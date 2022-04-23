Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Biletler
Önceki / Shwartzman, herhangi bir F1 seansına İsrail lisansı ile katılacak Sonraki / Bottas yeni şasiye geçti
Formula 1 / Emilia Romagna GP Antrenman raporu

Emilia Romagna GP 2. antrenman: Russell, Perez'in 0.081 saniye önünde lider

2022 Emilia Romagna Grand Prix'si öncesinde gerçekleştirilen 2. antrenman seansını Mercedes pilotu George Russell ilk sırada tamamladı.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Emilia Romagna GP 2. antrenman: Russell, Perez'in 0.081 saniye önünde lider
Haberi dinle

Yağmurlu geçen Cuma gününün ardından 2. antrenman seansında takımları oldukça iyi bir hava karşıladı. Araç ayarları kapalı park kurallarına tabi olduğu için takımlar araç üzerinde çalışamadılar.

Yine de hem sprint yarışı hem de normal yarış öncesinde aracın kuru zemindeki temposu üzerinde daha fazla veri topladılar.

Aynı zamanda artık tek tur temposunun bir önemi kalmadığı için sürücüler tek tur denemelerinden ziyade dolu depoyla uzun sürüşlere odaklandılar.

McLaren'da Daniel Ricciardo ve Alfa Romeo'da Valtteri Bottas'ın aracında problem vardı. İkili, bu sebeple antrenman turlarında yer almadı. Ayrıca McLaren'ın diğer pilotu Lando Norris de fren sorunu nedeniyle uzun süre garajda kaldı.

Zaman tablosuna bakıldığında ise dereceler çok büyük bir anlam ifade etmiyordu. 

İlk on dakika geride kalmak üzereyken Red Bull pilotu Sergio Perez 1:20.447 yaptı ve zaman tablosunun en tepesine çıktı. Daha sonra bu turu 1:20.198'e ve ardından da 1:19.815'e çekti.

Perez hızlı turlarını ilerleyen bölümde sürdürdü ve bitime 35 dakika kala 1:19.790 yaptı.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Perez'i zaman tablosunun zirvesinden indiren isim Mercedes pilotu George Russell oldu. İngiliz pilotun turu 1:19.457 olurken, bu tur seansın kalan kısmında kimse tarafından geçilemedi.

İngiliz pilot böylelikle sprint sıralama yarışı öncesinde en hızlı isim oldu.

Perez, en hızlı turunu geliştirip, Russell ile arayı 0.081 saniyeye indirmesine rağmen ikinci oldu. Fakat bu turu, Russell'ın aksine orta hamurla attı.

Ferrari'den Charles Leclerc 0.283 saniye geride üçüncü en iyi zamanı yaparken, bir ara spin atmaya çok yaklaştı ancak aracını iyi toparladı.

Mercedes'te Lewis Hamilton, birkaç kez pist dışına taşmasının ardından düzlüklerde dalgalanan aracıyla 0.5 saniye geride dördüncü sırada yer aldı.

Alpine'de Fernando Alonso 0.7 saniye geride beşinci en hızlı zamanın sahibi olurken, Carlos Sainz dünkü kazanın ardından tekrar piste geri döndü ve bir kez pist dışına çıktığı seansı altıncı sırada bitirdi.

Max Verstappen, Russell'ın 0.9 saniye gerisinde yedinci en iyi zamanı yaparken, toplamda 36 tur attı ve seansın en çok tur atan isimlerinden birisi oldu.

Lando Norris, McLaren MCL36, Sergio Perez, Red Bull Racing RB18, Max Verstappen, Red Bull Racing RB18

Lando Norris, McLaren MCL36, Sergio Perez, Red Bull Racing RB18, Max Verstappen, Red Bull Racing RB18

Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

İlk onu Yuki Tsunoda, Pierre Gasly ve Zhou Guanyu tamamladı.

Williams'ta fren probleminin çözülmesinin ardından piste çıkan Alex Albon, kendisine 11. sırada yer buldu. Haas pilotları Kevin Magnussen ve Mick Schumacher ise 12. ve 13. en iyi zamanların sahibi oldular.

Aston Martin'de hem Lance Stroll hem de Sebastian Vettel 38 turu geride bıraktı. İkili sırasıyla 14. ve 15. oldu.

Alpine'den Esteban Ocon 16. olurken, Williams pilotu Nicholas Latifi 17. ve McLaren pilotu Norris 18. oldu.

Ricciardo ve Bottas ise piste çıkamadı. 

Perez, Sainz, Verstappen, Gasly, Schumacher, Stroll ve Latifi en hızlı turunu orta, diğer isimler yumuşak lastikle attı.

F1'de heyecan, 17:30'da gerçekleştirilecek sprint sıralama yarışıyla devam edecek.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Şase Motor Tur Zaman Fark
1 United Kingdom George Russell Mercedes Mercedes 32 1'19.457  
2 Mexico Sergio Perez Red Bull Red Bull 33 1'19.538 0.081
3 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 35 1'19.740 0.283
4 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 34 1'19.992 0.535
5 Spain Fernando Alonso Alpine Renault 29 1'20.174 0.717
6 Spain Carlos Sainz Jr. Ferrari Ferrari 31 1'20.258 0.801
7 Netherlands Max Verstappen Red Bull Red Bull 36 1'20.371 0.914
8 Japan Yuki Tsunoda AlphaTauri Red Bull 35 1'20.381 0.924
9 France Pierre Gasly AlphaTauri Red Bull 37 1'20.439 0.982
10 China Guan Yu Zhou Alfa Romeo Ferrari 32 1'20.498 1.041
11 Thailand Alexander Albon Williams Mercedes 34 1'20.591 1.134
12 Denmark Kevin Magnussen Haas Ferrari 30 1'20.740 1.283
13 Germany Mick Schumacher Haas Ferrari 29 1'20.977 1.520
14 Canada Lance Stroll Aston Martin Mercedes 38 1'21.149 1.692
15 Germany Sebastian Vettel Aston Martin Mercedes 38 1'21.155 1.698
16 France Esteban Ocon Alpine Renault 30 1'21.179 1.722
17 Canada Nicholas Latifi Williams Mercedes 31 1'21.263 1.806
18 United Kingdom Lando Norris McLaren Mercedes 6 1'23.821 4.364
Tüm sonuçları görüntüle
paylaşım
yorumlar
Shwartzman, herhangi bir F1 seansına İsrail lisansı ile katılacak
Önceki haber

Shwartzman, herhangi bir F1 seansına İsrail lisansı ile katılacak
Sonraki haber

Bottas yeni şasiye geçti

Bottas yeni şasiye geçti
Yorumları görüntüle
Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Canlı anlatım: Emilia Romagna GP sprint sıralama yarışı Emilia Romagna GP
Formula 1

Canlı anlatım: Emilia Romagna GP sprint sıralama yarışı

McLaren, Ricciardo'nun aracını sprint yarışına yetiştirmeyi bekliyor Emilia Romagna GP
Formula 1

McLaren, Ricciardo'nun aracını sprint yarışına yetiştirmeyi bekliyor

Moto3 Portimao: Deniz Öncü pole pozisyonunda! Algarve
Moto3

Moto3 Portimao: Deniz Öncü pole pozisyonunda!

Son Haberler

Wolff: "Imola'daki bu hafta sonu bizim için bir kayıp"
Formula 1 Formula 1

Wolff: "Imola'daki bu hafta sonu bizim için bir kayıp"

Zhou, Sprint yarışındaki kaza nedeniyle ana yarışa pit yolundan başlayacak
Formula 1 Formula 1

Zhou, Sprint yarışındaki kaza nedeniyle ana yarışa pit yolundan başlayacak

Leclerc: "Ufalanma sorununu çözersek, galibiyet mücadelesi verebiliriz"
Formula 1 Formula 1

Leclerc: "Ufalanma sorununu çözersek, galibiyet mücadelesi verebiliriz"

Zhou, Gasly'den " büyük bir darbe almadan önce" geçişi tamamladığını düşünmüş
Formula 1 Formula 1

Zhou, Gasly'den " büyük bir darbe almadan önce" geçişi tamamladığını düşünmüş

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.