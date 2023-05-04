Elliott: "Bakü'de podyuma çıkamazdık"

Lewis Hamilton iyi bir yarış çıkardığı Bakü'de güvenlik aracı nedeniyle dezavantajlı duruma düşmüştü. Fakat yarışın belli noktalarında çok güçlü görünüyordu.

Takımın Bakü'de herhangi bir güncellemesi olup olmadığı sorusuna Mike Elliott, "Eğer fırsat varsa her yarışa yeni şeyler getirmeye çalışıyoruz."

"Bakü'ye, -bu pist için son derece önemli olan- soğutma verimliliğini artırmak için yeni bir arka kanat ve fren soğutma sistemi için bazı yeni parçalar getirdik."

"Buna ek olarak süspansiyon bağlantılarını yeniledik ve deflektörlerde bazı değişiklikler yaptık. Tüm bu bileşenler sezonun mevcut aşaması için olağan güncellemeler."

"Doğru ayarları bulmak oldukça zordu çünkü elimizde sadece bir saatlik antrenman vardı. Karmaşaya pistin yeniden asfaltlanması da eklendi. Sonuçta yeni asfaltın lastikleri nasıl etkilediğini anlamamız gerekiyordu."

"Lewis ve George farklı ayarlarla çalışıyorlardı fakat Lewis'i zamanında piste çıkaramadık. Sonuç olarak iki ayarı karşılaştırmak çok zordu. Takım olarak henüz doğru ayarları seçip seçmediğimizden tam olarak emin değiliz."

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Elliott, yarışta podyuma çıkacak tempoları olmadığını da ekledi.

"Yarışı izlediyseniz Lewis'in şanssız olduğunu görmüşsünüzdür. Güvenlik aracı çıkacağını tahmin etmek çok zor, hatta bazen imkânsızdır. Lewis kaybetti çünkü güvenlik aracı onun pit stopundan sonra piste girdi."

"Lewis'in pit stopunu güvenlik aracı varken yapmış olsaydık, iki Red Bull pilotu ve iki Ferrari pilotunun arkasında piste geri dönecekti. Fernando Alonso'nun yaptığı gibi Carlos Sainz'i geçebilirdik ama podyuma çıkmak zor olurdu."

"Yarışta büyük bir hız farkı yoksa geçiş yapmanın çok zor olduğunu gördük, bu yüzden dediğim gibi podyuma çıkmak zor olurdu ama Lewis daha yüksek bir pozisyonda bitirebilirdi."

Elliott, Miami'de ne kadar iyi olacakları konusunda da temkinli.

"Bu tür soruları yanıtlamak her zaman çok zordur, çünkü araçlar tempo olarak birbirleriyle çok benzer."

"Melbourne'de Aston Martin ve Ferrari'den biraz daha hızlı, Bakü'de ise biraz daha yavaş göründük."

"Miami'deki pistin yapısından bahsedecek olursak, biraz Melbourne'ü andırıyor. Bunun bizim için iyi olduğunu düşünebilirsiniz ve öyle de. Fakat Bakü'de olduğu gibi Miami'de de asfalt yenilendi, bu nedenle piste çıkmadan önce ayarları nasıl geliştirebileceğimizi ve rakiplerimize kıyasla nasıl olacağımızı bilemeyeceğiz."

"Bir bakıma sabırlı olmaktan başka yapacak bir şeyimiz yok."