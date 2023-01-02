Elliott: "2022 aracında bazı fedakarlıklar yapmak zorunda kaldık"

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Mercedes'in sekiz şampiyonluk serisi bu yıl sona ererken, yeni düzenlemeler takımın araçtan en iyi şekilde nasıl yararlanacağını bulmakta zorlanmasına neden oldu. Elliott, Barselona'daki hız artışının aslında önceki turlarda yapılan çalışmaların bir sonucu olduğunu, W13'ü mümkün olduğunca yere yakın çalıştırmak için aerodinamik potansiyeline dayalı performanstan feragat edildiğini söylüyor.

Elliott, “Bahreyn'de performans açısından iyi görünüyorduk."

“Yaptığımız çalışmaların büyük bir kısmı; bu şeyleri modellemeye çalışmak, aracı rüzgar tünelinde ve CFD'de anlamaya çalışmak, ilerleme kaydetmeden önce aracı anladığımızdan emin olmak için pist üstünde bazı şeyler denemekle ilgiliydi."

“Bunun sonucunda Barselona'da bir adım attık: Zıplamayı büyük ölçüde azaltmaya çalışmak için ham rüzgar tüneli performansının büyük bir kısmından vazgeçtik. Bence Barselona'da gördüğümüz şey, artık sürüş yüksekliği açısından istediğimiz yerde çalıştırabileceğimiz bir araçtı, ancak oraya ulaşmak için çok fazla aero performansından vazgeçmiştik." dedi.

Barselona'dan sonra Mercedes için başka zorlu hafta sonları da oldu, ancak Elliott bunu takip eden sorunların daha net bir şekilde anlaşıldığını ve ele alındığını söylüyor.

Mike Elliott, Mercedes Fotoğraf: Mercedes AMG

Elliott, “Barselona'da iyi bir performans elde ettiğimizi hissettik ancak sonraki birkaç yarışta araçta başka sorunlar ortaya çıktı. Aracı yere yakın çalıştırmamızla ilgili sorunlar vardı ve bunun üstesinden gelmemiz biraz zaman aldı. Durumu anlayamadığımız için değil, ama bu araçları bu anlayışla değiştirmek ve performans sağlamak oldukça uzun zaman alıyor."

“Getirdiğimiz güncellemelerin her biri bizi doğru yönde küçük bir adım ileriye taşıdı. Austin'e geldiğimizde, bana göre Red Bull'u yenemeyecek bir aracımız vardı ama en azından mantıklı bir konumdaydık ve burası, doğru yönde ilerlediğimizi söyleyebileceğimiz ve gelecek için yaptıklarımızla bize biraz güven veren bir konumdu." dedi.

Elliott, Brezilya'da elde edilen 1-2. sıraya verilen tepkinin, Mercedes'in bu kadar uzun bir başarı döneminden sonra ön sıralara dönmek için ne kadar istekli olduğunu gösterdiğine inanıyor.

Elliott, “Niki'nin [Lauda] de dediği gibi: 'Başarısızlıktan, başarıdan öğrendiğinizden daha fazla şey öğrenirsiniz.' Bence bu bizim için büyük bir öğrenme yılı oldu. Benim için gerçekten ilginç olan Brezilya'dan sonra aldığımız tepkiyi görmekti. Neredeyse bir dünya şampiyonası kazanmışız gibi hissettik!"

“Daha önce geçirdiğimiz bazı sezonlara baktığınızda, bunun sadece bir yarış olduğunu düşünürsünüz ama bence bu; hem Brixworth hem de Brackley'deki tutku seviyesini ve kazanmaya geri dönme arzusunu gösterdi. Bizi oraya götürecek olanın bu arzu ve hırs olduğunu düşünüyorum; eğer bu yıldan öğrendiklerimizi gelecek yıl için kullanabilirsek, bu bizi iyi bir yere taşıyabilir." dedi.