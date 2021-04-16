Emilia-Romagna GP 1. antrenman: Bottas lider, Ocon-Perez çarpıştı!

2021 Formula 1 sezonu heyecanı, üç haftalık aradan sonra bugün Imola'da başladı ve şartlar, Bahreyn'den çok daha farklıydı.

Beklendiği üzere seans içerisinde hava çok soğuktu ve en yüksek sıcaklık 12 dereceydi. Pist sıcaklığı ise tüm seans boyunca 22-23 derece civarındaydı.

Seans başladıktan kısa bir süre sonra, Bahreyn'deki ilk Formula 1 yarışında kaza yapıp yarış dışı kalan Nikita Mazepin spin attı ve çakıl havuzuna girdi. Sonrasında aracını çakıla gömülmeden çıkarmayı başardı.

Sonrasında AlphaTauri'nin çaylak pilotu Yuki Tsunoda aracının kontrolünü kaybetti ve çakıl havuzuna çıktı ancak o da bir yere çarpmadan geri dönmeyi başardı.

Max Verstappen, Lewis Hamilton ve Nicholas Latifi gibi isimler pist dışına taşıp, bir yere çarpmadan geri dönen diğer sürücüler oldular.

Seans içerisindeki en büyük olay ise hiç şüphesiz Red Bull pilotu Sergio Perez'le Alpine pilotu Esteban Ocon'un temas yaşaması oldu. İkili arasında yaşanan temasın ardından Perez lastik patlatıp, yolda kalırken, Ocon da sağ ön süspansiyonu kırıldığı için aracını kenara çekti ve seansı bıraktı.

Bunun üzerine kırmızı bayrak çıktı ve araçların pistten kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Seans boyunca zaman turları sürekli olarak gelişti ve özellikle Ferrari'nin turları oldukça iyi görünüyordu.

Kırmızı bayraktan sonra Carlos Sainz, kısa bir süreliğine liderciği almayı başardı ve ardından Mercedes pilotu Hamilton 1:16.892 yaparak ilk sıraya oturdu.

Ancak bitime yaklaşık dört dakika kala, Bahreyn'deki tüm antrenman seanslarını zirvede tamamlayan Verstappen sahneye çıktı ve 1:16.622 yaparak ilk sırayı Mercedes pilotundan aldı.

Son bölümde sürücüler derecelerini geliştirmeye devam ettiler ve Mercedes pilotu Valtteri Bottas 1:16.564 yaparak liderliği eline geçirmeyi başardı.

Böylelikle Fin pilot, cuma günkü ilk seansı ilk sırada tamamlamış oldu.

Seans biterken Haas pilotu Mazepin, start finiş düzlüğünün başında çakıl havuzuna taştı ve ardından aracının kontrolünü kaybedip bariyerlere çarptı. Böylelikle seans, kırmızı bayraklar altında sonlanmış oldu.

Yakın geçen seansta Mercedes pilotu Hamilton, takım arkadaşının en yakın takipçisiydi 1:16.605'lik zaman turuyla 0.041 saniye geride ikinci en iyi zamanın sahibi oldu. Mercedes böylelikle ilk seansta 1 ve 2. sıraları almış oldu.

Red Bull pilotu Verstappen'in son zaman turu, liderliği alması için yeterli değildi ve Bottas'ın 0.058, Hamilton'ın ise 0.017 saniye ardında kaldı ve üçüncü oldu.

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