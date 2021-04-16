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Formula 1 / Emilia Romagna GP / Antrenman raporu

Emilia Romagna GP 2. antrenman: En hızlısı Bottas, Verstappen yolda kaldı!

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2021 Formula 1 Şampiyonası'nın Emilia-Romagna'da gerçekleştirilecek 2. yarışı öncesinde ikinci antrenman seansını Mercedes pilotu Valtteri Bottas ilk sırada tamamladı.

Emilia Romagna GP 2. antrenman: En hızlısı Bottas, Verstappen yolda kaldı!

Imola'da gerçekleştirilen ikinci antrenman seansında hava, sabaha göre bir derece daha iyi olsa da, pist sıcaklığı 3 derece kadar azaldı ve 20 dereceye indi.

Seans içerisinde pist dışına taşan çok sayıda pilot vardı.

Lando Norris seansın ilk dakikalarında pist dışına taşarken, Lewis Hamilton ve Carlos Sainz da yine kısa süreliğine pist dışına taşan sürücüler oldular.

Ancak seansın en dramatik anı, Red Bull pilotu Max Verstappen'in start finiş düzlüğünde yavaşlamaya başlayıp aracını kenara çektiği andı. Bu sezona şampiyonluk hedefiyle başlayan Verstappen, bu olayla birlikte, seansa henüz ilk dakikalarda veda etmiş oldu.

Seansın bitimine yaklaşık üç dakika kala da, Ferrari pilotu Charles Leclerc aracının kontrolünü kaybetti ve bariyerlere çarparak kırmızı bayrağa sebep oldu. Aracın ön kanadında ve sağ tarafında önemli miktarda hasar olduğu görüldü.

Tüm bunların yaşandığı seansın en hızlı ismi Mercedes pilotu Valtteri Bottas'tı.

Valtteri Bottas, Mercedes W12

Valtteri Bottas, Mercedes W12

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Mercedes pilotları, Bahreyn'in aksine seansın başlangıcından itibaren çok iyi bir tempo yakalamayı başardı.

İlk antrenman seansını da ilk sırada tamamlayan Bottas, orta lastiğe rağmen 1:15.551'lik zaman turuyla seansın en hızlı ismi olmayı başardı.

Fin pilotun en yakın takipçisi, en hızlı derecesini yumuşak lastikle kaydeden takım arkadaşı Hamilton'dı. İngiliz pilot, 0.010 saniye geride ikinci oldu ve bu sonuçla Mercedes tıpkı ilk seansta olduğu gibi ikinci seansta da 1-2 sonucunu yakaladı.

AlphaTauri Pierre Gasly, tıpkı Bahreyn yarışında olduğu gibi yine çok iyi bir başlangıç yaptı. Fransız sürücü, en hızlı turunda Bottas'ın yalnızca 0.078 saniye ardında kaldı ve üçüncü oldu. Takım arkadaşı Yuki Tsunoda ise, kendisinden 0.8 saniye yavaş kaldı ve buna rağmen yedinci olarak ilk ona girdi. Böylelikle İtalyan ekip, iki araçla birden ilk ona dahil olmuş oldu.

Ferrari, bu hafta sonu baştan tabana olmak üzere yeni güncellemelere sahipti ve ikinci seansta da yine oldukça iyi göründüler.

Charles Leclerc, Ferrari SF21

Charles Leclerc, Ferrari SF21

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Pierre Gasly, AlphaTauri AT02

Pierre Gasly, AlphaTauri AT02

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Carlos Sainz, lider Bottas'tan 0.283 saniye geride kalıp dördüncü olurken, en hızlı turunda tüm sektörleri bir araya getiremeyen Charles Leclerc beşinci oldu. Monakolu pilotun bir zaman turu da pist limitlerine uymadığı gerekçesiyle silindi.

Red Bull ile ikinci Formula 1 yarışına hazırlanan Sergio Perez, tek turda sıkıntılar yaşasa da, uzun sürüşlerde güçlü göründü ve seansı Leclerc'in 0.040 saniye ardında altıncı sırada tamamladı.

McLaren'ın genç pilotu Lando Norris, İngiliz ekibin Bahreyn'den daha geride göründüğü seansı 0.934 saniye geride sekizinci sırada tamamlarken, Alfa Romeo pilotu Antonio Giovinazzi attığı iyi turla beraber 0.962 saniye geride dokuzuncu ve Aston Martin'den Lance Stroll 1.186 saniye geride onuncu oldu.

Bu hafta sonu önemli güncellemelere sahip olan Alpine'de Esteban Ocon ve Fernando Alonso, sırasıyla 11. ve 13. oldular. İkili arasında sadece 0.018 saniye vardı. Bu ikiliyi, şimdiye kadar iyi bir görüntü çizen Williams pilotu Nicholas Latifi ayırdı.

Lando Norris, McLaren MCL35M

Lando Norris, McLaren MCL35M

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Fernando Alonso, Alpine A521

Fernando Alonso, Alpine A521

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Verstappen, seansın başında orta lastiklerle attığı turla 1.1448 saniye geride 14. olurken, Sebastian Vettel yine ilk ona giremedi ve 1.541 saniye geride 15. oldu.

Williams pilotu George Russell'ın 16. olduğu seansta Kimi Raikkonen 17. ve en hızlı turunu orta lastikle atan McLaren pilotu Daniel Ricciardo 19. oldu.

Son iki sırada Mick Schumacher ve Nikita Mazepin yer aldı. Schumacher ile Mazepin arasında yaklaşık 0.5 saniye vardı.

Seansı son sırada tamamlayan Mazepin, seans içerisinde birkaç kez pist dışına taştı ve araçla sürüş yapmayı "buzda gitmeye" benzetti.

Üçüncü antrenman seansı yarın TSi 12:00'de gerçekleştirilecek.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Şase Motor Tur Zaman Fark
1 Finland Valtteri Bottas Mercedes Mercedes 25 1'15.551  
2 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 26 1'15.561 0.010
3 France Pierre Gasly AlphaTauri Honda 30 1'15.629 0.078
4 Spain Carlos Sainz Jr. Ferrari Ferrari 30 1'15.834 0.283
5 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 28 1'16.371 0.820
6 Mexico Sergio Perez Red Bull Honda 25 1'16.411 0.860
7 Japan Yuki Tsunoda AlphaTauri Honda 26 1'16.419 0.868
8 United Kingdom Lando Norris McLaren Mercedes 23 1'16.485 0.934
9 Italy Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Ferrari 25 1'16.513 0.962
10 Canada Lance Stroll Aston Martin Mercedes 25 1'16.737 1.186
11 France Esteban Ocon Alpine Renault 27 1'16.817 1.266
12 Canada Nicholas Latifi Williams Mercedes 29 1'16.823 1.272
13 Spain Fernando Alonso Alpine Renault 27 1'16.835 1.284
14 Netherlands Max Verstappen Red Bull Honda 5 1'16.999 1.448
15 Germany Sebastian Vettel Aston Martin Mercedes 27 1'17.092 1.541
16 United Kingdom George Russell Williams Mercedes 31 1'17.179 1.628
17 Finland Kimi Raikkonen Alfa Romeo Ferrari 27 1'17.273 1.722
18 Australia Daniel Ricciardo McLaren Mercedes 24 1'17.281 1.730
19 Germany Mick Schumacher Haas Ferrari 28 1'17.350 1.799
20 Russian Federation Nikita Mazepin Haas Ferrari 16 1'17.857 2.306
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Seri Formula 1
Etkinlik Emilia Romagna GP
Editör Kemal Şengül

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