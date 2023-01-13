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Formula 1 Haberler

Elliott: "Araçta neyi değiştirmemiz gerektiğini bulduk"

Mercedes teknik direktörü Mike Elliott, Auto Motor und Sport'a verdiği röportajda, dalgalanma sorununu çözmek için değiştirmeleri gereken şeyi anladıklarını söyledi.

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Elliott: "Araçta neyi değiştirmemiz gerektiğini bulduk"
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Mercedes, 2022 yılının büyük bir kısmını dalgalanma sorunlarıyla uğraşarak geçirdi ve bu sorunlara bir türlü çözüm bulamadı.

Yavaş yavaş bu sorunları geride bırakamya başlatıkça, araç olması gerektiği ayarlarda kullanılmaya bşalandı ve getirilen güncellemelerin bekleneni vermesiyle de, galibiyet mücadelesine girdiler.

Yine de araçta tamamen çözülemeyen ve 2023 aracında çözülebilecek bazı problemler vardı.

Mike Elliott, 2022 aracında yanlış giden şeyleri bulduklarını ve 2023'te aynı şeyleri tekrar yaşamayı beklemediklerini dile getirdi.

Elliott, "Dalgalanmanın seçtiğimiz zeropod konseptiyle ilgili olup olmadığını söylemek zor."

"Aslında, kurallardaki bu boşluğu başka kimsenin bulamamış olmasına şaşırdık. Dalgalanmanın sidepodların şekliyle değil, aracı tasarlama şeklimizle ve geliştirirken kendimiz için belirlediğimiz hedeflerle ilgili olduğuna inanıyoruz."

"Sezon başında dalgalanma aerodinamiyle ilgiliydi ve aracın gerçek sorunlarını bizden gizledi. Aracın yüksek hızlarda dalgalanmaması için taban sertliğini artırmak kolay değildi. Barselona'ya getirdiğimiz güncellemeler, bu sorunu büyük ölçüde çözmemizi sağladı."

"Sezon sonunda gördüğünüz dalgalanma ise minimum süspansiyon yüksekliğine sahip bu araçlarla görmeye alışık olduğumuz şekilde pist yüzeyindeki tümseklerden kaynaklanıyordu."

"İlk başta sonuçların neden pistten piste değiştiğini açıklayamadık. Daha sonra tahminlerimiz daha doğru çıkmaya başladı, hangi pistin bize uygun olacağını ve zorlukların nerede olacağını biliyorduk."

"Sonuç olarak 2023'te aynı şeylerin tekrarlanmaması için araçta tam olarak neyin değişmesi gerektiği konusunda güven duygusu var."

"Bu cesaret verici ama Formula 1'de hiçbir şeyden emin olamazsınız." dedi.

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