Emilia Romagna GP 2. antrenman: En hızlısı Bottas, Verstappen yolda kaldı!

Imola'da gerçekleştirilen ikinci antrenman seansında hava, sabaha göre bir derece daha iyi olsa da, pist sıcaklığı 3 derece kadar azaldı ve 20 dereceye indi.

Seans içerisinde pist dışına taşan çok sayıda pilot vardı.

Lando Norris seansın ilk dakikalarında pist dışına taşarken, Lewis Hamilton ve Carlos Sainz da yine kısa süreliğine pist dışına taşan sürücüler oldular.

Ancak seansın en dramatik anı, Red Bull pilotu Max Verstappen'in start finiş düzlüğünde yavaşlamaya başlayıp aracını kenara çektiği andı. Bu sezona şampiyonluk hedefiyle başlayan Verstappen, bu olayla birlikte, seansa henüz ilk dakikalarda veda etmiş oldu.

Seansın bitimine yaklaşık üç dakika kala da, Ferrari pilotu Charles Leclerc aracının kontrolünü kaybetti ve bariyerlere çarparak kırmızı bayrağa sebep oldu. Aracın ön kanadında ve sağ tarafında önemli miktarda hasar olduğu görüldü.

Tüm bunların yaşandığı seansın en hızlı ismi Mercedes pilotu Valtteri Bottas'tı.

Valtteri Bottas, Mercedes W12 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Mercedes pilotları, Bahreyn'in aksine seansın başlangıcından itibaren çok iyi bir tempo yakalamayı başardı.

İlk antrenman seansını da ilk sırada tamamlayan Bottas, orta lastiğe rağmen 1:15.551'lik zaman turuyla seansın en hızlı ismi olmayı başardı.

Fin pilotun en yakın takipçisi, en hızlı derecesini yumuşak lastikle kaydeden takım arkadaşı Hamilton'dı. İngiliz pilot, 0.010 saniye geride ikinci oldu ve bu sonuçla Mercedes tıpkı ilk seansta olduğu gibi ikinci seansta da 1-2 sonucunu yakaladı.

AlphaTauri Pierre Gasly, tıpkı Bahreyn yarışında olduğu gibi yine çok iyi bir başlangıç yaptı. Fransız sürücü, en hızlı turunda Bottas'ın yalnızca 0.078 saniye ardında kaldı ve üçüncü oldu. Takım arkadaşı Yuki Tsunoda ise, kendisinden 0.8 saniye yavaş kaldı ve buna rağmen yedinci olarak ilk ona girdi. Böylelikle İtalyan ekip, iki araçla birden ilk ona dahil olmuş oldu.

Ferrari, bu hafta sonu baştan tabana olmak üzere yeni güncellemelere sahipti ve ikinci seansta da yine oldukça iyi göründüler.

Charles Leclerc, Ferrari SF21 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Pierre Gasly, AlphaTauri AT02 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Carlos Sainz, lider Bottas'tan 0.283 saniye geride kalıp dördüncü olurken, en hızlı turunda tüm sektörleri bir araya getiremeyen Charles Leclerc beşinci oldu. Monakolu pilotun bir zaman turu da pist limitlerine uymadığı gerekçesiyle silindi.

Red Bull ile ikinci Formula 1 yarışına hazırlanan Sergio Perez, tek turda sıkıntılar yaşasa da, uzun sürüşlerde güçlü göründü ve seansı Leclerc'in 0.040 saniye ardında altıncı sırada tamamladı.

McLaren'ın genç pilotu Lando Norris, İngiliz ekibin Bahreyn'den daha geride göründüğü seansı 0.934 saniye geride sekizinci sırada tamamlarken, Alfa Romeo pilotu Antonio Giovinazzi attığı iyi turla beraber 0.962 saniye geride dokuzuncu ve Aston Martin'den Lance Stroll 1.186 saniye geride onuncu oldu.

Bu hafta sonu önemli güncellemelere sahip olan Alpine'de Esteban Ocon ve Fernando Alonso, sırasıyla 11. ve 13. oldular. İkili arasında sadece 0.018 saniye vardı. Bu ikiliyi, şimdiye kadar iyi bir görüntü çizen Williams pilotu Nicholas Latifi ayırdı.

Lando Norris, McLaren MCL35M Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine A521 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Verstappen, seansın başında orta lastiklerle attığı turla 1.1448 saniye geride 14. olurken, Sebastian Vettel yine ilk ona giremedi ve 1.541 saniye geride 15. oldu.

Williams pilotu George Russell'ın 16. olduğu seansta Kimi Raikkonen 17. ve en hızlı turunu orta lastikle atan McLaren pilotu Daniel Ricciardo 19. oldu.

Son iki sırada Mick Schumacher ve Nikita Mazepin yer aldı. Schumacher ile Mazepin arasında yaklaşık 0.5 saniye vardı.

Seansı son sırada tamamlayan Mazepin, seans içerisinde birkaç kez pist dışına taştı ve araçla sürüş yapmayı "buzda gitmeye" benzetti.

Üçüncü antrenman seansı yarın TSi 12:00'de gerçekleştirilecek.

Seans sonucu: