancak kırmızı bayraktan sonra işler değişti ve Norris'in gerisinde kalarak dördüncü oldu. Sainz, yarışın başında çok iyi bir tempo yakalasa da, peş peşe hatalar yaptı ve birkaç kez kaza yapmaya çok yaklaştı. Ancak kırmızı bayraklardan sonra hatasız bir sürüş çıkardı ve Leclerc'in 1.4 saniye gerisinde beşinci olarak takımına değerli puanlar kazandırdı.

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M rejoins ahead of Lando Norris, McLaren MCL35M Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF21, Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Hafta sonu boyunca Norris'in temposundan uzak kalan McLaren pilotu Daniel Ricciardo, başlangıçta Norris'in önündeydi ancak takım İngiliz pilota yol vermesini istedi. Ricciardo, sonrasında takım arkadaşının temposuna ayak uyduramadı ve Ferrari sürücülerinin de gerisinde kalarak altıncı sırada finiş gördü.

Aston Martin pilotu Lance Stroll, yarışın sessiz sedasız iyi iş çıkaran isimlerinden biriydi. Tüm yarış rakipleriyle savaşan Stroll, yedinci olarak İngiliz ekibe önemli puanlar kazandırmayı başardı.

Yarışa mavi logolu yağmur lastikleriyle başlamasının ardından ilk bölümde avantajlı olsa da, sonrasında gerilemeye başlayan Gasly, bir noktadan puan barajının dışında kaldı. Yine de son bölümde iyi bir iş çıkararak sekizinci sırada finiş gördü.

Alfa Romeo'nun şampiyon pilotu Kimi Räikkönen, zorlu şartlar altında Alfa Romeo'ya puan getirmeyi başardı. Fin pilot, olaylı yarışta fırsatları iyi şekilde kullandı ve güvenlik aracının arkasında bir spin atmasına rağmen dokuzuncu olarak takımına iki puan getirdi.

Hafta sonunun son puanı, Alpine sürücüsü Esteban Ocon'a gitti. Alpine için pek de iyi bir yarış olmadı ve genel olarak puan barajının dışındaki pozisyonlar için mücadele ettiler. Buna rağmen Ocon, olayları iyi şekilde değerlendirdi ve 10. olarak takımına bu yılki ilk puanını getirdi.

Fernando Alonso ise, geri dönüşünden sonra ilk kez finiş görmeyi başardı. İspanyol pilot, piste çıkış turunda aracını bariyerlere çarpmıştı ve buna rağmen aracını gride getirdi. Sonrasında puan barajının dışındaki pozisyonlar için savaşan Alonso, son bölümde Ocon üzerinde büyük baskı kursa da 11. olarak hafta sonunu puansız kapattı.

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02, Mick Schumacher, Haas VF-21, Fernando Alonso, Alpine A521, and Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B, Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Yarışın en büyük haya kırıklarından bir tanesi hiç şüphesiz Red Bull pilotu Sergio Perez'di. Meksikalı sürücü, yarışın başında Charles Leclerc'e geçildi ve ardından güvenlik aracı arkasında yarım spin atıp o an kendisini takip eden isimlere geçildi. Normalde böyle bir durumda, yerini geri almasına izin verilmiyor. Ancak Perez, rakiplerini geçerek bu olayı yaşamadan önceki yerine dönmeye çalıştı. Bundan ötürü de kendisine 10 saniye dur kalk cezası verildi. Meksikalı pilot buna rağmen ön bölüme çıkmayı başarmıştı. Ancak kırmızı bayraktan sonra spin attı ve gerilere düştü. Sonuç olarak Perez, 12. sırada finiş gördü.

AlphaTauri pilotu Yuki Tsunoda, dünkü kazasının ardından yarışa en geriden başlayan isim oldu ve kırmızı bayraktan sonra puan barajının içerisindeydi. Ancak bir anda aracının kontrolünü kaybetti ve spin attı. Bundan ötürü de puan barajının dışına düştü. Sonrasında pist limitlerini birden fazla kez aştığı için zaman cezası aldı ve 13. oldu.

Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo ile yarışı 14. sırada tamamladı. İtalyan sürücü, son bölümde fren sorunu yaşadı ve fazladan bir pit yapmak zorunda kaldı.

Aston Martin pilotu Sebastian Vettel için de sorunlu geçen yarışlardan biriydi. Yarıştan kısa bir süre önce fren sorunu yaşayan Alman pilotun frenlerinin değiştirilmesine karar verildi ve bu çalışmanın ardından araç yetişse de, yarışa pit yolundan başlamak zorunda kaldı. Ayrıca yarışa kısa bir süre kala araca lastikler takılmadığı için de 10 saniye dur kalk cezası aldı. Alman pilotun sorunlu yarışı, son bölümde vites kutusu sorunu yaşamasıyla iyice tavan yaptı ve yarışa bir tur erken veda etti.

Finiş gören son isimler Mick Schumacher ve Nikita Mazepin oldu. Her iki pilot da, oldukça dengesiz VF-21'le iki tur geride kaldılar. Schumacher, yarışın başında güvenlik aracı arkasında spin atıp aracının ön kanadını kırdı. Sonrasında yarışa devam etse de iyi bir sonuç elde edemedi.

Bottas ve Russell, yaşadıkları kazanın ardından hafta sonunu puansız kapattılar. Aynı şekilde Latifi de ilk turdaki olay nedeniyle finiş göremedi.

Sezonun bir sonraki yarışı 2 Mayıs'ta Portekiz'de yapılacak.

Yarış sonucu: