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Formula 1 / Emilia Romagna GP / Antrenman raporu

Emilia-Romagna GP 1. antrenman: Bottas lider, Ocon-Perez çarpıştı!

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, Editör

2021 Formula 1 Şampiyonası'nın Emilia-Romagna'da gerçekleştirilecek 2. yarışı öncesinde ilk antrenman seansını Mercedes pilotu Valtteri Bottas ilk sırada tamamladı.

Emilia-Romagna GP 1. antrenman: Bottas lider, Ocon-Perez çarpıştı!

2021 Formula 1 sezonu heyecanı, üç haftalık aradan sonra bugün Imola'da başladı ve şartlar, Bahreyn'den çok daha farklıydı.

Beklendiği üzere seans içerisinde hava çok soğuktu ve en yüksek sıcaklık 12 dereceydi. Pist sıcaklığı ise tüm seans boyunca 22-23 derece civarındaydı.

Seans başladıktan kısa bir süre sonra, Bahreyn'deki ilk Formula 1 yarışında kaza yapıp yarış dışı kalan Nikita Mazepin spin attı ve çakıl havuzuna girdi. Sonrasında aracını çakıla gömülmeden çıkarmayı başardı.

Sonrasında AlphaTauri'nin çaylak pilotu Yuki Tsunoda aracının kontrolünü kaybetti ve çakıl havuzuna çıktı ancak o da bir yere çarpmadan geri dönmeyi başardı.

Max Verstappen, Lewis Hamilton ve Nicholas Latifi gibi isimler pist dışına taşıp, bir yere  çarpmadan geri dönen diğer sürücüler oldular.

Seans içerisindeki en büyük olay ise hiç şüphesiz Red Bull pilotu Sergio Perez'le Alpine pilotu Esteban Ocon'un temas yaşaması oldu. İkili arasında yaşanan temasın ardından Perez lastik patlatıp, yolda kalırken, Ocon da sağ ön süspansiyonu kırıldığı için aracını kenara çekti ve seansı bıraktı.

Bunun üzerine kırmızı bayrak çıktı ve araçların pistten kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Seans boyunca zaman turları sürekli olarak gelişti ve özellikle Ferrari'nin turları oldukça iyi görünüyordu.

Kırmızı bayraktan sonra Carlos Sainz, kısa bir süreliğine liderciği almayı başardı ve ardından Mercedes pilotu Hamilton 1:16.892 yaparak ilk sıraya oturdu.

Ancak bitime yaklaşık dört dakika kala, Bahreyn'deki tüm antrenman seanslarını zirvede tamamlayan Verstappen sahneye çıktı ve 1:16.622 yaparak ilk sırayı Mercedes pilotundan aldı.

Son bölümde sürücüler derecelerini geliştirmeye devam ettiler ve Mercedes pilotu Valtteri Bottas 1:16.564 yaparak liderliği eline geçirmeyi başardı.

Böylelikle Fin pilot, cuma günkü ilk seansı ilk sırada tamamlamış oldu.

Seans biterken Haas pilotu Mazepin, start finiş düzlüğünün başında çakıl havuzuna taştı ve ardından aracının kontrolünü kaybedip bariyerlere çarptı. Böylelikle seans, kırmızı bayraklar altında sonlanmış oldu.

Yakın geçen seansta Mercedes pilotu Hamilton, takım arkadaşının en yakın takipçisiydi 1:16.605'lik zaman turuyla 0.041 saniye geride ikinci en iyi zamanın sahibi oldu. Mercedes böylelikle ilk seansta 1 ve 2. sıraları almış oldu.

Red Bull pilotu Verstappen'in son zaman turu, liderliği alması için yeterli değildi ve Bottas'ın 0.058, Hamilton'ın ise 0.017 saniye ardında kaldı ve üçüncü oldu.

Detaylar geliyor...

Sıra Sürücü Şase Motor Tur Zaman Fark
1 Finland Valtteri Bottas Mercedes Mercedes 23 1'16.564  
2 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 25 1'16.605 0.041
3 Netherlands Max Verstappen Red Bull Honda 21 1'16.622 0.058
4 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 13 1'16.796 0.232
5 France Pierre Gasly AlphaTauri Honda 21 1'16.888 0.324
6 Spain Carlos Sainz Jr. Ferrari Ferrari 26 1'16.888 0.324
7 Spain Fernando Alonso Alpine Renault 23 1'17.457 0.893
8 Canada Lance Stroll Aston Martin Mercedes 19 1'17.489 0.925
9 Canada Nicholas Latifi Williams Mercedes 24 1'17.739 1.175
10 Australia Daniel Ricciardo McLaren Mercedes 23 1'17.769 1.205
11 United Kingdom George Russell Williams Mercedes 25 1'17.866 1.302
12 Finland Kimi Raikkonen Alfa Romeo Ferrari 16 1'17.883 1.319
13 United Kingdom Lando Norris McLaren Mercedes 16 1'17.935 1.371
14 Germany Sebastian Vettel Aston Martin Mercedes 23 1'17.984 1.420
15 Italy Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Ferrari 24 1'18.058 1.494
16 Mexico Sergio Perez Red Bull Honda 15 1'18.228 1.664
17 France Esteban Ocon Alpine Renault 20 1'18.360 1.796
18 Russian Federation Nikita Mazepin Haas Ferrari 22 1'18.823 2.259
19 Germany Mick Schumacher Haas Ferrari 18 1'19.480 2.916
20 Japan Yuki Tsunoda AlphaTauri Honda 11 1'19.781 3.217
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Emilia Romagna GP
Alt-etkinlik FP1
Editör Kemal Şengül

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