Mercedes: "Yeni düzenlemeler F1'i daha iyi hale getirmedi"

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2022 sezonunun başında yeni düzenlemelerin gelmesiyle F1'de, zemin etkisi aerodinamiğinin geri dönüşüyle araçların birbirlerini daha iyi takip edebilmesi ve geçişlerin daha kolay yapılabilmesi amaçlanmıştı.

Red Bull'un baskın olduğu bir sezonun ardından Elliott, F1'de işlerin 'önemli ölçüde değiştiğine' inanmanın yanlış olacağını düşünüyor.

Autosport'a konuşan Elliott, yeni düzenlemelerin beklenildiği kadar büyük bir değişiklik yaratmadığını düşündüğünü söyledi.

Yeni düzenlemeler hakkında Elliott, "Sanırım en iyi araca sahip olmadığımız için yeni düzenlemelerin büyük bir hayranı değilim."

"Geçişlerin iyileştirilmesiyle ne yapılmak istendiğine bakarsak, bu kesinlikle araçların virajlarda birbirine yaklaşmasını sağladı."

"Ancak düzlüklerdeki kirli hava ve bunun sonucunda gördüğümüz sürüklenme konusunda bir kayıp yaşamadığımızdan emin değilim. Dolayısıyla, bana gridin birbirine yaklaştığı hissini vermiyor, sadece üzerinde çalışmamız gereken farklı kurallar gördük." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes W13, Carlos Sainz, Ferrari F1-75 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Elliott, saf mühendislik perspektifinden bakıldığında, takımların yeni araçlarla diğer yıllarda olduğu gibi ilgilendiğini ve her şeyin 'dayatılan sınırlardan' en iyi şekilde yararlanmakla ilgili olduğunu söyledi.

Elliott, "Bence Formula 1'deki mühendisler olarak konuşursak, bu sadece bir dizi düzenleme ve üstesinden gelmeye çalıştığınız bir kısıtlama."

"Üretebileceğiniz en hızlı aracı üretmeye çalışıyorsunuz ve bazı açılardan sonucun ne olduğu bizim için çok da önemli olmuyor. Sonuç, üstesinden gelmemiz gereken bir zorluğun karşımızda duruyor olması."

"Bence daha önemli olan taraftarların ne istediği. Gerçekten iyi bir yarış için gereken şey nedir ve bunu yapan araçları nasıl elde edebiliriz? Doğru yönde bir adım attık mı? Belki, ama emin değilim." dedi.

Elliot, hem virajlarda öndeki aracı daha yakından takip edebilecek hem de düzlükteki hava akımından faydalanabilecek araçlar üretmenin bir yolu olduğuna inanıyordu, ancak bunun için uzun vadeli bir planlama gerekiyor.

F1, halihazırda 2026'dan itibaren virajlar ve düzlükler için yere basma kuvveti ayarlarını değiştirecek hareketli aerodinamiklerin kullanımını değerlendiriyor.

Elliott bu konuda, "Şu anda sahip olduğumuzdan çok daha farklı bir şeye sahip olmamız gerek."

"Virajlarda öndeki aracı yakından takip edebilen ve düzlüklerde sürüklenme avantajı sağlayan araçlar için teknolojiler kesinlikle mevcut."

"Ancak Formula 1 ve FIA, 2026 düzenlemelerinin ne olacağı üzerinde çalışıyor ve 2026'da güç ünitesi için yayınlananlara bakarsak, bunlara uymak için çok farklı şasi düzenlemelerine ihtiyacımız olacak."

"Umarım bu yönde doğru bir adım atabiliriz." dedi.