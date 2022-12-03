Elliott: "Bu yıl kimsenin dalgalanmayı tahmin ettiğini sanmıyorum"

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Dalgalanma sorununu çözmek, yeni nesil Formula 1 araçlarında büyük önem taşıyor çünkü bu sayede araçlar yere daha yakın kullanılabiliyor.

Fakat bu yıl bazı takımlar ciddi dalgalanma sorunları yaşadılar ve bu da performanslarını doğrudan etkiledi. Çünkü aracı yukarı kaldırdıkça dalgalanma azalsa da, performans düşüşü meydana geliyor.

Mercedes tam da bundan ötürü özellikle yılın ilk yarısında çok fazla zorluk yaşadı ve sorunu çözüp, nihayet aracın gelişimine odaklanınca ileriye doğru adımlar attı. Sonunda ilk zafer de sezon sonunda geldi.

Mercedes teknik direktörü Mike Elliott, Racecar Engineering editörleriyle yaptığı bir röportajda bu konuya değindi.

Elliott, "Hiçbir takımın kış aylarında dalgalanma olacağını öngördüğünü sanmıyorum."

"Elbette zemin etkisinden ötürü aracı yere yakın çalıştırmamız gerekeceğini tahmin ediyorduk."

"Fakat zemin etkisi aerodinamisinin zorlukları bazı araçlarda diğerlerine kıyasla daha fazlaydı. Alt kısmın akış yapısı, ayar planı ve performans aralığı çok benzersiz."

"Yani araçların yere çok yakın gitmelerinin gerekeceği en başından beri açıktı. Bu nedenle, tabanı bu tür şartlarda sağlam kalacak ve en verimli şekilde çalışacak tarzda tasarladık."

"Fakat dalgalanma sorununu hafife aldık ve problem öngörmedik, bu yüzden de bazı sorunlar yaşadık."

"Bu araçlar yere çok yakın oldukları ve rekabetçi olabilmek için çok fazla yere basma gücüne ihtiyaç duyduklarından, sert bir yapıya olmaları gerekiyor ve bu da sonuçları doğrudan etkiliyor."

"Lastikler sert değil ancak süspansiyon yayları ve amortisörler öyle. Aslında bu araçlar çok esnek değil, dolayısıyla aracın hareketlerinin enerjisini hafifletmek zor." dedi.