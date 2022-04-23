Emilia Romagna GP 2. antrenman: Russell, Perez'in 0.081 saniye önünde lider

Haberi dinle

Yağmurlu geçen Cuma gününün ardından 2. antrenman seansında takımları oldukça iyi bir hava karşıladı. Araç ayarları kapalı park kurallarına tabi olduğu için takımlar araç üzerinde çalışamadılar.

Yine de hem sprint yarışı hem de normal yarış öncesinde aracın kuru zemindeki temposu üzerinde daha fazla veri topladılar.

Aynı zamanda artık tek tur temposunun bir önemi kalmadığı için sürücüler tek tur denemelerinden ziyade dolu depoyla uzun sürüşlere odaklandılar.

McLaren'da Daniel Ricciardo ve Alfa Romeo'da Valtteri Bottas'ın aracında problem vardı. İkili, bu sebeple antrenman turlarında yer almadı. Ayrıca McLaren'ın diğer pilotu Lando Norris de fren sorunu nedeniyle uzun süre garajda kaldı.

Zaman tablosuna bakıldığında ise dereceler çok büyük bir anlam ifade etmiyordu.

İlk on dakika geride kalmak üzereyken Red Bull pilotu Sergio Perez 1:20.447 yaptı ve zaman tablosunun en tepesine çıktı. Daha sonra bu turu 1:20.198'e ve ardından da 1:19.815'e çekti.

Perez hızlı turlarını ilerleyen bölümde sürdürdü ve bitime 35 dakika kala 1:19.790 yaptı.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Perez'i zaman tablosunun zirvesinden indiren isim Mercedes pilotu George Russell oldu. İngiliz pilotun turu 1:19.457 olurken, bu tur seansın kalan kısmında kimse tarafından geçilemedi.

İngiliz pilot böylelikle sprint sıralama yarışı öncesinde en hızlı isim oldu.

Perez, en hızlı turunu geliştirip, Russell ile arayı 0.081 saniyeye indirmesine rağmen ikinci oldu. Fakat bu turu, Russell'ın aksine orta hamurla attı.

Ferrari'den Charles Leclerc 0.283 saniye geride üçüncü en iyi zamanı yaparken, bir ara spin atmaya çok yaklaştı ancak aracını iyi toparladı.

Mercedes'te Lewis Hamilton, birkaç kez pist dışına taşmasının ardından düzlüklerde dalgalanan aracıyla 0.5 saniye geride dördüncü sırada yer aldı.

Alpine'de Fernando Alonso 0.7 saniye geride beşinci en hızlı zamanın sahibi olurken, Carlos Sainz dünkü kazanın ardından tekrar piste geri döndü ve bir kez pist dışına çıktığı seansı altıncı sırada bitirdi.

Max Verstappen, Russell'ın 0.9 saniye gerisinde yedinci en iyi zamanı yaparken, toplamda 36 tur attı ve seansın en çok tur atan isimlerinden birisi oldu.

Lando Norris, McLaren MCL36, Sergio Perez, Red Bull Racing RB18, Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

İlk onu Yuki Tsunoda, Pierre Gasly ve Zhou Guanyu tamamladı.

Williams'ta fren probleminin çözülmesinin ardından piste çıkan Alex Albon, kendisine 11. sırada yer buldu. Haas pilotları Kevin Magnussen ve Mick Schumacher ise 12. ve 13. en iyi zamanların sahibi oldular.

Aston Martin'de hem Lance Stroll hem de Sebastian Vettel 38 turu geride bıraktı. İkili sırasıyla 14. ve 15. oldu.

Alpine'den Esteban Ocon 16. olurken, Williams pilotu Nicholas Latifi 17. ve McLaren pilotu Norris 18. oldu.

Ricciardo ve Bottas ise piste çıkamadı.

Perez, Sainz, Verstappen, Gasly, Schumacher, Stroll ve Latifi en hızlı turunu orta, diğer isimler yumuşak lastikle attı.

F1'de heyecan, 17:30'da gerçekleştirilecek sprint sıralama yarışıyla devam edecek.

Seans sonucu: