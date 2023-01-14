Emeklilikten vazgeçen Symonds, 2026 kurallarında da rol oynayacak

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2017 sezonundan bu yana teknik düzenlemelerin şekillendirilmesine ve pist yarışlarının iyileştirilmesine yardımcı olmak için F1 ile birlikte çalışan Symonds, yeni araçların tasarlanmasında da önemli bir rol oynadı.

Normalde -tıpkı sportif direktör Ross Brawn gibi- yeni araçların ilk sezonu bittikten sonra emekliye ayrılması beklenen Symonds şu anlık emekliliği ertelemiş gibi duruyor.

Cuma günü Autosport International tarafından düzenlenen bir panelde söz alan Symonds, "Geçen yaz emekli olmayı planlıyordum, hatta bunu yönetime de bildirmiştim. Bu tür şeyleri düşünmek zorundasınız."

"Bildirimim kabul edildi, ancak bir süre sonra Stefano [Domenicali, F1 CEO'su ve başkanı] bunu duydu ve 'hayır, bunun iyi bir fikir olduğunu sanmıyorum' dedi!"

"Yani hâlâ buradayım, hâlâ bu işi yapıyorum ve bir süre daha yapacağım." dedi.

Pat Symonds, Race Engineer with Michael Schumacher, Benetton B193B Photo by: Sutton Images

Symonds'un teknik ekibin başında kalması, kendisinin 2026'da yürürlüğe girecek olan teknik düzenlemelerin de bir numaralı sorumlusu olacağı anlamına geliyor.

F1, yeni düzenlemeler üstünde uzlaşabilmek için FIA'nın tek koltuklu seriler sorumlusuNikolas Tombazis liderliğindeki teknik ekibiyle birlikte çalışıyor.

Son düzenleemeler, Liberty Media'nın pist üstündeki mücadeleyi geliştirmeye istekli olmasından da ötürü F1 yönetiminin önemli rol oynadığı ilk düzenlemeler oldu

Symonds, "Çok küçük ancak yetenekli bir ekip oluşturduk ve gerçekten temellere geri döndük."

"İki hedefimiz vardı. Birincisi, aracın yaydığı kirli havayı daha zararsız hale getirmekti, nitekim isteseniz de bundan kurtulamazsınız. İkincisi ise kirli havadan geçmişe kıyasla daha az etkilenecek bir otomobil üretmeye çalışmaktı.

"Genel olarak konuşursak, doğru adımları attığımızı düşünüyorum. Birkaç farklı çözüm gördük, araçlar farklı görünüyordu, pilotlar çok övgüde bulundular.

"İstatistikler de araçların birbirine daha yakın gidebildiğini ortaya koyuyor. Yani evet, bence makul bir başarı oldu." dedi.