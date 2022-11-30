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Formula 1 Haberler

Elliott: "Gelişmiş bir aerodinami, ağırlığı azaltmaktan daha önemli"

Mercedes'ten Mike Elliott, günümüzde aerodinamik performansın, araç ağırlığını azaltmaktan daha önemli olduğunu düşünüyor.

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Elliott: "Gelişmiş bir aerodinami, ağırlığı azaltmaktan daha önemli"
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Ağırlık konusu, 2022 sezonunun öne çıkan noktalarından birisi oldu. 18 inç  jantlara geçiş ve güvenlik yapısında yapılan güçlendirmelerle bu yılki araçların ağırlığı 798 kg'a kadar çıktı.

Ancak takımlar, bu minimum ağırlığa sadık kalmakta zorlandılar ve bunu yıl içerisinde büyük oranda sadece Alfa Romeo yapabildi. Özellikle Red Bull, sezon başında fazla ağırlık nedeniyle çok dezavantajlıydı ve yıl boyunca getirdiği güncellemeler sayesinde ileriye doğru önemli adımlar attı.

Mercedes de yıl boyunca W13'ü geliştirdi ve belki de gridin en büyük ilerlemesini kaydeden takımdı. Takımın odaklandığı noktalardan birisi de ağırlıktı.

Fakat Mercedes'in analizleri, aracın ağırlığını azaltmanın performansı artırdığını fakat daha gelişmiş bir aerodinamiye sahip daha ağır bir aracın, daha fazla performans getirdiğini gösteriyor.

Mercedes'ten Mike Elliott "Ağırlığı minimuma indirmek için çok çalışmamıza rağmen aracımız sezon başında çok ağırdı."

"Fakat Formula 1'in bu çağında ağırlık ilginç bir denklem. Temel performans parametrelerinden biri olmasına rağmen, yönetmeliklerle tarafından sınırlandırılıyor."

"Bu nedenle de tasarım beklenenden farklı oluyor."

"Amacımız elbette tur zamanı kazanmak. Ağırlığı en aza indirmek de biraz tur zamanı getiriyor. Fakat daha gelişmiş bir aerodinamiye sahip olan daha ağır bir aracın, pistte çok daha fazla performans gösterdiğini gördük."

"Ağırlığı en aza indirmek artık Formula 1'de bir zamanlar olduğu kadar dramatik bir parametre değil." dedi.

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