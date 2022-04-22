Emilia Romagna GP: Bol kırmızı bayraklı seansta pole pozisyonu Verstappen'in!

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2022 sezonunun ilk sprint hafta sonunda gözler yine Red Bull - Ferrari mücadelesindeydi. Yağmurun bir gidip bir geldiği, bolca kırmızı bayrağın çıktığı sıralama turlarında ilk sıra, bu yılki ilk pole pozisyonunu elde eden Max Verstappen'in oldu.

Sprint sıralama yarışı yarın 17:30'da gerçekleştirilecek.

Yarış gridi:

Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Q3- Üçüncü bölüm: Çift kırmızı bayrağın çıktığı seansta pole Verstappen'in

Sıralama turlarının son bölümüne Red Bull, Ferrari ve McLaren pilotlarına ek olarak Fernando Alonso, Kevin Magnussen, Sebastian Vettel ve Valtteri Bottas kaldı.

Son bölümde sürücüler yeşil logolu geçiş lastikleriyle zaman turuna başladılar. Seans başladıktan saniyeler sonra Kevin Magnussen'in attığı spin nedeniyle kırmızı bayrakla durduruldu. Danimarkalı pilot bariyerlere vurmadan yola devam edebildi ve aracını garaja getirdi.

Bundan ötürü de seans kısa bir aranın ardından tekrar başladı.

İlk denemelerin ardından Charles Leclerc 1:28.779 ile lider, Max Verstappen 0.020 saniye geride ikinci sıradaydı.

Max Verstappen, bitime yaklaşık 3.5 dakika kala 1:7.999 yaptı ve liderliği Leclerc'ten aldı. Tam bu esnada Valtteri Bottas, Alfa Romeo'suyla yolda kaldı. Bundan ötürü de bitime 3 dakika kala kırmızı bayrak çıktı.

Seans tekrar başlasa da, bu kez Lando Norris hata yaptı ve pist dışına uçarak bir başka kırmızı bayrağa daha neden oldu.

Kalan bölümde seans devam etmedi ve Verstappen bu yılki ilk pole pozisyonunu kazanmış oldu.

Son bölümde temiz tur atamayan ve en hızlı turunun ilk sektöründe 1.2 saniye kaybeden Leclerc ikinci olurken, McLaren pilotu Norris yaptığı hataya rağmen üçüncü oldu.

Haas'ta Kevin Magnussen güçlü bir sıralama turları geçirdi ve dördüncü oldu. Onu Alpine'den Fernando Alonso ve McLaren'dan Daniel Ricciardo takip etti.

Sergio Perez en hızlı turunda yaptığı hatanın ardından yedinci olurken, Valtteri Bottas yaşadığı sorunun ardından sekizinci oldu.

İlk onu Sebastian Vettel ve son bölümde piste çıkamayan Sainz tamamladı.

Üçüncü bölüm sonucu:

George Russell, Mercedes W13 Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

Q2 - İkinci bölüm: Verstappen lider, Sainz kaza yaptı, Mercedes pilotları elendi

Sıralama turlarının ikinci bölümü, yakın orta grup nedeniyle daha da heyecanlı geçti ve sürücüler son bölüme kalmak adına kıyasıya bir rekabet içerisine girdiler.

İlk turların ardından Max Verstappen zaman tablosunda liderliğe çıkmıştı ve Ferrari, yağmurun pisti vurmasını bekliyordu. Bu yüzden de pilotlarından zorlamasını istedi.

Fakat Carlos Sainz bitime yaklaşık 11 dakika kala aracının kontrolünü kaybetti ve spin atarak bariyerlere çarptı. Araçta epey hasar vardı ve Sainz seansa veda etmiş oldu.

Sainz'ın aracı kaldırılırken beklenen yağmur geldi ve pistin epey ıslandığı görüldü. Bundan ötürü de dereceler, seansın kalan kısmında değişmedi.

Sonuç olarak Max Verstappen 1:18.793'lük turuyla en hızlı isim olurken, Carlos Sainz 0.197 saniye geride ikinci, Lando Norris 0.501 saniye geride üçüncü oldu.

Elenenlere bakıldığında ise Mercedes uzun süre sonra iki araçla birden son bölüme kalamadı. George Russell 1.9 saniye geride 11. olurken, Lewis Hamilton 13. en iyi zamanı yaptı. Bu ikilinin arasında Mick Schumacher yer aldı.

Ayrıca Zhou Guanyu 14., Lance Stroll ise 15. oldu.

Sebastian Vettel, sekizinci olmasının ardından Aston Martin'i bu yıl ilk kez son bölüme taşımış oldu.

İkinci bölüm sonuçları

Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Q1 - Birinci bölüm: Leclerc rahat şekilde lider

Sıralama turlarının ilk bölümünde bazı sürücüler geçiş, bazıları ise kuru zemin lastikleriyle piste çıktı. Fakat çok geçmeden herkes kuru zemin lastiğine döndü çünkü pistte kuru bir hat oluşmuştu.

Seans başladıktan kısa bir süre sonra Williams pilotu Alex Albon'un sağ arka freni alev aldı ve arka lastiğinin patlamasına neden oldu. Bu, akıllara Bahreyn testlerinde Nicholas Latifi'nin yaşadığı olayı getirdi.

Albon pite dönmeyi başarsa da, piste parçalar saçılmıştı ve seans kırmızı bayrakla durduruldu. Seans tekrar başladığında, sürücüler yine kuru zemin lastikleriyle devam ettiler.

Seans içerisinde Williams pilotu Nicholas Latifi de aynı noktada iki ayrı spin attı.

Zaman tablosuna bakıldığında ise Ferrari pilotu Charles Leclerc 1:18.796 yaparak en hızlı isim olmayı başardı.

Max Verstappen 0.499 saniye geride ikinci sırada yer alırken, Carlos Sainz 0.509 saniye geride üçüncü ve Zhou Guanyu sürpriz şekilde dördüncü oldu.

Elenme potasındaki mücadele ise oldukça heyecanlıydı. Mercedes pilotları George Russell ve Lewis Hamilton, iki kez elenme noktasındaydı.

Lewis Hamilton 15. olup, 0.004 saniye farkla ikinci bölüme kalmayı başardı.

Yuki Tsunoda, Pierre Gasly'i bu yıl ilk kez mağlup etmesinin ardından 16. olurken, Hamilton'ın sadece 0.004 saniye gerisinde kaldı ve ikinci bölümü kaçırdı.

Gasly, kendisi adına pek iyi geçmeyen seansta 17. olurken, Nicholas Latifi 18. ve son bölümde kutusu sorunu nedeniyle piste çıkmayan Esteban Ocon 19. oldu.

Alex Albon ise zaman turu olmadığı için 20. sırada yer aldı.

Birinci bölüm sonucu:

Alex Albon, Williams FW44 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images